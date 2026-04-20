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Lula shock ad Hannover: 'La guerra all'Iran è una follia da 2.700 miliardi di dollari

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Lula shock ad Hannover: 'La guerra all'Iran è una follia da 2.700 miliardi di dollari

 

Il presidente del Brasile ha denunciato l'enorme spesa globale per i conflitti, definendo "una follia" la guerra condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

Domenica, in occasione dell'apertura della Fiera di Hannover, Luiz Inácio Lula da Silva ha condannato, nel suo discorso, la guerra non provocata e illegale scatenata dagli Stati Uniti e da Israele contro l'Iran, iniziata il 28 febbraio, definendola una "follia". 

Il presidente brasiliano ha inoltre criticato aspramente la spesa militare globale e l'inazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) di fronte agli interventi militari ingiustificati di alcune potenze in altri paesi, tra cui l'Iran.  

Secondo il leader di sinistra, è "inaccettabile" che nel XXI secolo la fame, l'analfabetismo e la mancanza di accesso all'elettricità per miliardi di persone rimangano problemi irrisolti, mentre allo stesso tempo si spendono 2.700 miliardi di dollari in guerre.

«Stiamo vivendo un momento critico nella geopolitica mondiale, segnato da grandi paradossi: mentre gli astronauti viaggiano verso la luna, donne e bambini muoiono indiscriminatamente nei bombardamenti del Medio Oriente [Asia occidentale] », ha lamentato Lula, con un velato riferimento ai conflitti che Israele sta conducendo nella Striscia di Gaza, in Libano e in Iran.

Ha inoltre auspicato che le tecnologie moderne vengano utilizzate non per la guerra e la distruzione, ma per la pace e "per un mondo più sostenibile e sicuro".

Lula lamenta che ci siano "più conflitti" che mai dal 1945

Nel suo discorso, ha inoltre criticato aspramente chi detiene il potere, in particolare i leader dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, per non essersi preoccupati della pace mondiale.

Questo organismo, ha affermato, riferendosi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è stato creato per garantire la pace e impedire il ripetersi della Seconda Guerra Mondiale. Invece, il mondo sta vivendo più conflitti che in qualsiasi altro momento dal 1945, e chi è al potere rimane impassibile.

Dall'inizio della guerra imposta all'Iran, Lula ha utilizzato tutti i forum internazionali per lanciare dure critiche contro gli Stati Uniti e Israele per aver lanciato un'invasione illegale e ingiustificata contro il paese persiano , che ha causato oltre 3.300 vittime, secondo fonti ufficiali iraniane.

Sabato, nel suo discorso al vertice dei leader progressisti tenutosi a Barcellona, ??in Spagna, il leader del gigante sudamericano ha sottolineato che "non possiamo svegliarci ogni mattina o andare a letto ogni sera con un tweet di un presidente che minaccia il mondo e dichiara guerre", con un evidente riferimento a Trump.

I leader progressisti che hanno partecipato al vertice di Barcellona, ??da parte loro, hanno denunciato il tentativo delle potenze occidentali di sfidare le norme del diritto internazionale e di usare la forza contro altre nazioni, tra cui l'Iran.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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