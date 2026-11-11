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Rappresaglia Iran contro l'Argentina: "Marina e Aeronautica sono organizzazioni terroristiche"

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Rappresaglia Iran contro l'Argentina: "Marina e Aeronautica sono organizzazioni terroristiche"

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L'Iran ha inserito la Marina e l'Aeronautica militare argentine nella lista delle organizzazioni terroristiche, replicando alla decisione speculare presa da Buenos Aires nei confronti del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica.

"La Repubblica Islamica dell'Iran ritiene la Marina e l'Aeronautica argentine soggette a tale normativa e alle sue disposizioni, dichiarandole ufficialmente organizzazioni terroristiche", ha comunicato il Ministero degli Esteri iraniano attraverso una nota ufficiale.

Il dicastero di Teheran ha precisato che la misura rappresenta una diretta risposta all'atto del governo argentino, il quale ha bollato il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) come entità terroristica, pur trattandosi di un corpo strutturale delle Forze Armate iraniane.

Secondo la diplomazia iraniana, la scelta di Buenos Aires configura "un atto ostile che viola apertamente i principi cardine del diritto internazionale".

Teheran ha condannato con fermezza la linea dell'Argentina, accusandola di essersi appiattita sulle posizioni di Stati Uniti e Israele e di proseguire su una strada erronea a fianco dei Paesi aggressori.

Il Ministero ha inoltre chiarito che il provvedimento si fonda sul principio di reciprocità e sulla legge per la "Ritorsione contro la designazione del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica quali terroristi da parte degli Stati Uniti", norma approvata nel 2019. Tale legislazione prevede che qualunque nazione si adegui o fornisca sostegno al provvedimento americano sulle Guardie Rivoluzionarie sia automaticamente sottoposta a misure di pari entità.

Questa stretta giunge in seguito alla decisione del governo argentino — annunciata il 31 marzo e ratificata il 6 aprile 2026 — di classificare l'IRGC come gruppo terroristico. Un passaggio preceduto dalla richiesta avanzata il 26 marzo dal ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar, che aveva sollecitato le diplomazie di vari Stati latinoamericani ad adottare la medesima stretta contro le Guardie della Rivoluzione e il movimento libanese Hezbollah.

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

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