Madrid, Rabat e Bruxelles: la partita dietro la crisi di Ceuta

La città autonoma di Ceuta (Spagna) si trova ad affrontare la più grave crisi migratoria degli ultimi anni. Nel giro di poche ore decine di migliaia di persone hanno attraversato il confine dal Marocco, mettendo sotto pressione un territorio di poco più di 80.000 abitanti e riaprendo il dibattito sulla gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea. Secondo le stime diffuse dalla Guardia Civil e riportate dai media spagnoli, tra il 30 e il 31 luglio sarebbero entrati irregolarmente nella città tra 40.000 e 60.000 migranti, molti dei quali raggiungendo Ceuta a nuoto, altri attraversando il confine terrestre. Le autorità non hanno ancora fornito un bilancio definitivo, ma le dimensioni del fenomeno superano di gran lunga la crisi del maggio 2021, quando gli arrivi furono circa 10.000. La situazione è rapidamente degenerata in un'emergenza umanitaria e di sicurezza. Almeno diciotto persone hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere le coste spagnole, mentre le strutture di accoglienza sono risultate immediatamente insufficienti ad assorbire un afflusso di tali proporzioni.

Di fronte all'emergenza, il presidente del governo Pedro Sánchez si è recato personalmente a Ceuta, definendo quanto accaduto "un attacco" e una "violazione dell'integrità territoriale della Spagna". Il premier ha assicurato che lo Stato utilizzerà tutte le risorse disponibili per garantire sicurezza e ordine pubblico, annunciando il rafforzamento della presenza di Guardia Civil e Polizia nazionale con centinaia di nuovi agenti e il dispiegamento delle Forze Armate a supporto delle operazioni di controllo. Sánchez ha attribuito la responsabilità dell'ondata migratoria alle organizzazioni criminali dedite al traffico di esseri umani. Secondo il governo spagnolo, le reti di trafficanti avrebbero sfruttato una recente sentenza della Corte Suprema che ha confermato l'impossibilità di effettuare respingimenti immediati nei confronti dei migranti che raggiungono Ceuta e Melilla a nuoto, poiché in quel caso non si configurerebbe un attraversamento di una frontiera fisica. Secondo questa ricostruzione, la decisione giudiziaria sarebbe stata rapidamente diffusa attraverso i canali utilizzati dalle organizzazioni criminali, inducendo migliaia di persone a tentare contemporaneamente la traversata nella convinzione di poter evitare un rimpatrio immediato. Il governo spagnolo insiste sul carattere eccezionale dell'episodio. Sánchez ha ricordato che negli ultimi anni, grazie alla cooperazione con i Paesi nordafricani e dell'Africa occidentale, gli arrivi irregolari erano progressivamente diminuiti, con una riduzione del 40% nell'ultimo anno e di un ulteriore 36% nei primi mesi del 2026. L'improvvisa impennata registrata a Ceuta interromperebbe quindi una tendenza considerata ormai consolidata. Anche Rabat respinge qualsiasi responsabilità diretta. Le autorità marocchine sostengono che dietro l'afflusso di migranti vi siano esclusivamente le reti criminali impegnate nel traffico di esseri umani e ribadiscono che la cooperazione con Madrid in materia migratoria rimane pienamente operativa.

Una versione che, tuttavia, viene contestata da diversi sindacati delle forze di polizia spagnole, secondo cui il Marocco non avrebbe adottato misure sufficienti per impedire le partenze. Nel frattempo Madrid e Rabat hanno concordato di accelerare le procedure di rimpatrio dei migranti entrati illegalmente a Ceuta. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, le operazioni saranno coordinate con le autorità marocchine e riguarderanno l'insieme delle persone giunte nella città autonoma, inclusi i minori, un aspetto destinato ad alimentare il confronto giuridico e politico. La crisi ha immediatamente assunto anche una dimensione europea. Il leader di Vox, Santiago Abascal, ha definito quanto avvenuto una vera e propria "invasione", mentre il presidente del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, ha invitato Madrid ad applicare integralmente il Patto europeo sulla migrazione. Dalla Germania, anche la leader di Alternative für Deutschland, Alice Weidel, ha criticato la gestione della crisi da parte del governo spagnolo. Sul piano diplomatico, le tensioni hanno coinvolto anche l'Italia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha prospettato la possibilità di sospendere temporaneamente l'applicazione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna qualora la situazione dovesse rappresentare un rischio per la sicurezza europea. In risposta, Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano per chiedere chiarimenti sulle dichiarazioni del governo di Roma.

Ceuta rappresenta da sempre uno dei punti più sensibili della frontiera meridionale dell'Unione europea. Insieme a Melilla costituisce l'unico confine terrestre tra l'UE e il continente africano, motivo per cui le due enclave sono periodicamente al centro delle tensioni migratorie e delle relazioni tra Spagna e Marocco. L'attuale emergenza dimostra ancora una volta come la gestione dei flussi migratori resti strettamente legata agli equilibri politici, giuridici e diplomatici dell'intero Mediterraneo occidentale. La capacità di Madrid di contenere la crisi e di coordinarsi con Rabat sarà determinante non solo per il futuro di Ceuta, ma anche per la tenuta della politica migratoria europea in una delle sue frontiere più esposte.



LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DELLE "TRE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA SETTIMANA" - LA NEWSLETTER CHE OGNI SABATO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI.



SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA



CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it