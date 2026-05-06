Un gruppo di membri del Congresso ha denunciato il silenzio di Washington riguardo all'arsenale atomico di Israele, mentre il Paese bombarda l'Iran per "distruggere la capacità nucleare iraniana".

In una lettera inviata martedì al Segretario di Stato americano Marco Rubio, un gruppo di 30 parlamentari democratici ha chiesto alla Casa Bianca di porre fine alla sua politica di silenzio ufficiale riguardo all'ambiguo programma nucleare israeliano e di renderne pubblici i dettagli.

Nell'ambito dell'iniziativa, promossa dal deputato texano Joaquin Castro, i firmatari hanno sottolineato che non è possibile elaborare un piano per promuovere la non proliferazione in Asia occidentale finché persiste l'ignoranza ufficiale sull'arsenale nucleare israeliano.

«Non possiamo sviluppare una politica coerente di non proliferazione » per l'Asia occidentale, scrissero, « comprese quelle relative al programma nucleare civile iraniano e alle ambizioni nucleari civili dell'Arabia Saudita, mantenendo al contempo una politica di silenzio ufficiale sulle capacità nucleari di una delle parti chiave nell'attuale guerra in cui gli Stati Uniti sono direttamente coinvolti», si legge nella lettera.

Per anni, Israele ha mantenuto una politica di non conferma né smentita in merito al possesso di armi nucleari. Tuttavia, i media occidentali riportano che lo Stato ebraico possiede tra le 200 e le 400 testate nucleari nel suo arsenale, il che lo renderebbe l'unico Paese dell'Asia occidentale a detenere armi non convenzionali.

Nella lettera, il gruppo ha criticato il doppio standard di Washington riguardo al programma nucleare israeliano e a quelli di altri Paesi come l'Iran. "Vi chiediamo di esigere da Israele lo stesso livello di trasparenza che gli Stati Uniti si aspettano da qualsiasi altro Paese che stia sviluppando o mantenendo capacità nucleari", hanno affermato.

I firmatari della lettera hanno richiesto informazioni sulle testate nucleari israeliane e sui relativi sistemi di lancio, sulla capacità di arricchimento dell'uranio, sulle attività dell'impianto nucleare di Dimona e sulle comunicazioni inviate a Washington riguardanti la dottrina nucleare israeliana e le sue linee rosse.

Hanno criticato Washington per aver mantenuto per decenni una politica di ambiguità sul programma nucleare israeliano, pur riconoscendo esplicitamente i programmi di armi nucleari di paesi come il Regno Unito, la Francia, l'India, il Pakistan, la Russia, la Cina e la Corea del Nord.

"Chiediamo che Israele sia soggetto agli stessi standard di qualsiasi altro Paese straniero e che il governo degli Stati Uniti parli francamente delle sue potenziali capacità in materia di armi nucleari, qualunque esse siano", hanno dichiarato.

La richiesta è stata avanzata in un contesto di forti tensioni nella regione a causa della guerra di aggressione dichiarata dagli Stati Uniti e da Israele all'Iran il 28 febbraio, sulla base di argomentazioni infondate, come la presunta produzione di armi nucleari.

L'Iran, che ha respinto con fermezza le accuse di sviluppare armi nucleari, ha considerato illegali gli attacchi ai suoi impianti nucleari perché questi sono sotto la supervisione e le garanzie dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

La Repubblica islamica ha sottolineato che Israele deve essere costretto ad abbandonare le armi nucleari e ad aderire al Trattato di non proliferazione nucleare (TNP).