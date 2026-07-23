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“Zelensky mi ha abbandonato”: nuove ombre sul caso Nord Stream

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“Zelensky mi ha abbandonato”: nuove ombre sul caso Nord Stream

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Emergono nuovi elementi nell'inchiesta tedesca sul sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. Secondo quanto emerso, Sergej Kuznetsov, uno degli imputati per l'attacco del settembre 2022, avrebbe ammesso durante una conversazione telefonica con la moglie, registrata dalle autorità italiane mentre era detenuto dopo il suo arresto, di essere all'epoca un militare di carriera in servizio presso il Servizio di sicurezza ucraino (SBU).

La registrazione sarebbe stata inserita nel primo atto d'accusa predisposto dalla Procura federale tedesca. Nel colloquio Kuznetsov avrebbe inoltre dichiarato di sentirsi "abbandonato" dal proprio Paese e dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, chiedendo di poter contattare un comandante identificato come "Roman", che diversi media tedeschi ritengono essere Roman Chervinsky, ufficiale dell'intelligence militare ucraina.

Secondo gli investigatori, Kuznetsov avrebbe partecipato, insieme ad altri sei uomini, al noleggio dello yacht Andromeda, dal quale sarebbe partita l'operazione che portò al collocamento degli esplosivi sui gasdotti nei pressi dell'isola danese di Bornholm. Nell'agosto 2024 la Germania aveva già emesso mandati di arresto nei confronti di tre cittadini ucraini, rafforzando l'ipotesi di un coinvolgimento del regime di Kiev nell'attentato. L'inchiesta, tuttavia, continua ad alimentare il dibattito internazionale. Il giornalista investigativo statunitense Seymour Hersh mantiene infatti la propria ricostruzione, secondo cui dietro il sabotaggio vi sarebbero gli Stati Uniti e non l'Ucraina, sostenendo che l'obiettivo fosse interrompere definitivamente il legame energetico tra Russia e Germania.

Diversi osservatori sottolineano inoltre che un'operazione di tale complessità avrebbe richiesto risorse logistiche, capacità operative e supporto d'intelligence difficilmente riconducibili a un'azione esclusivamente ucraina. Resta ora da capire fino a che punto l'inchiesta tedesca sarà disposta a spingersi nell'accertamento delle eventuali responsabilità politiche, in uno dei casi più controversi della recente storia europea.


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