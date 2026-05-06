La guerra contro l'Iran favorisce le esportazioni cinesi

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Le esportazioni cinesi di metalli, in particolare di alluminio, stanno ricevendo un impulso significativo dalla guerra in Medio Oriente, che ha ridotto le forniture regionali e, al contempo, aumentato la domanda di prodotti per le tecnologie pulite a causa dell'aumento dei prezzi dei combustibili fossili, secondo quanto riportato da Bloomberg.

Secondo l'agenzia, la principale associazione industriale cinese prevede che le spedizioni di prodotti in alluminio dal più grande polo manifatturiero del mondo raggiungeranno un livello record quest'anno. Allo stesso tempo, anche il rame, elemento chiave per le batterie e altri prodotti per la transizione energetica, potrebbe beneficiare di questo cambiamento.

La guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, iniziata a fine febbraio, ha scosso i mercati delle materie prime e ha portato alla chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz, mentre gli attacchi alle fonderie di alluminio nel Golfo Persico hanno interrotto la produzione in una regione che fornisce circa il 9% dell'alluminio mondiale, a tutto vantaggio dei produttori cinesi.

Per quanto riguarda l'energia, la guerra commerciale ha fatto aumentare significativamente i prezzi del petrolio e del gas naturale, rendendo le tecnologie pulite più attraenti. Ad esempio, il produttore cinese di batterie Gotion High-Tech ha segnalato un rinnovato interesse globale per la transizione verde.

"Per la Cina, questa dinamica rafforza il suo predominio esistente. I produttori cinesi sono già leader in termini di costi, dimensioni e integrazione della catena di approvvigionamento per le tecnologie pulite. Quando la domanda globale accelera improvvisamente, sono nella posizione migliore per rispondere rapidamente", ha spiegato Xinyi Shen, consulente senior presso il Centro per la ricerca sull'energia e l'aria pulita.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it