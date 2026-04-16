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Pepe Escobar - La Cina arresta il blocco americano contro l'Iran

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Pepe Escobar - La Cina arresta il blocco americano contro l'Iran

 

di Pepe Escobar Sputnik

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Tutto il pianeta si pone la stessa domanda: il CENTCOM oserebbe andare in guerra contro la Cina?

Non è più un'ipotesi folle.

Secondo i dati di Marine Traffic, la petroliera Rich Starry, di proprietà cinese e battente bandiera del Malawi, collegata alla Shanghai Xianrun, partita da Sharjah negli Emirati Arabi Uniti con a bordo circa 250.000 barili di metanolo, ha attraversato lo Stretto di Hormuz questo martedì, esponendo il messaggio “China Owner & Crew” [Cina: Proprietario e equipaggio].

Quindi la Rich Starry è stata la prima petroliera a transitare ed uscire dallo Stretto di Hormuz, diretta verso la Cina, poiché è in vigore il blocco Trump per sbloccare lo Stretto.

Con un tono insolitamente poco discreto, ciò che Pechino sta facendo capire è che un’amministrazione Trump ormai allo stremo non sarà in grado di mettere in atto con la Cina una sorta di “Pirati dei Caraibi” – in versione “Pirati di Ormuz”.

Il CENTCOM ha menzionato che il blocco è contro le navi che entrano o escono dai porti iraniani. Il Rich Starry proveniva da Sharjah – quindi tecnicamente non era mirabile. La vera prova del blocco sarà quando una petroliera cinese, ad esempio, partirà da Bandar Abbas.

Il casello IRGC nel frattempo è ignaro dei progetti del CENTCOM. Viene modificata virtualmente in tempo reale – ora si è evoluta in un sistema dettagliato di verifica a 5 livelli che si applica a ogni nave proveniente da qualsiasi porto. Tutte le navi che sono riuscite a attraversare recentemente – provenienti da Cina, India, Pakistan e alcune altre nazioni amiche – hanno utilizzato le stesse strette rotte marittime nelle acque territoriali iraniane, confinanti con le isole di Qeshm e Larak.

Tutti – salvo casi particolari – devono pagare il pedaggio di 1 dollaro al barile, in bitcoin o in yuan. Il pagamento viene elaborato in meno di 5 secondi. Successivamente, la nave cisterna riceve una password VHF.

Qualsiasi nave con assicurazione, registrazione di stato di bandiera e accesso al porto occidentale non passerà. Queste navi obbedienti stanno già dirigendosi verso i porti americani.

L'angolo affascinante riguarda la vasta flotta ombra iraniana: non assicurata; può usare qualsiasi bandiera; nessun bisogno di accedere a porti occidentali; già sanzionato a morte; quindi completamente estraneo al sistema americano imposto dal blocco. Blocco o meno, diversi petroliere continuano a caricare nei terminal iraniani.

Ci sono già circa 160 milioni di barili di petrolio che galleggiano fuori dallo Stretto di Hormuz: ciò significa che l'Iran può continuare a rifornire i suoi clienti in Asia, soprattutto in Cina, almeno fino a metà luglio, assumendo la cifra di 1,8 milioni di barili al giorno importati dalla Cina.

 

Un blocco per proteggere il petrodollaro

Per la cronaca: per quanto la guerra contro l'Iran, nello stile tipico dell'Impero del Caos, violi ancora una volta il diritto internazionale – chiamatelo Bellum Iniustum ("Guerra Ingiusta") – il blocco navale annunciato significa anche un atto di guerra secondo il diritto internazionale.

Il presidente Xi Jinping martedì è andato dritto al punto: lo stato di diritto non può essere "usato quando comodo e scartato quando non lo è". Ha aggiunto: "non dobbiamo permettere che il mondo torni alla legge della giungla".

Ora confrontiamolo con la motivazione di Trump per il blocco illegale. Una dichiarazione che stabilisce che, "Non permetteremo all'Iran di vendere petrolio alle persone che gli piacciono e non a chi non gli piace. Sarà tutto o niente" seguita da "Lasciamo che la Cina mandi le sue navi a noi. Mandali in Venezuela. Abbiamo un sacco di petrolio. Lo venderemo anche più economico."

