Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Petro svela la vera causa dell' invasione del Venezuela

537
Petro svela la vera causa dell' invasione del Venezuela

 

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha identificato nel petrolio la vera ragione di una possibile invasione del Venezuela. Commentando le dichiarazioni del segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, Petro ha denunciato una strategia volta a manipolare i mercati energetici globali.

Secondo la sua analisi, lo scenario interventista - 'If something happens in Venezuela' -  provocherebbe il crollo dei prezzi internazionali, consegnando il monopolio petrolifero ai paesi arabi. Gli Stati Uniti resterebbero con greggio pesante, mentre Ecopetrol precipiterebbe in perdita. Bessent ha infatti dichiarato a Fox News la necessità di energia a basso costo, prospettando un ulteriore calo dei prezzi petroliferi qualora "accadesse realmente qualcosa" in Venezuela.

Petro ha lanciato un monito severo: chi sostiene l'invasione sta causando il fallimento di Ecopetrol.
Il presidente ha definito "irresponsabili" coloro che appoggiano l'intervento militare, ribadendo che l'unica soluzione accettabile per il Venezuela è politica e pacifica.

Le sanzioni contro Mosca e gli attacchi ucraini alle raffinerie russe hanno già provocato l'aumento dei prezzi dei carburanti negli Stati Uniti. Il segretario Bessent ha sottolineato, invece, che prezzi ridotti di petrolio e gas rappresentano "la chiave dell'accessibilità" attraverso minori consumi energetici.

La denuncia di Petro svela dunque la strategia imperialista statunitense, mascherata dietro i presunti collegamenti di Maduro con il narcotraffico, dove sono gli interessi energetici statunitensi a determinare il possibile intervento militare in Venezuela e la destabilizzazione della regione.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Relatrice ONU: azioni USA contro Cuba illegittime e dannose per i diritti umani

Relatrice ONU: azioni USA contro Cuba illegittime e dannose per i diritti umani

22 Novembre 2025 16:27
Gustavo Petro denuncia il piano USA per comprare voti in Colombia

Gustavo Petro denuncia il piano USA per comprare voti in Colombia

22 Novembre 2025 10:15
Pressioni USA su Ucraina per accettazione piano di pace con la Russia

Pressioni USA su Ucraina per accettazione piano di pace con la Russia

21 Novembre 2025 19:43
Ministro degli Esteri iraniano: "I russi ci hanno aiutato molto durante la 'guerra dei 12 giorni'"

Ministro degli Esteri iraniano: "I russi ci hanno aiutato molto durante la 'guerra dei 12 giorni'"

21 Novembre 2025 10:30
Diosdado Cabello: "La CIA ha trafficato eroina negli USA per 22 anni"

Diosdado Cabello: "La CIA ha trafficato eroina negli USA per 22 anni"

20 Novembre 2025 15:32
The Cradle: La Russia ripristinerà in Siria nove posizioni militari nella provincia di Quneitra

The Cradle: La Russia ripristinerà in Siria nove posizioni militari nella provincia di Quneitra

20 Novembre 2025 11:00
Crisi nell'esercito israeliano: centinaia di militari chiedono il congedo anticipato

Crisi nell'esercito israeliano: centinaia di militari chiedono il congedo anticipato

20 Novembre 2025 10:30
Sventato il complotto tra Regno Unito e Ucraina per assassinare un ufficiale russo

Sventato il complotto tra Regno Unito e Ucraina per assassinare un ufficiale russo

20 Novembre 2025 10:30
EUROPA

Crosetto e il Totalitarismo di Guerra: chi non pensa come la NATO è un nemico della Nazione

17658
AMERICA LATINA

Pino Arlacchi - Invasione-suicidio: ecco perché Trump fallirà col Venezuela

15130
EUROPA

I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa

13400
RUSSIA

Il monito di Mosca dopo il sabotaggio in Polonia: "State giocando con il fuoco"

12785
EUROPA

Marco Travaglio - Crosetto double face

12115
EUROPA

Solidarietà a Enzo Iacchetti per l'assurda querela ricevuta dall'UCEI

10022
ITALIA

Marco Travaglio - Rotta di colle

9646
ITALIA

Dove siete finiti tutti?

