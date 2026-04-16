Pepe Escobar - L'Impero della Pirateria blocca l'Iran e la Cina

di Pepe Escobar – Strategic Culture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Gli iraniani mordono il freno per combattere – nel caso in cui il cessate il fuoco dovesse crollare.

Ave l’onnipotente ritorno dei “Pirati dei Caraibi”… ora ribattezzato “Pirati del Golfo Persico”!

Il clamoroso fallimento dei diktat di Islamabad – la Barbaria era venuta per imporre la propria volontà, non per negoziare – è stato seguito da un'operazione psicologica coercitiva ai massimi livelli: Gesù! (letteralmente, come lui stesso ha scritto su Truth Social) che minaccia ogni singola nave che ora paga il pedaggio allo Stretto di Hormuz.

Come ogni granello di sabbia dal Gobi al Sahara già sa, tutto questo riguarda la Cina.

Quindi la domanda va riproposta. Il CENTCOM è ora confluito nell’INDOPACOM, una nuova idra pirata. L’INDOPACOM avrà il coraggio di ostacolare una superpetroliera cinese che ha attraversato lo Stretto di Hormuz dopo aver pagato il pedaggio in yuan?

Con la sua emblematica mentalità delirante da supremazia, il segretario al Tesoro statunitense Bessent ha affermato che la Cina non potrà più rifornirsi di petrolio dall’Iran.

Questa trovata da Babbuino di Barbaria si traduce di fatto in una guerra economica non solo contro la Cina, ma contro una serie di nazioni per lo più asiatiche, perturbando i flussi energetici globali, il commercio e le principali rotte marittime che trasportano ogni tipo di merce dall'Occidente verso l'Oriente e dall'Oriente verso l'Occidente. Un blocco petrolifero che prende di mira non solo la Cina, ma anche gran parte del mondo multipolare.

Prima dell'inizio del blocco americano, solo cinque nazioni potevano transitare attraverso lo Stretto di Hormuz: Cina, Russia, India, Iraq e Pakistan. Ancora una volta: INDOPACOM oserà sequestrare o affondare navi di quattro potenze nucleari?

La Corea del Sud ha fatto un passo avanti inviando un inviato speciale per negoziati diretti con Teheran per garantire un passaggio sicuro attraverso Hormuz e acquistare petrolio e gas più economici. Al momento, almeno 26 petroliere sudcoreane restano bloccate.

Ora confrontiamo Bessent con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, a Pechino, dopo aver parlato con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ed essere stati accolti di persona dal presidente Xi:

"La Russia è senza dubbio in grado di colmare la carenza di risorse che si è venuta a creare."

Circa il 13% delle importazioni di petrolio cinesi proviene dall'Iran – circa 1,38 milioni di barili al giorno. Parallelamente, Power of Siberia-1 – operando a piena capacità – fornisce 38 miliardi di metri cubi di gas all'anno, e il gasdotto ESPO sta raggiungendo massimi record.

Power of Siberia-2 potrebbe diventare operativo solo il prossimo anno. La Russia già fornisce fino al 20% del petrolio cinese. "Compensare", nei termini di Lavrov, significa spingere la capacità di scorta al limite. Ma è fattibile.

L'Iran, dal canto suo, può contare su un gasdotto alternativo e sul terminal petrolifero di Jakska, con una capacità di 1 milione di barili al giorno, che bypassa completamente lo Stretto di Hormuz.

Finora, 8 petroliere cinesi sono passate per Hormuz da quando è stato annunciato il blocco. Inoltre, la Cina ha fino a 1,3 miliardi di barili di inventario, sufficienti a attutire alcune perdite provenienti dall'Iran per mesi. E la Cina continuerà – in teoria – a ricevere petrolio da petroliere in partenza da altri porti del Golfo Persico non iraniani (dovranno comunque pagare il casello).

La grande domanda è per quanto tempo l'Iran – e la Cina, peraltro – tollereranno la flotta ombra intercettata da INDOPACOM senza una risposta balistica.

In attesa del blocco del Triangolo di Al Aqsa

Un blocco di tutti i porti iraniani – e non dello Stretto di Hormuz in sé – potrebbe presto trovare il suo pari: il prossimo Blocco del Triangolo di Al Aqsa (Bab-al-Mandeb, porto di Yanbu in Arabia Saudita, Suez, in connessione con Hormuz), come previsto dall'Ansarallah dello Yemen. Gli Houthi stanno solo aspettando il momento ultra-strategico per unirsi alla conversazione. Questo porterà inevitabilmente a petrolio a superare i 200 dollari al barile – e in aumento.

Traduzione: uno shock di fornitura irrecuperabile e a livello di sistema.

