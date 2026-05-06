Israele prolunga la prigionia di due attivisti della flottiglia diretta a Gaza

Israele ha prolungato la detenzione di due attivisti della flottiglia diretta a Gaza, arrestati in acque internazionali, mentre crescono le accuse di illegalità e maltrattamenti.

Il tribunale israeliano di Ashkelon ha deciso martedì di prorogare di altri sei giorni la detenzione dell'attivista brasiliano Thiago Ávila e del palestinese-spagnolo Saif Abu Keshek, arrestati alla fine di aprile mentre navigavano verso Gaza a bordo della Global Sumud Flotilla.

Entrambi restano in custodia in Israele senza che siano state formalizzate accuse contro di loro.

La decisione del tribunale giunge dopo una precedente proroga concessa il 3 maggio. Secondo Hadeel Abu Salih, avvocato dell'ONG Adalah, il giudice ha giustificato il provvedimento citando la complessità dell'indagine, nonché la necessità di proseguire con gli interrogatori e gli altri procedimenti in corso.

Secondo l'organizzazione, la detenzione continuerà almeno fino a domenica 10 maggio. La coordinatrice internazionale di Adalah, Miriam Azem, ha confermato che il tribunale ha approvato la proroga dell'arresto, informazione poi corroborata da fonti giudiziarie.

Le autorità israeliane hanno accusato gli attivisti di diversi reati, tra cui la presunta appartenenza a un'organizzazione "terroristica", accuse che entrambi negano.

La difesa sostiene che sia l'intercettazione della flottiglia che la detenzione degli attivisti siano illegali, in quanto avvenute in acque internazionali, a circa 1.000 chilometri da Gaza. Anche i governi di Spagna e Brasile hanno condannato l'operazione definendola illegale.

Ávila e Abu Keshek facevano parte di una missione umanitaria composta da centinaia di attivisti che trasportavano aiuti destinati all'enclave palestinese. La flottiglia era salpata da Barcellona il 12 aprile. In seguito all'intercettazione, altri 175 membri dell'equipaggio sono stati rilasciati sull'isola greca di Creta.

Entrambi i detenuti sono in sciopero della fame dal momento dell'arresto, il che ha indotto il tribunale a ordinare al Servizio penitenziario di monitorare le loro condizioni di salute.

Inoltre, l'avvocato ha affermato che gli attivisti sono stati sottoposti a maltrattamenti durante il loro trasferimento in Israele. Secondo la sua testimonianza, sono rimasti ammanettati e bendati per ore e presentavano lividi sul viso e sulle mani dopo essere stati tenuti a faccia in giù.