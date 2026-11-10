Il fango e la fame di Gaza nella complice omertà occidentale

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!



di Paolo Desogus*





Da Gaza arrivano immagini tremende. Quasi due milioni di persone, scacciate dalle loro case, costrette a riparare nelle tende vicino al mare, sono sprofondate da qualche giorno in mezzo al fango. Le ultime piogge hanno aggiunto disagio e privazioni a una popolazione che pare condannata a un destino di sofferenza senza fine.





L'Occidente gira però lo sguardo dall'altra parte. Pare che non possa rinunciare alle ricche commesse militari e agli appoggi politici diretti e indiretti che le sue classi di governo ricevono dalle lobby israeliane. Finge di attendere che qualche soluzione arrivi dal nuovo governo, che, tuttavia, dalle premesse non sembra affatto volersi occupare della questione palestinese.





I partiti israeliani si stanno anzi affrettando per escludere i deputati "arabi" (così li chiamano per negare la loro identità palestinese) da qualsiasi coalizione di governo. Sono infatti deputati di serie B, deputati eletti da cittadini inferiori a cui è preclusa la via del governo.





Eppure, se si guardano i voti espressi, è stato proprio il consenso palestinese ad aver impedito a Netanyahu di ottenere la maggioranza parlamentare. È stata proprio la straordinaria mobilitazione degli "arabi" a impedire che il peggior criminale del pianeta si assicurasse per altri quattro anni l'immunità attraverso lo stato di eccezione e la guerra infinita.



A conti fatti, scorporato il voto dei partiti "arabi", la coalizione nazista di Netanyahu è maggioritaria tra gli israeliani. Questi stessi arabi però non hanno diritto a tradurre il loro consenso in azione politica. Nemmeno la presunta opposizione all'estrema destra li vuole. Non sono degni di stare in una maggioranza. Sono una razza inferiore e devono anzi baciarsi i gomiti perché a quelli della loro specie potrebbe capitare di peggio, come Gaza: tra il fango, la fame e le bombe



*Post Facebook del 10 novembre 2026

--------------------------------



Dall'inizio del genocidio ad oggi c'è un'associazione fatta dagli eroi dei nostri tempi - Gazzella Onlus - che opera incessantemente per garantire la possibilità di sopravvivenza al popolo palestinese. A coloro che non si arrendono e non lasciano la propria terra.



Insieme a Edizioni Q, l'AntiDiplomatico e LAD Edizioni lanciano una operazione verità e raccolta fondi.



Acquistando il pacchetto "Testimonianze dirette da Gaza" a questo link comprerete 4 meravigliosi libri (breve sinossi sotto) e sosterrete l'azione quotidiana di Gazzella onlus: https://www.ladedizioni.it/prodotto/testimonianze-da-gaza/







Il popolo di Gaza ha bisogno di tutti noi proprio ora.



—————————————-



I 4 libri dell'offerta



1. Siamo ancora qui (Prefazione di Tomaso Montanari) – 14 €



Una raccolta di poesie e prose scritte da studentesse e studenti universitari palestinesi. Attraverso le loro parole emergono la distruzione di Gaza, la sofferenza quotidiana, la perdita e la volontà di continuare a esistere e a immaginare un futuro nonostante tutto.



2. Nel dolore di Gaza – 12 €



Una testimonianza dall'interno della Striscia, che intreccia storie, ricordi e immagini della devastazione. Un racconto che restituisce il volto umano della tragedia palestinese attraverso le esperienze di chi vive direttamente le conseguenze della guerra.



3. Ho ancora le mani per scrivere – 15 €



Una raccolta di oltre 220 testi di scrittori, poeti, giornalisti e cittadini palestinesi, composti tra ottobre 2023 e settembre 2024. Voci diverse raccontano la vita sotto i bombardamenti, gli sfollamenti, il dolore e la lotta quotidiana per sopravvivere, trasformando la scrittura in uno strumento di testimonianza e resistenza.



4. L'inferno del genocidio a Gaza – 14 €



La testimonianza personale di Wasim Said, giovane studente palestinese che racconta la distruzione della propria terra e la tragedia vissuta dalla popolazione di Gaza. Una narrazione diretta e intensa che porta il lettore dentro la quotidianità di chi vive sotto i bombardamenti. —————————————-I 4 libri dell'offerta1. Siamo ancora qui (Prefazione di Tomaso Montanari) – 14 €Una raccolta di poesie e prose scritte da studentesse e studenti universitari palestinesi. Attraverso le loro parole emergono la distruzione di Gaza, la sofferenza quotidiana, la perdita e la volontà di continuare a esistere e a immaginare un futuro nonostante tutto.2. Nel dolore di Gaza – 12 €Una testimonianza dall'interno della Striscia, che intreccia storie, ricordi e immagini della devastazione. Un racconto che restituisce il volto umano della tragedia palestinese attraverso le esperienze di chi vive direttamente le conseguenze della guerra.3. Ho ancora le mani per scrivere – 15 €Una raccolta di oltre 220 testi di scrittori, poeti, giornalisti e cittadini palestinesi, composti tra ottobre 2023 e settembre 2024. Voci diverse raccontano la vita sotto i bombardamenti, gli sfollamenti, il dolore e la lotta quotidiana per sopravvivere, trasformando la scrittura in uno strumento di testimonianza e resistenza.4. L'inferno del genocidio a Gaza – 14 €La testimonianza personale di Wasim Said, giovane studente palestinese che racconta la distruzione della propria terra e la tragedia vissuta dalla popolazione di Gaza. Una narrazione diretta e intensa che porta il lettore dentro la quotidianità di chi vive sotto i bombardamenti.

Paolo Desogus Professore associato di letteratura italiana contemporanea alla Sorbonne Université, autore di Laboratorio Pasolini. Teoria del segno e del cinema per Quodlibet.