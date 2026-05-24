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La Cina invia a Cuba nuovi aiuti contro il blocco USA

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La Cina invia a Cuba nuovi aiuti contro il blocco USA

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L'ambasciatore cinese a Cuba, Hua Xin, ha annunciato che l'isola riceverà un nuovo pacchetto di aiuti umanitari in risposta al blocco economico imposto dagli Stati Uniti.

“Oggi abbiamo consegnato 15.000 tonnellate di riso, la prima tranche del progetto di donazione di aiuti di emergenza a Cuba, che prevede la fornitura di 60.000 tonnellate, a dimostrazione, ancora una volta, della fraternità e della solidarietà tra Cina e Cuba”, ha scritto sul suo account X.

Il Ministro del Commercio Interno cubano, Betsy Díaz, ha specificato che le 15.000 tonnellate di riso saranno distribuite in tutto il Paese, a beneficio dei 9,6 milioni di abitanti cubani, nonché delle istituzioni scolastiche e sanitarie.

Come forma di sostegno durante l'inasprimento del blocco imposto da Washington, il Paese asiatico aveva già inviato carichi di riso all'isola. Pechino ha inoltre esortato gli Stati Uniti a cessare le crescenti pressioni contro Cuba.

"La Cina esorta gli Stati Uniti a cessare immediatamente il blocco e le sanzioni contro Cuba, così come qualsiasi forma di coercizione o pressione", ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning.

"Continueremo a fornire assistenza a Cuba al meglio delle nostre possibilità e a modo nostro", ha aggiunto.

Lo scorso marzo, Cuba ha ricevuto una nuova fornitura di riso dalla Cina, pari a 15.600 tonnellate.

Il presidente cinese Xi Jinping ha approvato gli aiuti a Cuba a gennaio, inclusi 60.000 tonnellate di riso e 80 milioni di dollari in sostegno economico. Nel 2024, la Cina aveva già concesso all'isola un'ulteriore donazione di 100 milioni di dollari.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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