Il mito dell'Occidente non regge più

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di Giuseppe Giannini

"Occidente Alla guerra alla gloria alla storia... Ahi ahi ahi ahi ahi... Ahi ahi ahi ahi ahi... Luogo da cui non giunge suono Luogo perduto ormai..."

Così, cantavano nel 1994 i C.S.I.

Era la presa di coscienza di un mutamento dovuto ad eventi storici, che avrebbero ridefinito gli anni a venire.

La caduta del Muro, le guerre dei Balcani e, in seguito, vicende di portata globale con inevitabili conseguenze su tutti.

Fra le tante, il terrorismo islamico, che si affaccia pericolosamente da noi, e che da fenomeno estemporaneo e circoscritto a contesti determinati diventa realtà con la quale fare i conti all'inizio del nuovo millennio.

L'Occidente che, determinando ed approfittando di questi accadimenti, e non avendo competitor dall'altra parte del globo (la potenza e l'influenza cinese arriveranno e dispiegheranno i loro effetti successivamente) decide di imporre la legge del più forte.

Invece, di quell'Europa, che aveva conosciuto le avanguardie novecentesche, in ogni ambito artistico-culturale, rimanevano testimonianze (l'architettura, i musei, la musica, il cinema, la letteratura ecc.) destinate ad essere relegate in un altrove sopraffatto dai non luoghi del consumo (i centri commerciali, il ripensamento degli spazi arbani, la turistificazione, l'internet delle cose).

Ebbene, quello stesso Ovest aveva avuto il merito di partorire la ragione dei Lumi, le ideologie politiche in lotta per il progresso (liberaldemocrazie) e il miglioramento delle condizioni sociali (socialismo-comunismo, sistemi di welfare).

Cosa è rimasto di quella spinta emancipatoria, che ha allargato i diritti e reso possibili, grazie al sacrificio di lavoratori, uomini e donne, le conquiste sociali?

Di quell'idea propulsiva per il cambiamento rimane davvero poco.

A causa, soprattutto, di strutture e sovrastrutture - partiti, organi della comunicazione, imposizione di stili di vita - che, mettendo al centro della narrazione l'individuo, il self-made man contro tutti, hanno contribuito ad allontanarlo dal gruppo, dalla collettività, dalla fondamentale dimensione socio-politica.

Da allora, la lotta di classe non esiste più.

Sostituita dall'acritica aderenza ad un sentire calato dall'alto e che conosce il verbo esteriore di un'appartenenza che si fregia di bandiere, inni nazionali, cori da stadio e appiattimento dei gusti su modelli estetici che uniscono nella logica del possesso.

La competizione diventa l'obiettivo primario e, i conflitti politici, in verità rivalità fra eguali (l'alternanza sistemica) anche quando vedono la partecipazione di soggetti diversi, mirano, unicamente, alla presa del potere.

Rapportato nella dimensione statale-governativa, questo discorso evidenzia ed aggiorna le antiche pretese di conquista.

Dove, gli europei e gli anglo-americani sono stati i protagonisti di colonialismi, imperialismi, guerre.

Con il nuovo secolo è venuta ad imporsi, dunque, la visione unica, rappresentata da quella che Francis Fukuyama definiva "la fine della storia".

A suffragare questa tesi sono stati improntati cambiamenti e narrazioni in base alle quali non esistono alternative.

Il compromesso tra il capitale ed il lavoro è definitivamente saltato.

O il mercato ed il liberismo o le guerre (militari, commerciali, informative).

Per gli americani questi aspetti non rappresentano una novità.

Da sempre, tentano in tutti i modi di ingerirsi altrove e dettare la legge del capitale.

Il problema è che anche gli europei si sono accodati.

Hanno iniziato a tagliare i sistemi del welfare, a legittimare le guerre, ad imbarbarire le popolazioni, manipolando le coscienze e introiettando il verbo consumistico.

Il mercantilismo, la de-socializzazione delle masse e, sullo sfondo, sempre pronto per essere rispolverato ad ogni campagna elettorale, la lotta al terrorismo islamico.

Da qui nasce tutta una opera di propaganda che, dalle radici (solo?) cristiane dell'Europa, alla persecuzione dei migranti vittime degli interessi predatori occidentali, azzarda la riscrittura della storia.

Risoluzioni comunitarie, che forzano equiparazioni tra totalitarismi e la stessa idea di comunismo.

E' questa la dimostrazione di qual è l'obiettivo dei traghettatori dell'ideologia unica escludente.

Così, quando sentiamo parlare alcuni "pensatori" del mondo liberal, ma anche tanti traditori della fu sinistra, ascoltiamo da loro l'intento di preservare un complesso di valori, che si intendono, intrinsecamente, superiori alle altre culture.

Non il riconoscimento e la reciprocità.

Nessun multipolarismo, e nemmeno la supremazia del diritto internazionale come mezzo per affermare una base di regole comuni.

A questo punto, anche visti gli ultimi avvenimenti, che hanno posto delle eccezioni riguardo al quadro normativo di riferimento (il comportamento dell'amministrazione Trump, i crimini sionisti) conta solo la forza.

Ci crediamo talmente migliori da legittimare ogni tipo di invasione.

Se la globalizzazione economica ha mostrato tutte le sue contraddizioni, quella militare ed il protezionismo c'hanno fatto ripiombare in una dimensione simile a quella dell'inizio del secolo scorso, che portò ai nazionalismi, alle crisi economiche e alle guerre mondiali.

In questo senso, il mito dell'Occidente, dove le conquiste civili convivevano con la libertà dei costumi e l'emancipazione è stato sostituito da una realtà distopica, con servi e servitori insopportabili.

Un Ezio Mauro equivale ad una Oriana Fallaci per intenderci.

A confermare che, tutti coloro i quali si identificano con una certa sinistra, non vogliono rinunciare ai loro privilegi di casta.

E' lunga la lista di questi inquietanti personaggi, che da circa un trentennio sono saliti sul carro del neoliberismo.

Ed oggi pretendono pure di dare lezioni di moralità.

Se in Occidente esistono credenze, valori, tradizioni, essi vanno preservati e non adattati.

L'humus culturale richiede apertura.

Creare steccati al proprio interno ed ostracismi al di fuori vuol dire non voler fare i conti con un mondo che, mai come ora, è profondamente interconnesso.

Dobbiamo accogliere chi viene da fuori ed avere voglia di conoscere cosa hanno da dire i popoli e le culture.

Gli scambi sono continui e sorpassano l'aspetto puramente economico.

L' Occidente che vuole "educare" gli altri è quello che impone senza ascoltare.

Oggi, pur di esigere la propria supremazia, sta contraddicendo anche quei principi basilari che stanno alla base dello Stato di diritto e della democrazia.

I primi a pagare sono gli stranieri, ma le conseguenze di scelte non avallate dai cittadini europei (le guerre, le politiche economiche) si ripercuotono, nella loro materialità, sui suoi sudditi.

Il mondo è globale, chiudersi nei propri confini, ed attaccare le alterità vuol dire mettere a serio rischio la sopravvivenza e il futuro della civiltà.