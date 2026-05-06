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Aumento esorbitante dei prezzi della benzina negli USA

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Aumento esorbitante dei prezzi della benzina negli USA

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Il prezzo medio di un gallone di benzina normale negli Stati Uniti, equivalente a 3,785 litri, è aumentato di 31 centesimi la scorsa settimana, raggiungendo i 4,48 dollari martedì, secondo i dati dell'American Automobile Association (AAA) citati dall'Associated Press.

L'aumento ha colpito duramente gli automobilisti, dopo che il prezzo era già cresciuto del 50% dall'inizio della guerra commerciale Iran-Contra. L'agenzia Associated Press sottolinea che la ragione principale degli aumenti di prezzo alla pompa è la crisi energetica globale legata al conflitto.

Secondo quanto reso noto, il prezzo del petrolio greggio, componente principale della benzina, è aumentato per gran parte degli ultimi due mesi perché lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale normalmente transita un quinto del petrolio greggio mondiale, è stato "praticamente chiuso", con le petroliere bloccate e impossibilitate a consegnare i carichi. Il rapporto rileva che a metà aprile, quando molti automobilisti ritenevano che il conflitto stesse per concludersi, i prezzi della benzina sono diminuiti quotidianamente per quasi due settimane.

"Dopo l'annuncio iniziale del cessate il fuoco, c'era un certo ottimismo sul fatto che questo potesse davvero essere l'inizio della fine del conflitto", afferma Rob Smith, responsabile globale del settore della vendita al dettaglio di carburanti presso S&P Global Energy. "E poi i prezzi del petrolio greggio sono calati di conseguenza, i prezzi spot della benzina hanno seguito lo stesso andamento e [...] anche i rivenditori hanno abbassato i prezzi".

Tuttavia, Smith spiega che con il protrarsi della guerra, i prezzi hanno invertito la rotta. "Ci sarà una carenza fondamentale a livello globale, o una difficoltà fondamentale nel soddisfare la domanda, e questo farà salire i prezzi", prevede. "Indipendentemente da ciò che dice un governo o da ciò che pensa chiunque sul mercato, c'è una reale pressione al rialzo sui prezzi ogni giorno in cui lo Stretto di Hormuz è ristretto. E rimane fortemente ristretto".

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

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