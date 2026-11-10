GUERRAFONDAI BIPARTISAN GOVERNO E PD

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di Giorgio Cremaschi*





I ministri Crosetto, Tajani e Giorgetti hanno firmato il tredicesimo pacchetto di armi per la guerra in Ucraina. Proprio il giorno prima dei difficili colloqui di Abu Dhabi, il Governo Meloni investe nella guerra.





Non lo fa da solo, ma con i principali governi della UE, che vorrebbero essere al tavolo degli incontri tra USA, Russia e Ucraina solo per rendere più difficile ogni accordo.



Ecco a cosa serve la propaganda sulla guerra “ibrida”. Altro che diplomazia e negoziati, le decisioni del Governo Meloni sono di armi e guerra.



Le armi all’Ucraina sono segrete, ma Crosetto dirà tutto al COPASIR, il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui è presidente il PD Guerini. Che ha recentemente criticato il Governo Meloni, perché di armi in guerra lui vorrebbe inviarne anche di più.



Come al solito Salvini, che si era fatto rieleggere in Lega con il no alle armi, ha fatto la figura del ridicolo chiacchierone. Ma anche Conte rischia di fare la stessa fine nel campo largo, perché in Italia i guerrafondai sono bipartisan e il no alla guerra vuol dire no a TUTTI loro.