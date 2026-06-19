Memorandum Iran-Usa: cosa succede ora? (di Pepe Escobar)

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di Pepe Escobar – Strategic Culture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Dal punto di vista di Teheran, è tutta un’altra storia. Sono riusciti a sopravvivere a tutto ciò che non una, ma ben due potenze nucleari hanno scagliato contro di loro. Non nutrono alcuna fiducia in ciò che proviene dalla “Barbaria”.

Al G7 estremamente irrilevante di Evian, l'Imperatore di Barbaria ha proclamato alla sala – inclusi tre membri a pieno titolo dei BRICS – che "Io sono il Boss". Nessuna ironia voluta.

Esaminiamo quindi il Memorandum d’intesa del "Boss" tra Iran e Stati Uniti, che presenta come il suo accordo ("Ho posto fine a 10 guerre"). Beh, non è un accordo: è un Memorandum d’intesa, al massimo una promessa firmata elettronicamente di dialogare. E non pone fine alla guerra che lui ha lanciato il 28 febbraio.

Qualunque siano le marachelle che avranno luogo a Ginevra questo venerdì, il Maestro della Barbaria non firmerà davvero il Memorandum d’intesa. Si tratta di una manovra per guadagnare tempo, per placare i mercati petroliferi e obbligazionari e per – in modo occulto – trasformare in arma un accordo di cessate il fuoco. Naturalmente integrato ci sarà un certo "sollievo" commerciale – come nello Stretto di Hormuz più o meno di nuovo in attività.

Al massimo la guerra all'Iran e la più ampia mossa imperiale a scacchi per destabilizzare l'Asia occidentale come fronte chiave nella Grande Guerra contro la partnership strategica Russia-Cina continueranno in un movimento più lento, con una negabilità plausibile maggiore.

Basta un semplice sguardo all'isteria incessante che attraversa la Beltway rivelare che la plutocrazia esclusiva che realmente comanda negli Stati Uniti non ha alcun interesse per qualsiasi tipo di pace con l'Iran. Il motto del Gran Maestro Lavrov dice sempre: gli Stati Uniti sono incapaci di raggiungere un accordo.

Ciò che prevale, per il momento, sono imperativi banali. Il team Trump ha bisogno che lo Stretto di Hormuz – anche con l'Iran che addebita commissioni di manutenzione/ambiente/sicurezza – aperto per stabilizzare i mercati energetici globali.

Inoltre, le petro-monarchie del GCC – tramite il mediatore Pakistan e direttamente tramite Qatar e Arabia Saudita – hanno chiarito molto bene a Washington che semplicemente non possono permettersi una nuova escalation di guerra.

In termini di realpolitik, è chiaro che il Team Trump – e la plutocrazia statunitense al potere – non accetteranno mai il nucleo dei termini in 14 punti dell'Iran: le sanzioni revocate su tutti i fronti; la formale non interferenza nella sovranità iraniana; la fine di tutte le guerre contro l'Asse della Resistenza; e, seguendo la traccia del denaro, il pagamento integrale delle riparazioni di guerra.

Ciò che ci aspetta sono dei “colloqui” che potrebbero protrarsi fino al XXII secolo, fintantoché il Congresso statunitense, controllato dai sionisti, non revocherà le sanzioni, a cui si aggiungeranno i ripetuti veti degli Stati Uniti in seno al Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

Quello che il "Boss" che "ha posto fine a 10 guerre" ottiene nel breve termine è il simulacro della vittoria: un accordo che maschera una massiccia sconfitta strategica.

Iran-Russia-Cina: indissolubile

Dimentichiamo chi dirige lo spettacolo imperiale che ammette che l'Iran è riuscito, attraverso la deterrenza, a schiacciare il dominio statunitense sull'Asia occidentale e a posizionarsi come potenza regionale di vertice e potenza globale emergente, pienamente sostenuta dalla maggioranza assoluta del Sud Globale.

D'ora in poi, ciò che ci si dovrebbe aspettare è al massimo una turbolenza oscillante, ibrida, in parte calibrata – completa di provocazioni a serie e operazioni segrete: Massima Pressione Dietetica, mantenere Teheran in massima allerta (non che a loro importa; sono preparati) e idealmente forzare ulteriori concessioni.

Eppure, se i Barbari credono che ciò indebolirà la partnership strategica iraniana con Russia-Cina, la realtà ci dirà il contrario.

