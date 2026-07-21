Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Il Principe

Quando vale la vita di una persona?

379
Quando vale la vita di una persona?

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Giuseppe Giannini                               

Quando vale la vita di una persona nelle nostre democrazie in via di disfacimento? Due recenti fatti di cronaca -  l’incarcerazione del killer gioielliere Roggero, e il brutale omicidio del cittadino di origine marocchina Abderrahim Fakir -  ci interrogano sull’opportunità delle misure adottate e sul significato dello Stato di diritto.

Dietro di essi si muovono le immancabili ed insopportabili speculazioni politiche, che attraverso la propaganda di regime (e degli affiliati) trasformano ruoli e responsabilità degli operatori istituzionali, all’interno di una deriva sociale e legale, che separa invece di unire i cittadini. Che non trovano più spazi di riconoscimento. La disaffezione verso la rappresentanza politica e gli apparati della giustizia (dalle forze dell’ordine ai modi in cui essa viene amministrata) è figlia di decenni di abusi e privilegi, di impunità dell’élite, e di una diseguale applicazione del meccanismo sanzionatorio. Situazione aggravata dalle esperienze di governo berlusconiano, che hanno mutato antropologicamente gli italiani, il sentire comune, ponendo dei limiti agli argini della legalità e, al contempo, grazie alla componente reazionaria e razzista degli alleati (la Lega e i postfascisti) inventato e sanzionato oltre misura nuove fattispecie delittuose. I comportamenti considerati devianti sono quelli che turbano l’ordine precostituito. Quello basato sulle gerarchie, la disciplina, l’ordine capitalistico proprietario.

Dalla criminalizzazione abnorme delle occupazioni degli immobili al reato di devastazione e saccheggio, fino ai decreti sicurezza. La marginalità sociale come colpa da espiare e condannare aprioristicamente. La lotta di classe rovesciata. Inasprita e calata dall’alto.

Nel contro bilanciamento degli interessi tra tutela della persona, del diritto alla vita, e protezione della proprietà, in tutte le sue forme e manifestazioni, c’è, evidentemente, qualcosa che non torna. Nel caso del fanatico gioielliere la vita altrui diventa qualcosa da sacrificare. E l’eccesso nella spropositata reazione viene giustificato da tutti coloro che si sentono toccati nell’intimo di una coscienza violata nell’io possessorio più che nella violazione di domicilio, attività, affetti. Il tribunale si è già espresso, ed è stato anche benevolo considerando tutte le attenuanti, non potendo però sorvolare su ciò che è evidente (documentato anche dalle telecamere): la chiara intenzione di uccidere, anche quando l’immanenza del pericolo, la sua attualità era venuta meno. Altro che legittima difesa! E, in considerazione del passato del nostro amante delle armi, poteva andargli, decisamente peggio.

Bisognerebbe però chiedere ai difensori di questo crimine (quando si tratta di figuracce Salvini è in prima linea), ma il nostro giustiziere non ha pensato che inseguendo i delinquenti, essendo in tre ed armati avrebbero potuto ucciderlo? O si è accorto di esser stato gabbato da una pistola giocattolo e questo lo ha fatto andare su tutte le furie? E se tale comportamento fosse stato opera di un cittadino straniero, tipo un imprenditore cinese o nordafricano i fascio-leghisti avrebbero avuto il coraggio di chiedere la grazia ed una possibile candidatura? E’    chiaro che i soggetti al governo non hanno alcun rispetto dei diritti, tanto delle vittime che degli autori dei reati.

A meno che non siano della loro parte o utili a diventare arma di sciacallaggio politico. La bocciata riforma della Magistratura, le vicende di Delmastro e Santanchè,  e , quelle più gravi concernenti la violazione dei diritti umani ad opera di Almasri , e in Palestina, confermano la visione di questi suprematisti speculari a Trump e Netanyahu.

La seconda vicenda è, forse, ancora più triste. Non è il primo caso di abusi in divisa. Considerati gli episodi simili accaduti in America (George Floyd su tutti), e le alte temperature di questi giorni in cui diventa difficile respirare, ammanettare in tal modo il povero Fakir, impedendogli di muoversi, soffocandolo, e con la colpevole inerzia dei presenti operatori sanitari, delinea una “superficialità”, che merita, al più presto l’accertamento delle responsabilità. Tuttavia si sa, mandare a processo un militare non è cosa semplice. Ed ecco pronto, ancora una volta, l’immancabile uomo dalle felpe campanilistiche, che prende le difese, in maniera astratta, delle forze dell’ordine. Come se qualunque cosa provenga da una divisa sia implicitamente immacolata.

 Proprio per preservare l’onore e i sacrifici di tanti di loro da anni si chiede l’introduzione del numero identificativo, invece la risposta è lo scudo penale. Siamo alla follia! È inutile negarlo, è presente, da sempre, all’interno dei corpi armati un atteggiamento ideologico di sopraffazione, che viene alimentato da forze partitiche aliene ai principi costituzionali. Che si nutre di disciplina e di intolleranza. Avrebbero bisogno, invece, di formazione   professionale ed empatia, per combattere alla radice quel male che si è appropriato delle loro menti e che ha reso acefalo un corpo dello Stato.

