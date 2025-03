L'Unione Europea e la "baronessa" von der Leynen si devono vergognare

di Michele Blanco





Mi sembra assolutamente evidente che se l’Europa volesse effettivamente difendere i principi del diritto internazionale, i diritti umani fondamentali e i principi di giustizia, dovrebbe applicare sempre lo stesso metro di giudizio a tutte le situazioni, per tutte le nazioni ovunque nel mondo intero. Intervenire concretamente contro le occupazioni territoriali illeggittime e la violenza contro le popolazioni indifese.

Il trattamento riservato al popolo Palestinese dimostra chiaramente invece che il sostegno ai diritti umani viene dato a convenienza in modo parziale, selettivo e sempre condizionato da interessi vergognosi e squallidi.

In questo momento a Gaza, la popolazione continua a sperare di potere sopravvivere, ignorata dal mondo intero, Europa per prima, che ha scelto di voltarsi dall’altra parte, vergognosamente facendo finta di nulla. A quando un intervento armato dell'Europa in sostegno a un intero popolo che ha subito centinaia di migliaia di morti innocenti tra cui decine di migliaia di bambini e neonati?