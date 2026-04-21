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Hamas respinge il piano USA: 'Il disarmo è una trappola per scatenare la guerra civile'

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Hamas respinge il piano USA: 'Il disarmo è una trappola per scatenare la guerra civile'

 

 

Hamas ha respinto una proposta di disarmo sostenuta dagli Stati Uniti, definendola una "trappola" che rischia di scatenare una guerra civile a Gaza, secondo quanto riferito da funzionari palestinesi interpellati da Middle East Eye ( MEE ).

Il piano è stato presentato all'inizio di questo mese al Cairo dall'inviato del Gaza Board of Peace, Nickolay Mladenov, alla presenza di funzionari statunitensi, nell'ambito dei negoziati per il cessate il fuoco, attualmente in fase di stallo a causa delle violazioni e degli obblighi non rispettati da parte di Israele.

Fonti palestinesi a conoscenza diretta dei negoziati hanno affermato che Hamas ritiene che la proposta sia concepita per "scatenare una guerra civile nella Striscia di Gaza e destabilizzare la società palestinese". 

Una fonte di Gaza ha dichiarato a MEE: "Hamas respinge categoricamente questa proposta", aggiungendo che all'interno delle Brigate Qassam il disarmo è considerato un "suicidio collettivo".

Il movimento di resistenza sostiene che la consegna delle armi esporrebbe i palestinesi a rischi, soprattutto perché continuano a operare "bande armate sostenute da Israele". 

"Sanno che rinunciare alle armi non è un'opzione e non accadrà", ha detto la fonte.

La proposta prevede anche la rimozione di circa 20.000 dipendenti pubblici dalla struttura amministrativa di Gaza, una misura che Hamas considera impraticabile. 

"Questo sarebbe un disastro totale per qualsiasi società", ha affermato la fonte, chiedendosi chi sostituirebbe il personale esperto incaricato di gestire l'enclave assediata.

I funzionari di Hamas insistono sul fatto che qualsiasi discussione sul disarmo debba seguire la piena attuazione della prima fase del cessate il fuoco. 

Ciò include la revoca delle restrizioni sugli aiuti umanitari, obiettivo che Israele non ha ancora raggiunto, consentendo l'ingresso nella Striscia solo di una piccola parte dell'aria necessaria.

I colloqui delle ultime due settimane sono stati descritti come tesi, con Mladenov che avrebbe lanciato un ultimatum di 48 ore, avvertendo che i combattimenti sarebbero potuti riprendere se Hamas non avesse risposto. 

L'Egitto ha esortato Hamas ad accettare la proposta; tuttavia, fonti indicano che Hamas insiste ancora su garanzie concrete che Israele rispetterà i propri impegni prima che si possa procedere con la seconda fase dei negoziati.

Il piano di otto mesi presentato dal Consiglio per la Pace propone un processo graduale per disarmare Hamas e le altre fazioni della resistenza, trasferendo al contempo il governo di Gaza a un organismo tecnocratico, il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza (NCAG).

Il piano dovrebbe articolarsi in cinque fasi, culminando in un ritiro parziale israeliano e nella ricostruzione, ma non fa menzione della creazione di uno Stato palestinese, indicando il mantenimento del controllo israeliano. 

Il funzionario di Hamas Bassem Naim ha respinto la proposta, accusando Mladenov di servire gli interessi di Israele e degli Stati Uniti e avvertendo che collegare la ricostruzione al disarmo "contraddice gli accordi precedenti".

Il quotidiano Israel Hayom ha recentemente riportato che Israele si sta preparando a riprendere il genocidio su Gaza con l'avvicinarsi della scadenza per il disarmo di Hamas, e Tel Aviv ha avvertito che "porterà a termine la missione" se la resistenza non consegnerà le armi.

Le violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele sono continuate senza sosta, con centinaia di palestinesi uccisi da quando l'accordo è entrato in vigore e gli aiuti deliberatamente ridotti a una frazione dei livelli concordati, lasciando la popolazione di Gaza esposta alla carestia.

La scorsa settimana, soldati israeliani hanno ucciso due  camionisti sotto contratto con l'UNICEF e ne hanno feriti altri due durante una normale operazione di consegna di acqua presso l'unico punto di rifornimento operativo di Gaza City, interrompendo gli aiuti essenziali mentre la carenza idrica si aggrava in tutta la Striscia.

Da quando è stato dichiarato il cosiddetto cessate il fuoco, almeno 738 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane, tra cui almeno 214 bambini e decine di donne.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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