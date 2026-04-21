Droni a prova di interferenze: come la fibra ottica di Hezbollah sta mettendo in crisi l'IDF

L'utilizzo da parte di Hezbollah di droni FPV a guida in fibra ottica si è rivelato una delle minacce "più impegnative" e "sorprendenti" per le forze israeliane attualmente impegnate nel Libano meridionale, come rivelato il 20 aprile da un analista militare israeliano.

Secondo Avi Ashkenazi del quotidiano Maariv , Hezbollah ha utilizzato centinaia di questi droni "letali" dall'inizio della guerra, ai primi di marzo.

Hezbollah ha diffuso numerosi video che mostrano i suoi droni, equipaggiati con telecamere, mentre prendono di mira carri armati, veicoli militari, soldati e avamposti israeliani. Il filmato si interrompe bruscamente nel momento in cui il drone colpisce obiettivi.

Ashkenazi ha sottolineato che questi droni non dipendono da collegamenti wireless o satellitari. Utilizzano invece connessioni in fibra ottica, simili a quelle ampiamente impiegate durante la guerra in Ucraina negli ultimi anni.

Ciò ha reso molto più difficile per l'esercito israeliano intercettarli o sabotarli elettronicamente.

I droni hanno inoltre permesso a Hezbollah di colpire obiettivi a distanze molto maggiori, a differenza delle armi più tradizionali del gruppo di resistenza, come i missili anticarro, che raggiungono una distanza massima di cinque chilometri.

«Hezbollah è riuscito a sorprenderci sul campo di battaglia con un vecchio metodo che ha subito un aggiornamento unico», ha continuato a scrivere Ashkenazi. L'esercito israeliano «dovrà trovare una risposta» per affrontare questa minaccia, ha aggiunto.

Il think tank filo-israeliano Foundation for Defense of Democracies (FDD) ha recentemente affermato che l'avanzata dell'esercito israeliano nel Libano meridionale "aumenta il numero e la vicinanza degli obiettivi che Hezbollah può colpire", aggiungendo che "esistono prove che Hezbollah abbia utilizzato telecamere frontali almeno dal 2024, ma esistono molti meno video relativi a quel periodo".

Un alto ufficiale militare israeliano ha dichiarato a The War Zone che la resistenza libanese ha utilizzato questi droni "con un controllo manuale preciso e un puntamento mirato (parte superiore dei veicoli, punti deboli)", pur sottolineando che "i filmati mostrano una reale capacità di attacco".

I droni sono stati anche in grado di oltrepassare il confine e colpire obiettivi militari all'interno degli insediamenti israeliani.

Un video girato con un drone FPV e diffuso da Hezbollah ad aprile mostra un gruppo di veicoli e soldati israeliani presi di mira all'interno dell'insediamento di Margaliot.

All'inizio di questo mese, l'emittente radiotelevisiva israeliana KAN ha riferito che Hezbollah ha lanciato un drone "difficile da individuare", capace di eludere i sistemi di rilevamento e di trasportare fino a cinque chilogrammi di esplosivo.

KA ha inoltre affermato che il drone è in grado di manovrare all'interno degli edifici e di percorrere decine di chilometri.

Non è chiaro se KAN si riferisse allo stesso tipo di drone di cui ha parlato Ashkenazi. Tuttavia, tre giorni fa Hezbollah ha diffuso un video che mostra un drone dotato di telecamera mentre sgancia un ordigno esplosivo su una postazione israeliana.

Il missile Almas, simile al drone FPV e ampiamente utilizzato durante la guerra di supporto a Gaza del 2023 e il conflitto del 2024, è anch'esso dotato di telecamera.

Nel luglio 2024, Hezbollah ha preso di mira un sito israeliano con un drone in grado di lanciare missili. Quel drone di Hezbollah non era mai stato visto prima e l'operazione è stata definita da molti come il "primo attacco aereo libanese" contro Israele.

Da quando è stato annunciato il cessate il fuoco in Libano, Tel Aviv ha affermato che i termini della tregua includono la sua libertà d'azione e il diritto di attaccare a piacimento.

Hezbollah ha ripetutamente sottolineato che non permetterà un ritorno alla situazione successiva al novembre 2024, quando "esercitò pazienza" di fronte alle violazioni israeliane per dare al governo la possibilità di espellere le truppe israeliane per via diplomatica.

Da quando è stato annunciato il cessate il fuoco, la resistenza ha continuato a prendere di mira le truppe che occupano il sud, uccidendo almeno due soldati israeliani con ordigni esplosivi durante il fine settimana.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it