Il codardo Babbuino dell'amministrazione di Barbaria certamente non ci ha riflettuto a fondo – dato che è ossessionato dal privare la Cina di petrolio e dollari statunitensi mentre distrugge, in teoria, nodi chiave delle Nuove Vie della Seta/BRI.

Quello a cui tutti gli altri stanno prestando attenzione è come il blocco imposto dall'INDOPACOM devasterà decine di nazioni al di fuori della Cina.

Il che ci porta a un calcolo banale ma del tutto plausibile – in sintonia con bastardi come Bessent: priviamo tutti di petrolio e dollari USA così saranno disperati di vendere i loro titoli di Stato USA molto al di sotto del valore nominale, purché possano ottenere petrolio e/o dollari USA in cambio.

Questo è il “Grifter Central” [Cuore die Truffatori]: gli americani ritirano il proprio debito dalla circolazione – con uno sconto enorme – e cancellano semplicemente gli ingenti interessi sul debito che non sono in grado di pagare.

Non c'è alcuna garanzia che l'amministrazione del Babbuino di Barbaria ottenga ciò che vuole. Teheran non dipende dalle rotte marittime. Dopo decenni di sanzioni, svilupparono una serie di corridoi terrestri alternativi, canali di baratto commerciale e meccanismi di scambio, ad esempio tramite il Turkmenistan.

La Cina, ancora una volta, non è più prigioniera del dilemma di Malacca – tra la Malesia e Sumatra in Indonesia – perché ha meticolosamente diversificato le proprie fonti, a partire dai gasdotti sino-russi.

Inoltre, il gasdotto Cina-Myanmar bypassa completamente Malacca.

Il lungo gasdotto Cina-Asia Centrale che attraversa Turkmenistan, Uzbekistan e Kazakistan – finanziato dalla Cina e bypassando la talassocrazia americana – è in attività dai primi anni 2010.

Poi c'è il porto d'acque profonde di Gwadar nel Mar Arabico, nodo chiave del Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC) e pilastro della BRI. Gwadar si trova a soli 80 km a est del porto di Chabahar nel Sistan-Balochistan in Iran: quindi molto lontana dal Golfo Persico. Questo si traduce in una rotta via terrestre dal Mar Arabico allo Xinjiang.

La Cina non morirà di fame se privata del petrolio iraniano. La Cina non morirà di fame se verrà privata del petrolio iraniano. La Cina è in testa in quasi tutti i settori legati all'energia e alla produzione di energia elettrica. Hanno la capacità industriale – parliamo di capitalismo produttivo – le materie prime, le catene di approvvigionamento e abbastanza manodopera qualificata per produrre la tecnologia e le infrastrutture necessarie a ogni sistema energetico rilevante: pannelli solari, turbine, batterie, linee di trasmissione, tutto ciò che riguarda solare, eolico, idroelettrico e energia nucleare di nuova generazione. È esattamente quello che ho visto viaggiando nello Xinjiang uno dopo l'altro l'anno scorso durante le riprese di un documentario.

Ovviamente, i miopi scagnozzi del Babbuino di Barbaria non possono assolutamente capire come la strategia cinese di dominio totale su veicoli elettrici, batterie solari ed esportazione di elettricità stia proteggendo il Regno di Medio da shock artificiali di petrolio/gas come il blocco.

Al momento, l'Invincibile Armada rimane ai margini esterni del Golfo di Oman, fuori dalla portata di molti – ma non tutti – missili e droni iraniani, ma certamente mirabile da balistica a lungo raggio e ipersonici. Gli americani continueranno a usare il loro ISR per tracciare le navi; Successivamente, piccole imbarcazioni ed elicotteri si attiveranno alla procedura di "interdizione".

Finora non è successo nulla. Beh, in realtà è successo un grosso evento: una superpetroliera autorizzata, non iraniana, capace di trasportare 2 milioni di barili di petrolio, è salpata verso l'Iran passando per lo Stretto di Hormuz con l'AIS acceso per ogni localizzatore. INDOPACOM non osava toccarla.

Gli iraniani, nel frattempo, se ne stanno semplicemente ad aspettare. Asimmetricamente. Ma non c'è dubbio: mordono il freno per combattere – nel caso in cui il cessate il fuoco dovesse crollare.

In questo caso, ci ritroveremo catapultati nel più grande colpo di scena di tutti i tempi. All’Iran basterà affondare un solo cacciatorpediniere americano; e/o “mettendo fuori uso” uno di quei bersagli facili da miliardi di dollari con una raffica di missili o droni, guidata dai servizi segreti cinesi.

L'intero pianeta vedrà allora le cose per quello che sono: la definitiva e lampante sconfitta strategica dell'Impero del Caos, delle Bugie, del Saccheggio, della Pirateria e del “Se non mi piaci ti ammazzo”.

Beh, che venga pure.