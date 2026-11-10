Rubio: Israele "è già abbastanza prospero" da poter acquistare armi senza finanziamenti USA

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Il Segretario di Stato americano ha richiamato la decisione del Presidente Donald Trump di interrompere l'assistenza militare a Israele, uno dei principali partner strategici di Washington in Medio Oriente, sostenendo che lo Stato ebraico "è ormai abbastanza prospero e solido" da potersi permettere la difesa senza il sostegno finanziario degli Stati Uniti.

"Possono comprare armamenti da noi, ma non spetta più a noi finanziarli", ha dichiarato lunedì ai reporter. "Si tratta peraltro di una proposta formulata dagli stessi israeliani", ha precisato.

Alla domanda se Israele sia in grado di "procedere in autonomia" dopo il 2027, Rubio ha replicato: "Beh, è esattamente ciò che il presidente ha stabilito di fare. Di conseguenza, credo che ne abbiano le capacità, se lo desiderano". "Sì, senza alcun dubbio", ha rimarcato in chiusura.

Assistenza multimilionaria

Il 3 novembre, Trump ha dichiarato di aver siglato un'intesa con Benjamin Netanyahu per cancellare il contributo annuo di 4 miliardi di dollari che Washington destinava a Israele. "Abbiamo stabilito già mesi fa di interrompere questi fondi", ha reso noto il presidente statunitense, precisando che l'invio di risorse finanziarie a Tel Aviv cesserà definitivamente entro la fine del 2026.

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