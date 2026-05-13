Putin rivendica l'eredità tecnologica sovietica e annuncia un "salto di qualità" nelle forze nucleari strategiche

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L’eredità tecnologica dell’Unione Sovietica nel campo dell’ingegneria missilistica rappresenta ancora oggi un pilastro della difesa russa, mentre il Paese si appresta a compiere un ulteriore salto di qualità nella modernizzazione delle sue forze nucleari strategiche. Lo ha dichiarato il presidente Vladimir Putin, intervenuto mercoledì presso l’Istituto di Tecnologia Termica di Mosca (MITT) in occasione della cerimonia di conferimento dell’Ordine del Lavoro Valoroso al personale dell’azienda.

Nel corso dell’evento, Putin ha voluto rendere omaggio al contributo storico dell’istituto, sottolineando come il “lavoro eroico e altruista di generazioni di dipendenti” abbia permesso di gettare solide basi tecnologiche e industriali. “Grazie a questi sforzi – ha dichiarato il presidente – è stata creata la scuola sovrana dei sistemi missilistici, che ha dato un contributo inestimabile al rafforzamento della difesa della nostra Patria. Stiamo ancora utilizzando tutto ciò che è stato sviluppato in questi decenni”.

Putin ha quindi tracciato le linee guida per il futuro, annunciando che la Russia continuerà “a modernizzare e sviluppare le proprie forze nucleari strategiche”. L’obiettivo, ha precisato, è “creare sistemi missilistici con maggiore potenza di combattimento, in grado di superare tutti i sistemi di difesa missilistica moderni e futuri”.

Un accenno significativo è stato riservato all’impiego operativo delle nuove tecnologie. Secondo il presidente, i complessi mobili dotati di missili balistici non nucleari, sviluppati dal MITT, “sono in servizio e sono stati utilizzati efficacemente in condizioni di combattimento durante un’operazione militare speciale” – un chiaro riferimento al conflitto in corso in Ucraina, che il Cremlino continua ufficialmente a definire con questa terminologia.

Pur essendo un’eccellenza del comparto della difesa, l’istituto di Mosca non si è limitato alla tecnologia militare. Putin ha voluto evidenziare anche il ruolo dell’azienda nella realizzazione di prodotti civili di largo consumo, “in particolare per l’industria petrolifera, per l’industria dei trasporti e così via”, un aspetto che secondo il presidente “merita seria attenzione”.

L’Istituto di Tecnologia Termica di Mosca rappresenta una delle realtà più importanti del complesso militare-industriale russo. Nei suoi laboratori sono nati sistemi missilistici nucleari strategici come i Topol, Topol-M, Yars e il missile balistico lanciato da sottomarini Bulava. Attualmente la MIT Corporation opera sotto la giurisdizione dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. L’istituto può vantare un duplice riconoscimento dell’Ordine di Lenin, ricevuto negli anni 1968 e 1976.