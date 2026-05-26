Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

L'ulteriore escalation nella guerra dell'Impero alla verità e alla morale (di Caitlin Johnstone)

565
L'ulteriore escalation nella guerra dell'Impero alla verità e alla morale (di Caitlin Johnstone)

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Caitlin Johnstone*

 

La guerra dell'impero contro l'attivismo e il giornalismo continua a intensificarsi, con l'amministrazione Trump che prende di mira lo streamer di sinistra Hasan Piker e l'attivista pacifista Medea Benjamin per il crimine di aver portato aiuti umanitari a Cuba.

Si tratta dell'ennesimo atto di aggressione che si inserisce nella stessa ondata di attacchi e tentativi di screditare, in ogni occasione negli ultimi anni, la scomoda verità e le espressioni di chiarezza morale, sia a livello personale che in qualsiasi momento del loro corso in tutto il mondo occidentale.

 

 

Questo episodio non è separato dalla persecuzione subita da Julian Assange per aver denunciato i crimini di guerra statunitensi.

Non è un fenomeno separato dalla costante e crescente escalation della censura su internet a cui abbiamo assistito in seguito agli eventi di Gaza, dell'Ucraina, del Covid, del 6 gennaio, delle elezioni presidenziali statunitensi del 2016 e di qualsiasi altro pretesto che i responsabili della narrativa imperialista potessero trovare.

Ciò non è separato dagli sforzi dell'amministrazione Trump per deportare i non cittadini che criticano lo Stato di Israele.

Non è separato dagli sforzi per soffocare le proteste filo-palestinesi e le manifestazioni nei campus universitari.

Questo episodio non è distinguibile dagli arresti di attivisti nel Regno Unito con l'accusa di terrorismo per aver pronunciato le parole "Sostengo Palestine Action".

Questo caso non è dissimile da quello degli attivisti che, in alcune zone dell'Australia e della Germania, hanno affrontato accuse penali per aver pronunciato la frase "Dal fiume al mare".

Non è separato dagli sforzi imperialisti per reprimere l'attivismo del BDS e vietare il boicottaggio dei prodotti israeliani.

Non è separato dal divieto imposto da Israele alla stampa straniera di entrare a Gaza, né è separato dallo sterminio sistematico di giornalisti palestinesi a Gaza perpetrato da Israele.

Non è un fenomeno separato dall'isteria artificialmente creata sull'"antisemitismo" nella società occidentale e dagli sforzi dei governi occidentali per mettere a tacere le critiche a Israele in nome della protezione degli ebrei.

Questo fenomeno non è separato dal massiccio aumento del budget destinato alla propaganda israeliana quest'anno e dalle schiere di troll a pagamento che abbiamo visto invadere il dibattito online.

Non è separato dal bombardamento incessante di propaganda imperialista a cui assistiamo ogni giorno da parte della stampa plutocratica, che giustifica ogni guerra e calunnia ogni dissidente.

Non è diverso dal modo in cui oligarchi imperialisti come Jeff Bezos, Elon Musk e Larry Ellison acquistano testate giornalistiche come il Washington Post e la CBS, nonché piattaforme di social media come TikTok e Twitter, al fine di manipolare il modo in cui il pubblico pensa, agisce e vota.

Questo fenomeno non è dissimile dal modo in cui le piattaforme tecnologiche hanno manipolato gli algoritmi per nascondere al pubblico fonti di informazione dissidenti e si sono servite di false società di "verifica dei fatti" per sopprimere informazioni non autorizzate.

Non è distinta dalle misure di segretezza governativa che impediscono al pubblico di sapere cosa stiano facendo i propri governanti e che puniscono severamente chiunque tenti di rivelare fatti scomodi.

 

 

L'impero sta conducendo una guerra implacabile contro la chiarezza intellettuale e la chiarezza morale, perché la verità e la moralità sono sue nemiche.

Non vogliono che abbiamo una visione senza ostacoli, menti lucide, centri di empatia funzionanti e coscienze ben formate, perché se li avessimo, smantelleremmo immediatamente l'impero mattone dopo mattone.

Ecco perché perseguitano chiunque cerchi di ampliare la coscienza della società occidentale attraverso l'attivismo e il giornalismo. In un impero costruito sulle menzogne e alimentato dal sangue umano, dire la verità è considerato tradimento e fare la cosa giusta è visto come insurrezione.

L'unica risposta sensata a una situazione distopica del genere è unirsi alla rivoluzione. Contribuite a diffondere idee e informazioni non autorizzate. Agite per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla natura abusiva dell'impero. Stanno cercando di tenere tutto nascosto, quindi dobbiamo portarlo alla luce.

Non si batterebbero con tanta tenacia per sopprimere la verità e la compassione se ciò non rappresentasse un'immediata minaccia esistenziale per la loro struttura di potere.

________________

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Debito russo in Yuan: il mattone cinese che sgretola l’impero del dollaro e il servilismo Ue

Debito russo in Yuan: il mattone cinese che sgretola l’impero del dollaro e il servilismo Ue

26 Maggio 2026 10:00
Chi può e chi non può (di Marco Travaglio)

Chi può e chi non può (di Marco Travaglio)

26 Maggio 2026 10:00
Quando l’Intelligenza Artificiale scopre la lotta di classe....

Quando l’Intelligenza Artificiale scopre la lotta di classe....

