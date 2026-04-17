Hormuz,: le 3 condizioni dell'Iran per il passaggio delle navi

Da parte del governo iraniano giugnono precisazioni in merito alla ripertura dello Stretto di hormuz.

Tale precisazioni sono state riportate dall'agenzi aTasnim. Una fonte vicina al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale (SNSC) iraniano ha chiarito le nuove dimensioni dell'accordo Iran-USA sullo Stretto di Hormuz nel contesto del cessate il fuoco di due settimane.

Secondo quanto riferito venerdì da una fonte informata, dall'inizio del cessate il fuoco mediato dal Pakistan, l'Iran avrebbe dovuto consentire il passaggio giornaliero di un certo numero di navi.

"Tuttavia", ha affermato, "dopo che il cessate il fuoco in Libano non è stato attuato e l'accordo di cessate il fuoco non ha incluso (il cessate il fuoco tra) Hezbollah e il regime sionista di Israele, l'Iran ha sospeso l'accordo sul passaggio delle navi attraverso lo Stretto."

La fonte informata ha fatto notare che l'Iran ha stabilito tre condizioni per il passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz:

1. Le navi devono essere commerciali ed è vietato il passaggio di navi militari; inoltre, né le navi né il carico devono essere collegati a paesi ostili.

2. Le navi devono percorrere la rotta designata dall'Iran.

3. Il passaggio delle navi deve essere coordinato con le forze iraniane responsabili del passaggio; poiché il CENTCOM, prima della guerra, aveva confermato la gestione dello Stretto di Hormuz da parte del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC).

La fonte informata ha inoltre sottolineato che l'attuazione di alcune precondizioni, tra cui il cessate il fuoco in Libano, è stata fondamentale per la decisione dell'Iran di riaprire lo Stretto di Hormuz.

La fonte ha al contempo avvertito che, se il blocco navale dovesse continuare, verrebbe considerato una violazione del cessate il fuoco e il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz verrebbe impedito.

In precedenza, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi aveva annunciato che lo Stretto di Hormuz sarebbe rimasto completamente aperto alle navi commerciali per il restante periodo del cessate il fuoco.

In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio di tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il restante periodo di cessate il fuoco, sulla rotta coordinata già annunciata dall'Organizzazione portuale e marittima della Repubblica islamica dell'Iran", ha dichiarato Araqchi in un post sul suo account X venerdì 17 aprile.

Successivamente, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato in un post su Truth Social che lo Stretto di Hormuz è completamente aperto e pronto per gli affari e il pieno passaggio, ma il blocco navale rimarrà in vigore a tutti gli effetti per quanto riguarda l'Iran, solo fino a quando la nostra transazione con l'Iran non sarà completata al 100%.