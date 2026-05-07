Immagini satellitari shock: l'Iran ha distrutto 228 strutture militari USA in Asia occidentale

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Secondo un'analisi del Washington Post, basata su immagini satellitari verificate provenienti dai media iraniani, gli attacchi iraniani hanno distrutto "molte più" risorse militari statunitensi di quanto sia stato riportato.

"Dall'inizio della guerra, gli attacchi aerei iraniani hanno danneggiato o distrutto almeno 228 strutture o attrezzature presso siti militari statunitensi in tutta l'Asia occidentale, colpendo hangar, caserme, depositi di carburante, aerei e importanti apparecchiature radar, di comunicazione e di difesa aerea", si legge nel rapporto.

Funzionari citati dalla testata statunitense hanno confermato che gli attacchi iraniani "hanno reso alcune basi statunitensi nella regione troppo pericolose per essere presidiate a livelli normali, e i comandanti hanno trasferito la maggior parte del personale da queste basi fuori dalla portata del fuoco iraniano all'inizio della guerra".

Il Washington Post ha esaminato oltre 100 immagini satellitari diffuse dai media iraniani.

Complessivamente, 109 immagini sono state verificate dopo il confronto con immagini a risoluzione inferiore provenienti dal sistema satellitare europeo Copernicus.

Gli esperti che hanno esaminato l'analisi hanno affermato che i danni alle basi statunitensi indicavano che Washington aveva "sottovalutato" le capacità militari iraniane e lasciato importanti infrastrutture senza protezione.

"Gli attacchi iraniani sono stati precisi. Non ci sono crateri casuali che indichino colpi a vuoto", ha affermato il colonnello in pensione del Corpo dei Marines Mark Cancian.

L'analisi giunge a pochi giorni di distanza da un'inchiesta della CNN che ha rivelato come la maggior parte delle basi militari statunitensi in Asia occidentale abbia subito gravi danni.

Tra le 16 basi statunitensi colpite figuravano siti in Kuwait, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Giordania e Iraq, molte delle quali rese inutilizzabili.

"Non ho mai visto niente del genere nelle basi statunitensi", ha dichiarato alla CNN una persona a conoscenza dei danni. "Si è trattato di attacchi rapidi e precisi, eseguiti con tecnologie avanzate."

Le forze iraniane hanno persino preso di mira e distrutto i radar militari statunitensi nella regione, rendendo più difficile l'intercettazione degli attacchi missilistici contro Israele.

A fine marzo, il New York Times (NYT) ha rivelato che le basi erano state danneggiate a tal punto che le forze statunitensi erano state costrette a trasferirsi in hotel e uffici civili.

Ciò ha spinto Teheran ad accusare Washington di utilizzare "scudi umani".

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