23 Maggio 2026 12:00
Il "fantastico" mondo dove vivono i neoliberali italiani (di Alessandro Volpi)

Il "fantastico" mondo dove vivono i neoliberali italiani (di Alessandro Volpi)

23 Maggio 2026 10:00
Entra in scena la nuova "nazione indispensabile" per il Pianeta Multipolare (di Pepe Escobar)

Entra in scena la nuova "nazione indispensabile" per il Pianeta Multipolare (di Pepe Escobar)

22 Maggio 2026 12:00
La svolta della Germania: i discorsi di Friedrich Merz che evocano i fantasmi del passato

La svolta della Germania: i discorsi di Friedrich Merz che evocano i fantasmi del passato

21 Maggio 2026 13:00
L’ultimo miserabile video di Ben Gvir

L’ultimo miserabile video di Ben Gvir

21 Maggio 2026 09:30
Caitlin Johnstone - La democrazia provate a portarla negli USA, non a Cuba

Caitlin Johnstone - La democrazia provate a portarla negli USA, non a Cuba

20 Maggio 2026 15:30
RUSSIA

La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

21192
EUROPA

La strage di Starobelsk e il silenzio dell'Occidente: anatomia di una censura selettiva

16158
NORD-AMERICA

Dietrofront Trump sull'Iran: il New York Times rivela perché il Pentagono ha chiesto di fermarsi

14805
EUROPA

Armi a Israele, scoppia il caso a Bruxelles: ecco come hanno votato i politici italiani

14339
RUSSIA

Putin ordina al Ministero della Difesa di preparare risposta all'attacco ucraino contro i civili

13062
ITALIA

Cosa accadrà all'Italia in autunno con la "dottrina Dombrovskis" (di Alessandro Volpi)

9091

Abbattimento dei Cessna ed incriminazione di Raul Castro. L'articolo di Gianni Mina' (del 1996) che chiarisce tutto

6997
EUROPA

I manager nazigolpisti della guerra glorificati dal Corriere della Sera

6958
ASIA

Alta tensione a Hormuz: attacco statunitense a Bandar Abbas mette a rischio la tregua con l'Iran

EUROPA

Kim Dotcom contro von der Leyen: “Due pesi e due misure sulla strage di Starobelsk”

RUSSIA

La Russia sventa un attacco con mine della NATO contro una petroliera

CINA

La Cina lancia un severo avvertimento alla Germania

ASIA

Nucleare iraniano, l'affondo di Mosca: perché l'Occidente sta sbagliando le mosse con l'Iran

MEDITERRANEO

L'offensiva di Israele cancella Gaza dalle mappe: rasato al suolo il 90% degli edifici

ASIA

Arsenali vuoti al Pentagono: ecco perché gli USA non possono più attaccare l'Iran

CINA

FT: il presidente Xi ha alzato il tono nella sua riunione con Trump

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano di Alessandro Bartoloni La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

  • 18 Maggio 2026 14:38
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Fiammetta Cucurnia a l'AD: "Basta ipocrisie sui droni. Non sono attacchi ucraini ma della NATO" di Loretta Napoleoni Fiammetta Cucurnia a l'AD: "Basta ipocrisie sui droni. Non sono attacchi ucraini ma della NATO"

Fiammetta Cucurnia a l'AD: "Basta ipocrisie sui droni. Non sono attacchi ucraini ma della NATO"

  • 25 Maggio 2026 07:00
Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta di Fabrizio Verde Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

  • 20 Maggio 2026 15:54
L'esito catastrofico del vertice di Pechino di Giuseppe Masala L'esito catastrofico del vertice di Pechino

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

  • 16 Maggio 2026 10:00
Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza di Michelangelo Severgnini Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

  • 16 Maggio 2026 15:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio   Una finestra aperta Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

  • 26 Maggio 2026 10:00
Civiltà classica cinese, una fonte di ispirazione per il mondo moderno Civiltà classica cinese, una fonte di ispirazione per il mondo moderno

Civiltà classica cinese, una fonte di ispirazione per il mondo moderno

  • 26 Maggio 2026 09:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il paravento perfetto per gli ipocriti dell'UE di Paolo Desogus Il paravento perfetto per gli ipocriti dell'UE

Il paravento perfetto per gli ipocriti dell'UE

  • 23 Maggio 2026 18:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

  • 26 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO di Marinella Mondaini La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

  • 21 Maggio 2026 09:30
La violenza sistemica di Israele di Giuseppe Giannini La violenza sistemica di Israele

La violenza sistemica di Israele

  • 24 Maggio 2026 11:30
L'UE e la sinistra di Antonio Di Siena L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

  • 26 Maggio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux.... di  Leo Essen Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

  • 18 Maggio 2026 07:00
La trappola del "totalitarismo light": perché la democrazia occidentale è in crisi di Michele Blanco La trappola del "totalitarismo light": perché la democrazia occidentale è in crisi

La trappola del "totalitarismo light": perché la democrazia occidentale è in crisi

  • 25 Maggio 2026 10:00
Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro" di Giorgio Cremaschi Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

  • 23 Maggio 2026 10:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti