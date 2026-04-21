Blocco navale bucato: 26 navi della 'flotta ombra' iraniana eludono la Marina USA

Almeno 26 imbarcazioni collegate alla cosiddetta "flotta ombra" iraniana sono riuscite a eludere il blocco navale dichiarato dagli Stati Uniti.

Secondo gli ultimi rapporti di monitoraggio marittimo di Lloyd's, società specializzata in informazioni, analisi e tracciamento del trasporto marittimo globale, dall'intensificarsi delle restrizioni e dall'ampliamento della portata del blocco navale la scorsa settimana, più di 10 navi hanno oltrepassato la linea stabilita dalla Marina statunitense.

Dal 13 aprile, 11 petroliere cariche di petrolio greggio iraniano hanno lasciato le acque del Golfo dell'Oman e del Golfo Persico dirette verso altre destinazioni.

Analogamente, una nave portarinfuse di proprietà greca, partita da un porto iraniano il 15 aprile, è riuscita ad attraversare la linea di blocco il 19 aprile.

È opportuno precisare che il termine "flotta ombra" si riferisce a una flotta di navi vecchie e di proprietà poco trasparente, utilizzate per eludere le sanzioni internazionali contro le esportazioni di petrolio iraniano, attraverso pratiche quali il cambio di bandiera o la disattivazione dei sistemi di identificazione e tracciamento automatico.

Gli Stati Uniti mantengono un blocco navale sui porti iraniani nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz, nel tentativo di fare pressione sul Paese affinché raggiunga un accordo dopo il fallimento nel conseguire gli obiettivi della guerra imposta a fianco di Israele contro la nazione persiana il 28 febbraio.

L'Iran ha annunciato venerdì di aver riaperto completamente lo Stretto di Hormuz alle navi commerciali, nell'ambito degli sforzi per negoziare una fine definitiva della guerra.

Tuttavia, l'Iran ha ristabilito uno stretto controllo su questa strategica via d'acqua dopo che gli Stati Uniti hanno continuato i loro "atti di pirateria" e mantenuto il blocco navale del paese persiano.