La Cina in particolare, ma anche la Russia, erano profondamente a sostegno degli sforzi di mediazione del Pakistan per trovare una qualche forma di accomodamento tra Stati Uniti e Iran. Ghalibaf è ora responsabile dell'approfondimento delle relazioni strategiche tra Cina e Iran. Sia Pechino che Mosca sono pienamente consapevoli che l'ossessione statunitense per il contenimento – il controllo dei posti di blocco energetici – è diretta contro di loro e contro l'integrazione eurasiatica.

Quindi, alla fine, questo kabuki fatto di 14 punti discussi all’infinito, falsi “cessate il fuoco” e firma del Memorandum d’intesa funge anche da gigantesca operazione di disinformazione: un segnale rivolto a tutti i mercati e all’opinione pubblica credulona che la Barbaria sta effettivamente puntando alla pace.

Poi c'è l'ossessione nucleare – e vedremo chiaramente cosa vuole davvero il Team Trump quando inizieranno i negoziati di 60 giorni, secondo il Memorandum d’intesa.

Il “divieto” americano sull’arricchimento si traduce in un messaggio diretto a attori quali la Turchia, l’Arabia Saudita, la Corea del Sud, il Giappone e persino la Germania: se qualcuno di voi dovesse varcare la soglia nucleare al di fuori del quadro imposto dagli Stati Uniti, si troverà nei guai.

Ora seguiamo il percorso del denaro. Sì, si tratta essenzialmente di una trappola. I 12 miliardi di dollari – metà dei 24 miliardi – che dovrebbero essere sbloccati nella prima fase dei negoziati passeranno sicuramente attraverso banche del Qatar, dell’Oman e forse anche dell’Arabia Saudita: ciò offre al Tesoro statunitense una sorveglianza continua e l’accesso all’architettura bancaria offshore dell’Iran. Naturalmente la leadership di Teheran ne è pienamente consapevole, e ci saranno molte manovre finanziarie sotterranee in atto.

Sovranità, pazienza – e un dito sul grilletto

Cosa succederà quindi? Per lo più una guerra congelata. Non un congelamento totale. La ripresa delle attività nello Stretto di Hormuz comporterà un calo del prezzo del petrolio fino a 75 dollari al barile. Lo sblocco dei 12 miliardi di dollari. Si inizierà a discutere di quello che sarà essenzialmente un JCPOA 2.0 “light” – a Ginevra o, più probabilmente, a Islamabad. Questa situazione potrebbe protrarsi, in un clima di forte tensione, fino alle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Dopodiché, tutto è possibile.

Teheran si sta concentrando sugli aspetti positivi subito dopo la firma del Memorandum d’intesa. Le vendite di petrolio torneranno a partire da questo fine settimana. Forse alcune esenzioni dalle sanzioni – che includeranno banche, trasporti e assicurazioni, facilitando le esportazioni. Una superpetroliera iraniana ha già lasciato il porto di Chabahar e ha attraversato il blocco statunitense senza problemi.

Il “Boss” scommette che, una volta che il petrolio tornerà a circolare liberamente, i prezzi dell’energia scenderanno, i mercati si calmeranno un po’ e anche l’inflazione diminuirà, il costo politico della massiccia sconfitta strategica di cui è responsabile lui scomparirà dalla scena pubblica. E naturalmente ci sarà tutta una serie di nuove distrazioni per il grande pubblico: da Cuba e la Groenlandia a quei poveri bastardi dell’UE, così facili da frustare.

Il piano maestro del "Boss", in poche parole: guadagnare tempo, dichiarare Missione compiuta, e pregare che nessuno gridi “Disastro strategico!"

Dal punto di vista di Teheran, è tutta un’altra storia. Sono riusciti a sopravvivere a tutto ciò che non una, ma ben due potenze nucleari hanno scagliato contro di loro. Hanno sopravvissuto, ancora più forti di prima, con la loro coesione nazionale orgogliosamente mostrata a tutto il mondo. E non stanno facendo concessioni significative.

Al contrario: sono i padroni dello Stretto di Hormuz. Non si torna indietro. Non nutrono alcuna fiducia in ciò che proviene dalla Barbaria. Eppure continueranno a dar prova di estrema pazienza, unita a una mano sul grilletto che non conosce paura.