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Il Principe

L' Occidente adora la guerra

L' Occidente adora la guerra

16 Luglio 2026 11:30
L'estate degli italiani tra vacanze e sfruttamento

L'estate degli italiani tra vacanze e sfruttamento

09 Luglio 2026 17:30
Liberali e nazionalisti: trova le differenze

Liberali e nazionalisti: trova le differenze

01 Luglio 2026 15:00
La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

13 Giugno 2026 18:30
Tutti gli affari di Israele. Il colonialismo "esterno" dei sionisti

Tutti gli affari di Israele. Il colonialismo "esterno" dei sionisti

09 Giugno 2026 17:00
Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

29 Maggio 2026 18:00
La violenza sistemica di Israele

La violenza sistemica di Israele

24 Maggio 2026 11:30
Un governo di principianti. L'esecutivo in cerca di elemosina

Un governo di principianti. L'esecutivo in cerca di elemosina

21 Maggio 2026 09:30
MEDITERRANEO

Israele, il grande equivoco

15210
RUSSIA

L'esercito russo attacca tre navi da carico che trasportavano materiale militare nei porti ucraini

14027
EUROPA

I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

12914
EUROPA

Il piano di Kaja Kallas per portare l’Europa in guerra contro Russia e Cina

12559

Chi non si unisce oggi all'Iran verrà distrutto domani (di Micheal Hudson)

11444
EUROPA

”Freya”: i volenterosi per Kiev gettano la maschera

11408
RUSSIA

Cavo Dragone e il doppio inganno: Kiev che avanza e "ribalta le sorti della guerra" mentre la Russia minaccia l'Europa

11045
EUROPA

Due liste di proscrizione, due indignazioni diverse

10944
CINA

La Cina avverte il Giappone: "Rinunciate subito alla rimilitarizzazione e alle armi nucleari"

EUROPA

FT: UE spaccata su nuove sanzioni alla Russia

EUROPA

Intelligence Russia: la Germania potrebbe costruire una bomba nucleare entro un anno

RUSSIA

Tensione USA-Iran: La Russia interviene dopo l'attacco al sito nucleare di Darkhovin

ASIA

Le forze yemenite proclamano il blocco marittimo contro l'Arabia Saudita

MEDITERRANEO

Cisgiordania in fiamme: coloni israeliani incendiano una moschea e due case, 4 feriti

ASIA

"Un'invasione di terra": parlamentare iraniano lancia allarme su intenzioni USA

NORD-AMERICA

La rabbia di Trump per una domanda sui soldati USA morti in Medio Oriente

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Due liste di proscrizione, due indignazioni diverse Due liste di proscrizione, due indignazioni diverse

Due liste di proscrizione, due indignazioni diverse

  • 18 Luglio 2026 10:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Cavo Dragone e il doppio inganno: Kiev che avanza e "ribalta le sorti della guerra" mentre la Russia minaccia l'Europa di Fabrizio Verde Cavo Dragone e il doppio inganno: Kiev che avanza e "ribalta le sorti della guerra" mentre la Russia minaccia l'Europa

Cavo Dragone e il doppio inganno: Kiev che avanza e "ribalta le sorti della guerra" mentre la Russia minaccia l'Europa

  • 19 Luglio 2026 15:45
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA  di Michelangelo Severgnini IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

  • 14 Luglio 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Delegazione italiana in Cina: tappa a Jiaxing per conoscere la storia del PCC   Una finestra aperta Delegazione italiana in Cina: tappa a Jiaxing per conoscere la storia del PCC

Delegazione italiana in Cina: tappa a Jiaxing per conoscere la storia del PCC

  • 20 Luglio 2026 16:30
Robot cinesi: economici e altamente performanti Robot cinesi: economici e altamente performanti

Robot cinesi: economici e altamente performanti

  • 15 Luglio 2026 09:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra? di Francesco Santoianni Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

  • 15 Luglio 2026 18:00
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero di Paolo Desogus I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

  • 18 Luglio 2026 10:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Tutti pazzi per Roggero di Alessandro Mariani Tutti pazzi per Roggero

Tutti pazzi per Roggero

  • 19 Luglio 2026 15:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
L' Occidente adora la guerra di Giuseppe Giannini L' Occidente adora la guerra

L' Occidente adora la guerra

  • 16 Luglio 2026 11:30
"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti di Antonio Di Siena "Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

  • 15 Luglio 2026 09:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
L'effetto Trump favorisce Pechino: ecco perché la guerra in Iran sta guidando il boom della Cina di Michele Blanco L'effetto Trump favorisce Pechino: ecco perché la guerra in Iran sta guidando il boom della Cina

L'effetto Trump favorisce Pechino: ecco perché la guerra in Iran sta guidando il boom della Cina

  • 17 Luglio 2026 14:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti