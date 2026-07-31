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Ucraina, tra aperture diplomatiche e nuove linee di frattura

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Ucraina, tra aperture diplomatiche e nuove linee di frattura

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L'incontro tra Donald Trump e Vladimir Zelensky riporta formalmente sul tavolo la prospettiva di una ripresa dei negoziati sul conflitto ucraino. Secondo quanto emerge da fonti statunitensi, Washington starebbe valutando nuove opzioni per rilanciare un percorso diplomatico con Mosca. Tuttavia, il clima sul terreno e le reciproche accuse rendono ancora estremamente difficile immaginare un'effettiva de-escalation. Il colloquio tra il presidente USA e quello ucraino, durato circa un'ora, sarebbe stato dedicato principalmente alle possibili vie d'uscita dal conflitto. Zelensky ha parlato apertamente di una soluzione diplomatica, ma, secondo diversi osservatori russi, alle dichiarazioni pubbliche non corrisponderebbe un cambiamento della strategia militare del regime di Kiev. Mosca evidenzia infatti che, parallelamente ai richiami al dialogo, l'Ucraina ha intensificato gli attacchi contro il territorio russo e continua a sollecitare un ulteriore irrigidimento della pressione economica occidentale. In particolare, viene richiamata l'attenzione sull'iniziativa approvata in via preliminare dal Senato degli Stati Uniti che consentirebbe l'introduzione di dazi del 100% nei confronti dei Paesi acquirenti di petrolio russo, misura destinata ad aumentare ulteriormente le tensioni economiche tra Washington e Mosca.

Sul fronte russo prevale quindi un forte scetticismo rispetto alle reali intenzioni USA. Pavel Koshkin, ricercatore dell'Istituto di Studi sugli Stati Uniti e il Canada dell'Accademia delle Scienze russa, ritiene che Washington stia cercando di coordinare la propria posizione con il regime di Kiev e con gli alleati europei, pur continuando ad affermare di voler favorire la conclusione del conflitto. Secondo questa lettura, però, il Cremlino avrebbe pochi motivi per confidare nella retorica diplomatica statunitense. A pesare sarebbero soprattutto le notizie relative al continuo sostegno USA all'Ucraina, sia attraverso la fornitura di armamenti sia mediante attività di intelligence considerate determinanti per alcuni attacchi condotti contro il territorio russo. Per questo motivo, l'incontro tra Trump e Zelensky viene interpretato a Mosca con estrema cautela. Nella percezione russa, i precedenti tentativi di dialogo non hanno prodotto risultati concreti e molti degli accordi discussi nei mesi scorsi sarebbero ormai privi di qualsiasi efficacia politica. Anche Oleg Karpovich, vicerettore dell'Accademia Diplomatica del Ministero degli Esteri russo, sottolinea che molto dipenderà dalla natura delle eventuali nuove proposte USA. Se queste dovessero riflettere gli sviluppi militari sul campo e l'attuale avanzata delle forze russe, Mosca potrebbe prenderle seriamente in considerazione.

Diversamente, proseguire nel sostegno militare a Kiev mentre si parla di negoziati rischierebbe di apparire una contraddizione difficilmente conciliabile. A complicare ulteriormente il quadro interviene anche il dibattito sulle nuove sanzioni economiche contro la Russia, che secondo gli analisti russi renderebbe ancora più difficile costruire un clima favorevole a eventuali trattative. Dal Cremlino arriva inoltre una dura critica alle dichiarazioni di Zelensky. Grigory Karasin, presidente della Commissione Affari Internazionali del Consiglio della Federazione, sostiene che le operazioni militari condotte dall'Ucraina, in particolare gli attacchi contro civili e infrastrutture, sono incompatibili con il linguaggio diplomatico adottato pubblicamente dal presidente ucraino.

A rendere ancora più delicata la situazione contribuisce anche l'emergere di un nuovo scandalo legato alla gestione degli aiuti occidentali destinati al regime di Kiev. Nuove accuse di appropriazione indebita di fondi internazionali rischiano di alimentare ulteriori interrogativi sulla trasparenza dell'utilizzo delle risorse finanziarie fornite all'Ucraina dai suoi partner occidentali.



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La Redazione de l'AntiDiplomatico

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