SA-67. Il missile iraniano (a basso costo) distrugge beni statunitensi del valore di milioni di dollari

Un missile terra-aria iraniano a basso costo, noto come 358 o SA-67, ha distrutto beni militari statunitensi del valore di milioni di dollari, principalmente droni, dall’inizio della guerra in corso, ha riferito sabato il South China Morning Post.

Con un peso di circa 50 kg, il missile 358 è alimentato da un microturboreattore e da un razzo a propellente solido, vola a velocità subsonica (Mach 0,6) per 100-150 km e utilizza un cercatore a infrarossi per la guida verso gli obiettivi.

Secondo il commentatore militare Zhang Xuefeng, i due principali vantaggi del 358 sono il suo costo estremamente basso e la sua capacità di abbattere con facilità velivoli senza pilota a media quota e a lungo raggio, a bassa velocità e alimentati da turbopropulsori, come l’MQ-9 Reaper statunitense.

Il 358, il cui costo è stimato in meno di 90.000 dollari, viene solitamente descritto come un’arma ibrida, metà missile e metà munizione kamikaze o vagante. Dopo il lancio — che può avvenire da camion mobili —, può pattugliare o sorvolare lo spazio aereo designato mentre cerca autonomamente gli obiettivi, per poi lanciarsi in picchiata e intercettarli.

Si ritiene che questo particolare missile possa essere stato utilizzato nell’attacco contro un caccia multiruolo di quinta generazione F-35 avvenuto lo scorso 19 marzo, che ha costretto l’aereo ad effettuare un atterraggio di emergenza in una base militare statunitense in Medio Oriente.