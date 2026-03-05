Conto da 5 miliardi: quanto sta costando agli USA l'aggressione contro l'Iran

Gli attacchi di rappresaglia dell'Iran contro le risorse statunitensi nel Golfo Persico hanno causato perdite per Washington pari ad almeno 2 miliardi di dollari dall'inizio della guerra contro la Repubblica islamica, ha riferito l'agenzia Anadolu il 4 marzo.

Quasi il cinquanta percento delle perdite è dovuto alla distruzione da parte dell'Iran di un sistema radar di allerta precoce statunitense AN/FPS-132 presso la base aerea di Al-Udeid in Qatar, del valore di 1,1 miliardi di dollari.

La Repubblica Islamica si è anche assunta la responsabilità dell'abbattimento di tre F-15E Strike Eagles in Kuwait domenica, un incidente che, secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), è stato causato dal "fuoco amico" delle forze kuwaitiane. Il costo stimato per la sostituzione dei jet è di 282 milioni di dollari.

Gli attacchi delle Forze delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran hanno causato gravi danni anche al quartier generale della Quinta Flotta della Marina statunitense a Manama, in Bahrein, distruggendo due terminali di comunicazioni satellitari e diversi grandi edifici.

"Utilizzando rapporti di intelligence open source, i terminali SATCOM presi di mira sono stati identificati come AN/GSC-52B, il cui costo è stato di circa 20 milioni di dollari, considerando i costi di distribuzione e installazione", riferisce l'agenzia Anadolu .

Teheran ha inoltre riferito di aver distrutto il componente radar AN/TPY-2 del sistema di difesa aerea Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Washington, dispiegato nella città industriale di Al-Ruwais negli Emirati Arabi Uniti, il cui valore è stimato in 500 milioni di dollari.

"Sommando questi costi, l'Iran ha danneggiato risorse militari statunitensi nella regione per un valore di 1,902 miliardi di dollari", secondo l'agenzia di stampa turca.

Oltre a queste perdite, Washington spese almeno 2,3 miliardi di dollari durante i primi quattro giorni della guerra, che fu lanciata senza l'approvazione del Congresso, utilizzando le leggi di emergenza post-11 settembre.

Le prime 24 ore della cosiddetta "Operazione Epic Fury" sono costate da sole circa 779 milioni di dollari, comprese le spese di mobilitazione pre-attacco pari a 630 milioni di dollari.

"All'attuale scala delle operazioni, una guerra di tre settimane potrebbe facilmente superare le decine di miliardi di dollari di spese", ha stimato martedì il Center for American Progress (CAP).

L'organizzazione statunitense di ricerca e advocacy sulle politiche pubbliche ha inoltre sottolineato che "una stima prudente dei costi iniziali dell'operazione Epic Fury ammonta a oltre 5 miliardi di dollari al 2 marzo, e la campagna è appena iniziata".

Bisogna ancora fare i conti con ulteriori perdite, poiché dall'inizio della guerra l'IRGC e i suoi alleati regionali hanno preso di mira almeno sette siti militari statunitensi nell'Asia occidentale, distruggendo diverse missioni diplomatiche statunitensi e siti di intelligence appartenenti alla CIA e al Mossad.

