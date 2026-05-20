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“Una chiara allusione all’Occidente”. A cosa si stanno preparando Mosca e Minsk?

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“Una chiara allusione all’Occidente”. A cosa si stanno preparando Mosca e Minsk?

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di David Narmaniya

MOSCA, 20 maggio - RIA Novosti. La Russia ha recentemente testato il nuovo missile balistico “Sarmat”. Ora sta testando la prontezza operativa dell’intera triade nucleare: a terra, in mare e in aria.

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Le esercitazioni si svolgeranno dal 19 al 21 maggio.

“Sono previste misure per preparare le formazioni e le unità militari delle forze nucleari alla prontezza operativa e fornire loro un supporto completo, oltre a eseguire lanci di missili balistici e da crociera nei poligoni sul territorio russo”, - ha riferito il Ministero della Difesa.

Le manovre sono iniziate lunedì in Bielorussia.

“Sono coinvolte unità militari delle forze missilistiche e dell’aviazione. Durante l’esercitazione, in collaborazione con la parte russa, si prevede di perfezionare le questioni della consegna delle armi nucleari e della loro preparazione all’uso”, ha chiarito Minsk.

L’attenzione principale è rivolta alla segretezza degli spostamenti su distanze considerevoli, oltre all’esecuzione dei calcoli per l’impiego di forze e mezzi di deterrenza nucleare.

Migliaia di soldati e centinaia di mezzi

Le esercitazioni sono di portata davvero imponente. Da parte russa, coinvolgeranno le Forze missilistiche strategiche, le Flotte del Nord e del Pacifico, il Comando dell’aviazione a lungo raggio e parte delle forze dei Distretti militari di Leningrado e Centrale.

Le manovre coinvolgono circa 64.000 soldati e ufficiali e circa 7.800 unità di armi, mezzi militari e attrezzature speciali, tra cui:

oltre 200 installazioni di lanciatori di missili,

73 navi,

13 sottomarini, di cui otto strategici;

oltre 140 velivoli.

L’ultima volta che si sono svolte esercitazioni di tale portata risale a due anni fa, su due fasi. All’epoca, la priorità era data alle armi nucleari non strategiche. A maggio, vennero condotte manovre nel Distretto militare Meridionale, incluso l’utilizzo di munizioni speciali per il sistema missilistico tattico “Iskander”. Gli equipaggi delle Forze Aerospaziali si esercitarono anche a portare attacchi con velivoli equipaggiati con testate speciali, in particolare con il missile ipersonico “Kinzhal”.

Durante la seconda fase, a giugno, le forze armate di Russia e Bielorussia perfezionarono congiuntamente queste abilità di combattimento.

Per la prima volta nella storia

Gli esperti evidenziano diverse peculiarità delle esercitazioni in corso.

“Per la prima volta, mostreranno l’intera triade nucleare in azione quando il Comandante in Capo Supremo non si trova a Mosca”, - ha dichiarato a RIA Novosti Dmitrij Kornev, osservatore militare e fondatore del sito web Military Russia. “Il presidente si trova attualmente in Cina. Pertanto, dimostreremo che l’ordine di utilizzare armi nucleari può arrivare da un aereo o persino dall’estero”.

Tutti i detrattori della Russia lo vedranno: il capo dello Stato, ovunque si trovi, tiene il dito sul polso - e sul pulsante.

Un altro fattore è il coinvolgimento attivo della Bielorussia.

“Queste esercitazioni sono un chiaro segnale per l’Europa: la Russia è pronta a rispondere al concetto occidentale di Nuclear Sharing. Nella NATO questo significa il dispiegamento di armi nucleari americane sul territorio di paesi terzi. Ora Mosca sta costruendo un corrispondente sistema di sicurezza e deterrenza contro il possibile sviluppo di forze nucleari in Europa”, - ha sottolineato l’esperto.

Allo stesso tempo, ha respinto l’ipotesi che le manovre siano collegate alla dichiarazione del ministro degli Esteri lituano K?stutis Budrys, secondo cui la NATO avrebbe armi dispiegate contro le infrastrutture militari russe nella regione di Kaliningrad.

“Non vanno svalutati i mezzi di deterrenza nucleare, da usare in caso di minaccia all’esistenza della Russia. Non si ricorrerebbe a loro a causa di dichiarazioni provocatorie. Queste manovre erano pianificate da tempo”, - ha chiarito Kornev.

C’è anche un’altra circostanza. Si tratta delle prime iniziative di questo tipo dalla scadenza del Trattato sulla riduzione delle armi strategiche. Non esistono più accordi bilaterali sul disarmo nucleare tra Mosca e Washington.

Donald Trump dopo la sua visita a Pechino, ha dichiarato di aver discusso con Xi Jinping la questione della regolamentazione in questo settore.

“Noi [con la Cina] abbiamo un’ottima comprensione”, - ha assicurato. “Stiamo parlando dell’idea di denuclearizzazione e anche la Russia dovrebbe esserne coinvolta. Un concetto del genere sarebbe molto positivo”.

È possibile che Vladimir Putin affronti anche questo argomento a Pechino. Ma Mosca e Washington preferiscono non sbilanciarsi. Come risposta alla convincente dimostrazione di potenza nucleare – il test del “Sarmat” e le esercitazioni strategiche – gli Stati Uniti rispondono molto più modestamente: il 20 maggio è previsto il lancio del missile balistico intercontinentale Minuteman III.

Fonte: https://ria.ru/20260520/ucheniya-2093342185.html

Traduzione a cura di Eliseo Bertolasi

 

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