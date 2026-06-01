Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che tutti i responsabili dell'attacco contro la residenza studentesca di Starobelsk, nella Repubblica Popolare di Lugansk, saranno alla fine assicurati alla giustizia. Lo ha dichiarato nel corso di una riunione di governo da lui convocata specificamente per discutere dell'attacco.



L'attacco alla città di Starobelsk è un crimine sanguinario commesso dalla giunta ucraina, ha affermato lunedì il presidente russo Vladimir Putin. “La questione è come fornire assistenza e sostegno ai parenti delle persone uccise e ferite nel crimine sanguinario commesso dalla giunta ucraina il 22 maggio nella città di Starobelsk, nella regione di Lugansk”, ha detto Putin durante una riunione sulle misure a sostegno dei parenti delle persone uccise e ferite nell'attacco a un college di Starobelsk. Putin ha espresso le sue condoglianze alle famiglie che hanno perso figli e nipoti nell’attacco ucraino, affermando che la punizione per i criminali che hanno compiuto l’attacco sarà inevitabile.



«Ho invitato sia il procuratore generale che il presidente della Commissione investigativa. Vorrei chiedervi di fornire le vostre valutazioni su quanto accaduto e di riferire in merito al lavoro svolto per identificare questi criminali», ha affermato Putin. «Tutti meritano di essere puniti. E questa punizione è inevitabile», ha sottolineato il leader russo secondo quanto riporta TASS.

Il contesto

All'alba del 22 maggio, le Forze Armate ucraine hanno bombardato con droni un edificio universitario e una residenza studentesca a Starobelsk. Secondo fonti russe, al momento dell'attacco 86 giovani si trovavano nella struttura. Il bilancio ufficiale è di 21 morti e oltre 60 feriti. Il Comitato investigativo russo ha aperto un'indagine per terrorismo, affermando che l'attacco sarebbe stato deliberato.

Nei giorni successivi, il rappresentante permanente della Russia presso l'ONU, Vasili Nebenzia, ha dichiarato che l'attacco è paragonabile solo alle azioni dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, accusando l'Occidente di ipocrisia e silenzio complice.

La riunione convocata da Putin rappresenta un ulteriore segnale della determinazione di Mosca a perseguire i responsabili, in un momento in cui le tensioni tra Russia e Ucraina restano altissime e gli attacchi reciproci si intensificano.

Al momento, né il governo ucraino né le autorità di Kiev hanno commentato le dichiarazioni del presidente russo.