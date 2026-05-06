Petrolio alle stelle: l'Iran avverte che ogni mossa USA a Hormuz farà esplodere i prezzi

Una fonte ufficiale iraniana ha avvertito che qualsiasi azione ostile da parte degli Stati Uniti a Hormuz causerebbe un aumento senza precedenti dei prezzi globali del petrolio.

La fonte, che ha parlato con Al Mayadeen a condizione di anonimato , ha denunciato i tentativi deliberati del presidente statunitense Donald Trump di aumentare i prezzi del petrolio per causare una più ampia perturbazione dell'economia globale, anche a spese del popolo americano.

La fonte ha citato le parole dello stesso repubblicano, il quale ha affermato che l'aumento dei prezzi del petrolio è "un piccolo prezzo da pagare" per raggiungere i suoi obiettivi, il che costituisce un'implicita ammissione delle sue reali intenzioni di entrare in guerra con l'Iran, come riportato da Al Mayadeen mercoledì.

"Tutti sanno che la guerra iniziata da Trump è la causa principale dell'aumento globale dei prezzi del petrolio, nonché dell'emergere e del peggioramento delle crisi correlate", ha aggiunto la fonte.

Secondo l'intervistato, le navi attualmente bloccate nello Stretto di Hormuz, a causa della chiusura del passaggio da parte dell'Iran, stanno "pagando il prezzo" della guerra e dell'aggressione statunitense, il che sottolinea l'impatto diretto del conflitto sul trasporto marittimo e sul commercio globale.

Riguardo alla situazione dello stretto di Hormuz, attraverso il quale transita un quinto del petrolio mondiale, la fonte ha sottolineato che il controllo e la gestione dello stretto spettano esclusivamente alle Forze Armate iraniane e che nessuna potenza esterna può modificare la situazione sul campo.

Ha concluso lanciando un severo avvertimento contro qualsiasi azione ostile o sconsiderata da parte degli Stati Uniti a Hormuz, avvertendo che un'ulteriore aggressione contro il territorio o gli interessi iraniani provocherebbe un'impennata senza precedenti dei prezzi globali del petrolio.

Il prezzo della guerra

Martedì 5 maggio, il petrolio Brent veniva scambiato a 110 dollari al barile, circa 50 dollari in più rispetto a un anno fa. Lunedì, i prezzi avevano brevemente superato i 114 dollari in seguito alla rinnovata escalation nello Stretto di Gibilterra, inclusi gli attacchi agli Emirati Arabi Uniti e l'incendio di un impianto petrolifero nel porto di Fujairah, prima di stabilizzarsi intorno ai 109 dollari dopo che Washington aveva insistito sul fatto che il cessate il fuoco con l'Iran stesse reggendo.

L'Iran esercita il controllo totale sullo Stretto di Hormuz sin dai primi giorni dell'aggressione israelo-americana iniziata alla fine di febbraio, consentendo il passaggio solo a navi non ostili che rispettino pienamente i protocolli di sicurezza annunciati dalle Forze Armate iraniane.

Lunedì, Trump ha ordinato alle forze statunitensi di tentare di rompere il controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz e di forzare il passaggio delle navi commerciali, inasprendo ulteriormente le tensioni e spingendo l'Iran a sparare colpi di avvertimento contro le navi americane. In seguito, l'uomo d'affari repubblicano ha fatto marcia indietro sul suo piano di riaprire lo Stretto di Hormuz dopo gli avvertimenti di Teheran.

Teheran ha chiarito che non riaprirà il varco commerciale finché Washington non revocherà il blocco navale imposto ai porti iraniani dal 13 aprile. Ha inoltre avvertito che qualsiasi tentativo statunitense di modificare lo status quo dello Stretto di Hormuz incontrerà una forte reazione.