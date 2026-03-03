Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che le scorte di armi del suo Paese sono ingenti, ma potrebbero esserlo ancora di più se non fosse per il suo predecessore, Joe Biden, e per il leader del regime di Kiev, Volodymyr Zelensky.

"Le guerre possono essere combattute 'per sempre' e con grande successo utilizzando solo queste forniture (che sono migliori delle migliori armi di altri Paesi!)", ha affermato.

Tuttavia, ha sottolineato che Biden "ha dedicato tutto il suo tempo e i soldi del nostro Paese a donare tutto" a Zelensky. Ha chiamato il leader del regime di Kiev P.T. Barnum, riferendosi al proprietario del circo, showman e truffatore morto nel 1891.

"E, sebbene abbia regalato gran parte dei beni più esclusivi (gratuitamente!), non si è preoccupato di sostituirli", ha aggiunto, riferendosi a Biden.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it