8581
AMERICA LATINA

Petro svela la vera causa dell' invasione del Venezuela

AMERICA LATINA

Relatrice ONU: azioni USA contro Cuba illegittime e dannose per i diritti umani

AMERICA LATINA

Gustavo Petro denuncia il piano USA per comprare voti in Colombia

NORD-AMERICA

Pressioni USA su Ucraina per accettazione piano di pace con la Russia

ASIA

Ministro degli Esteri iraniano: "I russi ci hanno aiutato molto durante la 'guerra dei 12 giorni'"

AMERICA LATINA

Diosdado Cabello: "La CIA ha trafficato eroina negli USA per 22 anni"

MEDITERRANEO

The Cradle: La Russia ripristinerà in Siria nove posizioni militari nella provincia di Quneitra

MEDITERRANEO

Crisi nell'esercito israeliano: centinaia di militari chiedono il congedo anticipato

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale" di Fabio Massimo Paernti La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

  • 19 Novembre 2025 08:00
"I nuovi mostri" - Gabriele Guzzi e Clara Habte "I nuovi mostri" - Gabriele Guzzi e Clara Habte

"I nuovi mostri" - Gabriele Guzzi e Clara Habte

  • 18 Novembre 2025 23:00
KANAFANI E LA TRAPPOLA DELLO “SCONFITTISMO” KANAFANI E LA TRAPPOLA DELLO “SCONFITTISMO”

KANAFANI E LA TRAPPOLA DELLO “SCONFITTISMO”

  • 24 Novembre 2025 06:00
Il luogo che che sta sfidando le concezioni tradizionali di sviluppo e modernizzazione è in Cina di Loretta Napoleoni Il luogo che che sta sfidando le concezioni tradizionali di sviluppo e modernizzazione è in Cina

Il luogo che che sta sfidando le concezioni tradizionali di sviluppo e modernizzazione è in Cina

  • 19 Novembre 2025 07:00
Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA di Fabrizio Verde Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA

Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA

  • 15 Novembre 2025 17:53
Trump abbandona i vassalli europei e la NATO?   di Giuseppe Masala Trump abbandona i vassalli europei e la NATO?  

Trump abbandona i vassalli europei e la NATO?  

  • 24 Novembre 2025 10:00
Testimonianze esclusive da Gaza: “Nessuna autorità attendibile può governare Gaza al posto di Hamas” di Michelangelo Severgnini Testimonianze esclusive da Gaza: “Nessuna autorità attendibile può governare Gaza al posto di Hamas”

Testimonianze esclusive da Gaza: “Nessuna autorità attendibile può governare Gaza al posto di Hamas”

  • 20 Novembre 2025 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
La Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione spinge la cooperazione tecnologica verso nuovi traguardi   Una finestra aperta La Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione spinge la cooperazione tecnologica verso nuovi traguardi

La Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione spinge la cooperazione tecnologica verso nuovi traguardi

  • 18 Novembre 2025 09:00
3000 km in meno di 72 ore. I numeri impressionanti delle consegne espresse nello Xizang 3000 km in meno di 72 ore. I numeri impressionanti delle consegne espresse nello Xizang

3000 km in meno di 72 ore. I numeri impressionanti delle consegne espresse nello Xizang

  • 18 Novembre 2025 08:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra... di Francesco Santoianni Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

  • 10 Novembre 2025 16:00
Chi parla a nome di Cavallo Pazzo? di Raffaella Milandri Chi parla a nome di Cavallo Pazzo?

Chi parla a nome di Cavallo Pazzo?

  • 21 Novembre 2025 09:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Ma che c'entra La Russa con Pasolini? di Paolo Desogus Ma che c'entra La Russa con Pasolini?

Ma che c'entra La Russa con Pasolini?

  • 15 Novembre 2025 11:00
Nel “bunker” di Maduro di Geraldina Colotti Nel “bunker” di Maduro

Nel “bunker” di Maduro

  • 16 Ottobre 2025 17:29
Fulvio Grimaldi - Considerazioni su maggioranza e opposizione tra BBC e Hasbara. SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO Fulvio Grimaldi - Considerazioni su maggioranza e opposizione tra BBC e Hasbara. SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO

Fulvio Grimaldi - Considerazioni su maggioranza e opposizione tra BBC e Hasbara. SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO

  • 18 Novembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo di Alessandro Mariani Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo

Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo

  • 08 Novembre 2025 12:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza? di Marinella Mondaini Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

  • 18 Novembre 2025 07:00
Nessun altro posto di Giuseppe Giannini Nessun altro posto

Nessun altro posto

  • 17 Novembre 2025 10:30
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire di Michele Blanco La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire

La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire

  • 11 Novembre 2025 16:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa di Giorgio Cremaschi I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa

I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa

  • 18 Novembre 2025 07:01
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti