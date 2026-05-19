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Assassinio di Saif al islam Gheddafi: dalla Libia una petizione per ottenere verità e giustizia

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Assassinio di Saif al islam Gheddafi: dalla Libia una petizione per ottenere verità e giustizia

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Riceviamo e pubblichiamo

Qui di seguito la traduzione in italiano della petizione avviata da cittadini libici per la verità sull’assassinio di Saif al Islam Gheddafi, il 3 febbraio 2026 a Zintan. Firmare la petizione al seguente link e anche farla circolare sarà importante per dare rilievo internazionale al caso, con ovvie ricadute politiche.

Qui il LINK per firmare

Assassinio di Saif al-Islam Gheddafi: chiediamo la verità

La mattina presto del 3 febbraio 2026, un'ombra scura è caduta sulla Libia. Saif al-Islam Gheddafi, l'uomo che nutriva le speranze di milioni di persone per una nazione unita e sovrana, è stato assassinato nella sua residenza a Zintan. Non si è trattato di un atto casuale di violenza di strada; si è trattato di un'esecuzione politica sofisticata e di alto livello.

Un gruppo di uomini armati mascherati ha violato un perimetro che era stato il suo rifugio per 15 anni. Venuti non per rapire ma per mettere a tacere un movimento. Mentre le autorità “ufficiali” esprimono vuote condoglianze, il popolo libico conosce la verità: Saif al-Islam è stato assassinato perché era l'unico leader in grado di colmare il divario tra il passato e il futuro della Libia.

Un'eredità di lealtà: perché era rimasto a Zintan

Tra il 2018 e il 2019, a Saif al-Islam è stato chiesto più volte perché non avesse cercato rifugio all'estero o altrove in Libia. La sua risposta era stata una testimonianza del suo carattere: aveva rifiutato di lasciare Zintan.

Credeva che andarsene sarebbe stato un segno di mancanza di rispetto nei confronti delle persone che lo avevano ospitato e protetto durante gli anni più bui della Libia, dopo il 2011. Poiché era rimasto al sicuro lì per oltre un decennio, considerava la permanenza una questione di onore e lealtà reciproca.

Il “pacificatore: per ricostruire, in Libia, quello che i governi degli ultimi anni hanno distrutto

 

Mentre vari governi “ad interim” lottavano per il controllo del petrolio e dei conti bancari, Saif al-Islam stava svolgendo il lavoro duro per una guarigione della nazione:

  1. Architetto della riconciliazione tribale

Nei suoi anni a Zintan aveva mediato in sanguinose controversie nel Fezzan e nella Libia centrale.

La voce del Sud: aveva ripristinato il dialogo tra comunità abbandonate dallo Stato, agendo come arbitro supremo laddove i tribunali formali si rivelavano incapaci.

Guarire il tessuto sociale: aveva fatto ricordo all'eredità storica della sua famiglia non per governare, ma per riconciliare—risolvere quelle fratture tribali che le milizie post-2011 incoraggiavano attivamente per mantenere debole il paese.

  1. Un lavoro per le riforme e la sovranità

Dal progetto “Libia domani” (Libya Tomorrow) alla sua candidatura, il suo lavoro è stato caratterizzato da questo obbiettivo: una soluzione libica ai problemi libici. È stato un ponte verso la comunità internazionale che non ha mai sacrificato la dignità libica.

Anatomia di un tradimento

Le circostanze della sua morte sono un atto d'accusa contro l'attuale ordine politico:

Sono passati oltre 100 giorni e gli assassini, che sono noti, non sono stati arrestati. Ci sono accuse secondo cui le autorità giudiziarie e di sicurezza non hanno dato seguito a molteplici richieste e mandati. Noi rifiutiamo di accettare il silenzio mentre i colpevoli restano liberi.

Sembra che il Procuratore generale non abbia risposto a 14 memorandum legali presentati dall'avvocato Khaled Al-Zaidi e che il Ministro degli Interni non abbia preso provvedimenti nei confronti dei sospettati, presumibilmente a causa di affiliazioni tribali. I rapporti suggeriscono inoltre che gli individui coinvolti siano protetti dalle loro reti tribali.

Le nostre richieste non negoziabili

Arrestate subito i carnefici: chiediamo l'arresto immediato dei responsabili dell'assassinio. Nessuna protezione politica o tribale può giustificare l’impunità per le uccisioni a sangue freddo.

Smascherare il tradimento a Zintan: chiediamo che si renda nota la catena di comando connessa agli eventi del 3 febbraio.

Supervisione legale internazionale: chiediamo che una squadra di giuristi internazionale e indipendente esamini la scena del crimine, garantendo che le prove non vengano manomesse dagli attori nazionali.

Fermare il riconoscimento politico: invitiamo la comunità internazionale a negare il riconoscimento a qualsiasi autorità che si trovi a dare rifugio o facilitare la fuga dei responsabili.

Un appello per la giustizia

Firma questa petizione per chiedere verità, responsabilità e giustizia. Non resteremo in silenzio finché i responsabili non saranno ritenuti responsabili davanti al popolo libico.

Tag: #JusticeForSaif #Libya2026 #Zintan #LibyanReconciliation #GaddafiLegacy #100GiorniSenzaGiustizia

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