Questo è stato il segnale inequivocabile che il blocco è il punto cruciale della guerra del petrodollaro. La Cina acquista dall’Iran in petrodollari. L’obiettivo di Trump non è vendere petrolio, ma rendere la Cina dipendente dal petrodollaro.

Andando al sodo, l’”Armata Invincibile” di Trump non può imporre un blocco navale senza una flotta di navi. Allo stato attuale, però, non se ne vede traccia.

La USS Abraham Lincoln è stata avvistata nel Golfo di Oman, a circa 125 miglia dal sud-est dell'Iran: tra l'altro, un bersaglio succoso per i missili iraniani. Questa è la distanza alla quale tendono a prendere fuoco le lavanderie sulle portaerei statunitensi.

La USS George H.W. Bush e il suo gruppo d'attacco portaerei si trovano attualmente al largo della costa della Namibia.

Quando si dice codardia talassocratica: devono circumnavigare l'Africa perché hanno paura di affrontare Ansarallah nel Bab-al-Mandeb. La forza dissuasiva degli Houthi yemeniti, tra l'altro, è a malapena paragonabile al potenziamento del fuoco iraniano.

Anche se il blocco venisse davvero attuato, l'Iran ha comunque molteplici modi per spedire petrolio via terra attraverso l'Eurasia verso la Cina, parte della ferrovia Cina-Iran, un progetto Nuove Vie della Seta/BRI (finanziato da Pechino). Come c'era da aspettarsi, il sito dell'Epstein Syndicate ha avuto un momento di blackout, ma il servizio è già stato ripristinato. Inoltre, l'Iran può raggiungere un accordo con il Turkmenistan per utilizzare il loro gasdotto (anch'esso finanziato dalla Cina).

La realtà durante questa guerra demente è stata più strana della finzione. Ma l'idea che il CENTCOM osi sequestrare una nave cinese e parcheggiarla, per esempio, a Gibuti, per non parlare di affondarla – un atto di guerra – sfida la ragione. Ebbene, con un sionista cristiano squilibrato come Segretario USA per le Guerre Eterne, tutto è possibile.

Nel frattempo, nel quadro generale...

Per capire da che parte tira il vento, è fondamentale tenere d'occhio tre sviluppi cruciali.

  1. Il processo di accettazione della sovranità iraniana sullo Stretto di Hormuz è già in corso. Il sistema è stato legalizzato dal Parlamento iraniano il mese scorso e ulteriori dettagli sono in fase di negoziazione con l'Oman. Anche il Giappone ha già usato il sistema. La Corea del Sud ha inviato un emissario speciale a Teheran per discutere proprio di questo. La Corea del Sud finirà per rimuovere le sanzioni all'Iran e pagherà regolarmente il casello. Se Seoul, un cliente asiatico chiave, ottiene un accordo di trattamento preferenziale, praticamente tutti lo seguiranno. E Washington non può farci nulla.
  1. La telefonata Putin-Pezeshkian. La telefonata tra Putin e Pezeshkian offre anche un quadro piuttosto chiaro. Putin ha chiarito che la Russia considera la sicurezza iraniana "intrinsecamente legata" a quella russa. Quindi ogni aggressione contro Teheran deve essere vista come una grande destabilizzazione dell'Eurasia. Fondamentalmente, Putin e Pezeshkian sono interessati all'attivazione totale del Corridoio Internazionale dei Trasporti Nord Sud (INSTC), il prima possibile. L'INSTC è uno dei principali nuovi corridoi di connettività del XXI secolo, accanto alla Via della Seta Artica (vedi il mio documentario sull'INSTC, girato lo scorso anno in Iran, dal Caspio al Golfo Persico e al Mar di Oman). Ecco quindi il messaggio guantato di velluto di Putin alla Casa Bianca, in linea con quello della Cina: se il CENTCOM osasse attaccare le navi iraniane, finirebbe per attaccare il partner strategico della principale potenza nucleare mondiale.
  1. La ciliegina su questa torta letale.Questo martedì e mercoledì, il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è in visita ufficiale in Cina, parlando con il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Il partenariato strategico tra Russia e Cina è più che mai una realtà.

l nuovo triangolo Primakov – RIC (Russia-Iran-Cina) è una realtà.

Blocco? Quale blocco?

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