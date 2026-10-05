La France Insoumise sostiene l'alleanza tra lavoratori e studenti

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Jean-Luc Mélenchon, candidato alla presidenza per La France Insoumise (LFI), ha sostenuto l'appello della Confederazione Generale del Lavoro (CGT) a formare un fronte unito di studenti e lavoratori in vista della giornata di protesta prevista per martedì prossimo, 6 ottobre. L'organizzazione sindacale ha messo a disposizione dei giovani le proprie sedi e chiede al governo di bloccare le sue misure aggressive, sollecitando al contempo una revisione complessiva del bilancio destinato all'istruzione.

"Il governo deve smetterla di giocare con la violenza e il degrado. E deve rivedere completamente il suo piano per l'istruzione nel bilancio!", ha sottolineato Mélenchon. Per Jean-Luc Mélenchon, la giornata di protesta indetta dagli studenti per il 6 ottobre rappresenta un "punto di partenza" che apre un ciclo prolungato di mobilitazioni.

Di fronte alla mancanza di risposte concrete da parte del Ministero dell'Istruzione alle richieste dei giovani – che denunciano il degrado degli edifici, il sovraffollamento delle aule e la carenza di personale – il leader politico ha invocato un'organizzazione collettiva a sostegno del movimento.



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