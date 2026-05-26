L'ulteriore escalation nella guerra dell'Impero alla verità e alla morale (di Caitlin Johnstone)

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di Caitlin Johnstone*

La guerra dell'impero contro l'attivismo e il giornalismo continua a intensificarsi, con l'amministrazione Trump che prende di mira lo streamer di sinistra Hasan Piker e l'attivista pacifista Medea Benjamin per il crimine di aver portato aiuti umanitari a Cuba.

Si tratta dell'ennesimo atto di aggressione che si inserisce nella stessa ondata di attacchi e tentativi di screditare, in ogni occasione negli ultimi anni, la scomoda verità e le espressioni di chiarezza morale, sia a livello personale che in qualsiasi momento del loro corso in tutto il mondo occidentale.

Taking medical supplies to pediatric hospitals in Cuba is now a crime? Saving the lives of babies is a crime? This administration is beyond grotesque. https://t.co/xsvQGEYzb8 — Medea Benjamin (@medeabenjamin) May 24, 2026

Questo episodio non è separato dalla persecuzione subita da Julian Assange per aver denunciato i crimini di guerra statunitensi.

Non è un fenomeno separato dalla costante e crescente escalation della censura su internet a cui abbiamo assistito in seguito agli eventi di Gaza, dell'Ucraina, del Covid, del 6 gennaio, delle elezioni presidenziali statunitensi del 2016 e di qualsiasi altro pretesto che i responsabili della narrativa imperialista potessero trovare.

Ciò non è separato dagli sforzi dell'amministrazione Trump per deportare i non cittadini che criticano lo Stato di Israele.

Non è separato dagli sforzi per soffocare le proteste filo-palestinesi e le manifestazioni nei campus universitari.

Questo episodio non è distinguibile dagli arresti di attivisti nel Regno Unito con l'accusa di terrorismo per aver pronunciato le parole "Sostengo Palestine Action".

Questo caso non è dissimile da quello degli attivisti che, in alcune zone dell'Australia e della Germania, hanno affrontato accuse penali per aver pronunciato la frase "Dal fiume al mare".

Non è separato dagli sforzi imperialisti per reprimere l'attivismo del BDS e vietare il boicottaggio dei prodotti israeliani.

Non è separato dal divieto imposto da Israele alla stampa straniera di entrare a Gaza, né è separato dallo sterminio sistematico di giornalisti palestinesi a Gaza perpetrato da Israele.

Non è un fenomeno separato dall'isteria artificialmente creata sull'"antisemitismo" nella società occidentale e dagli sforzi dei governi occidentali per mettere a tacere le critiche a Israele in nome della protezione degli ebrei.

Questo fenomeno non è separato dal massiccio aumento del budget destinato alla propaganda israeliana quest'anno e dalle schiere di troll a pagamento che abbiamo visto invadere il dibattito online.

Non è separato dal bombardamento incessante di propaganda imperialista a cui assistiamo ogni giorno da parte della stampa plutocratica, che giustifica ogni guerra e calunnia ogni dissidente.

Non è diverso dal modo in cui oligarchi imperialisti come Jeff Bezos, Elon Musk e Larry Ellison acquistano testate giornalistiche come il Washington Post e la CBS, nonché piattaforme di social media come TikTok e Twitter, al fine di manipolare il modo in cui il pubblico pensa, agisce e vota.

Questo fenomeno non è dissimile dal modo in cui le piattaforme tecnologiche hanno manipolato gli algoritmi per nascondere al pubblico fonti di informazione dissidenti e si sono servite di false società di "verifica dei fatti" per sopprimere informazioni non autorizzate.

Non è distinta dalle misure di segretezza governativa che impediscono al pubblico di sapere cosa stiano facendo i propri governanti e che puniscono severamente chiunque tenti di rivelare fatti scomodi.

the american govt would rather try to criminalize delivering aid to a country we’ve starved, than punish the epstein class. https://t.co/h19HPsOc9m — hasanabi (@hasanthehun) May 24, 2026

L'impero sta conducendo una guerra implacabile contro la chiarezza intellettuale e la chiarezza morale, perché la verità e la moralità sono sue nemiche.

Non vogliono che abbiamo una visione senza ostacoli, menti lucide, centri di empatia funzionanti e coscienze ben formate, perché se li avessimo, smantelleremmo immediatamente l'impero mattone dopo mattone.

Ecco perché perseguitano chiunque cerchi di ampliare la coscienza della società occidentale attraverso l'attivismo e il giornalismo. In un impero costruito sulle menzogne e alimentato dal sangue umano, dire la verità è considerato tradimento e fare la cosa giusta è visto come insurrezione.

L'unica risposta sensata a una situazione distopica del genere è unirsi alla rivoluzione. Contribuite a diffondere idee e informazioni non autorizzate. Agite per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla natura abusiva dell'impero. Stanno cercando di tenere tutto nascosto, quindi dobbiamo portarlo alla luce.

Non si batterebbero con tanta tenacia per sopprimere la verità e la compassione se ciò non rappresentasse un'immediata minaccia esistenziale per la loro struttura di potere.

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(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/