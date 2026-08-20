50 STUDENTI DA GAZA ALLA CIOCIARIA: SUPINO ESEMPIO DI SOLIDARIETÀ

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Da Gaza a Supino: dal 16 al 23 agosto la Ciociaria diventa un oasi di pace, perché il centro “Bab el Sham” di Assopace Palestina accoglie 50 studentesse e studenti provenienti dalla Striscia di Gaza, i quali hanno vinto borse di studio assegnate da diverse università italiane. Uno scambio culturale e culinario nella serata del 19 agosto in piazza Umberto I gremita e commossa, perché la Palestina non è solo morte e distruzione ma voglia di vivere, tradizione, usanze antiche e memorie storiche.

Nonostante le posizioni del nostro governo e la complicità nel genocidio palestinese in diretta mondiale, gli italiani accolgono e sostengono il popolo palestinese. Le testimonianze e le interviste raccolte da Giulia Bertotto.

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