Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • EUROPA

Così l'ex spia del Mossad guidava la censura pro-Palestina in Germania

739
Così l'ex spia del Mossad guidava la censura pro-Palestina in Germania

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Secondo l'editorialista di MintPress News Alan MacLeod, l'uomo al centro della strategia politica e mediatica tedesca per reprimere il movimento pro-Palestina nasconde un passato nei servizi segreti di Tel Aviv. Si tratta di Guy Katz, docente di gestione internazionale presso l'Università di Scienze Applicate di Monaco che, dal 7 ottobre 2023, è diventato una delle figure più influenti in Germania in materia di relazioni con Israele e contrasto all'antisemitismo.

Katz ha fondato numerose organizzazioni per la tutela della comunità ebraica, è intervenuto in parlamento e collabora regolarmente con le forze dell'ordine per fermare i discorsi critici verso lo Stato ebraico. Tuttavia, come rivela il giornalista d'inchiesta Alan MacLeod, fonti dirette indicano che Katz sarebbe un ex agente del Mossad, un dettaglio chiave del tutto omesso nella copertura dei media tedeschi e internazionali.

La rete di influenza in Baviera

Dall'autunno del 2023, Katz si è affermato come un attore politico decisivo, promuovendo campagne ufficialmente nate per sradicare l'odio antiebraico ma di fatto mirate a silenziare l'opposizione al conflitto a Gaza. Tra le sue iniziative spicca "Antisemitismo? Non in mio nome!", una rete trasversale che ha ottenuto l'adesione di quasi tutti i partiti del Parlamento bavarese (con l'esclusione dell'estrema destra di AfD).

Il progetto si affianca a Dach Gegen Hass (alleanza di oltre 200 sigle tra Germania, Austria e Svizzera) e alla sezione bavarese di Run For Their Lives, gruppi entrambi promossi dal docente. Nel suo instancabile attivismo, Katz ha tenuto lezioni al Parlamento di Monaco e ha sviluppato moduli di formazione per polizia e università su come identificare ed eliminare le espressioni di antisionismo.

Nel corso della sua attività pubblica, il messaggio di Katz è stato perentorio: la vera minaccia per la comunità ebraica non proviene dalla destra radicale, ma dalla sinistra e dall'estremismo islamico. Ha duramente attaccato la magistratura tedesca per non aver autorizzato il divieto di una marcia pro-Palestina all'Università Ludwig Maximilian e ha preso di mira figure simbolo del movimento come l'attivista svedese Greta Thunberg. Contestualmente, ha giustificato i raid dell'esercito israeliano contro scuole e ospedali a Gaza e ha espresso parole di elogio per l'ex presidente statunitense Donald Trump, definendolo "l'architetto della pace" in Medio Oriente.

Il passato nell'intelligence e i legami mai spezzati

I dettagli sul passato di Guy Katz sono emersi in contesti accademici distanti dall'Europa. Nell'analisi firmata dal reporter Alan MacLeod, si evidenzia come durante una conferenza tenuta all'Università di Nairobi nel 2023, Katz stesso abbia rivelato di aver militato nella nota agenzia di spionaggio israeliana. In quell'occasione spiegò ai presenti che nell'esercito e nei servizi segreti esiste un dipartimento dedicato alla gestione degli ufficiali a riposo, alimentando il dubbio che gli "ex" agenti non interrompano mai del tutto i contatti con l'organizzazione.

Ulteriori conferme arrivano dal suo profilo su piattaforme per relatori aziendali, dove propone conferenze dal titolo "Comunicare come un agente del Mossad", mentre altre biografie lo indicano come ex ufficiale dell'intelligence militare israeliana (IDF), una qualifica che suggerisce un trascorso nella controversa Unità 8200.

L'Unità 8200 è il fulcro della cyberguerra e della sorveglianza ad alta tecnologia israeliana, nota per aver sviluppato lo spyware Pegasus, utilizzato per spiare politici, attivisti e giornalisti in tutto il mondo. Il fatto che un operatore con questo background diriga la campagna di pressione per limitare il diritto di protesta in Germania solleva profondi interrogativi di natura democratica.

Lo strappo tra istituzioni e opinione pubblica

Il ruolo di Katz si inserisce in un contesto politico in cui l'establishment tedesco garantisce un sostegno incondizionato alle azioni di Tel Aviv, tradottosi in accordi di cooperazione militare e vendita di armi per centinaia di milioni di dollari. Ciononostante, il saggista e firma di MintPress Alan MacLeod sottolinea la netta frattura tra la linea del governo e i sentimenti dei cittadini: i sondaggi indicano infatti che oltre il 60% degli elettori tedeschi ritiene che le operazioni militari a Gaza costituiscano un genocidio.

Per contenere il dissenso, le autorità hanno inasprito i divieti, fatto ricorso ad arresti di massa e introdotto leggi che vincolano la cittadinanza al riconoscimento della sicurezza di Israele come "ragione di Stato" (Staatsräson). In questo scenario, in cui il governo di Tel Aviv considera la Germania un fronte prioritario per la battaglia della comunicazione occidentale, l'opera di figure come Katz rappresenta un ingranaggio centrale per orientare il dibattito pubblico e soffocare la solidarietà verso il popolo palestinese.

______________________________________________

LETTURA CONSIGLIATA:

LAD EDIZIONI E EDIZIONI Q PRESENTANO "GAZA NOI NON DIMENTCHIAMO"

VAI ALLA PROMO

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da In primo piano

"Tregua solo sulla carta": a Gaza oltre 1.400 morti dal cessate il fuoco

"Tregua solo sulla carta": a Gaza oltre 1.400 morti dal cessate il fuoco

30 Settembre 2026 09:30
Così l'industria bellica indiana alimenta l'esercito israeliano

Così l'industria bellica indiana alimenta l'esercito israeliano

30 Settembre 2026 09:00
Nemer Hammad e la diplomazia dei popoli: come la voce della Palestina ha attraversato trent'anni di storia politica italiana

Nemer Hammad e la diplomazia dei popoli: come la voce della Palestina ha attraversato trent'anni di storia politica italiana

29 Settembre 2026 18:46
MAURA COSSUTTA- Nemer Hammad, una vita per la Palestina

MAURA COSSUTTA- Nemer Hammad, una vita per la Palestina

29 Settembre 2026 18:30
Burkina Faso: l’oro non parte più, Traoré spezza le catene coloniali

Burkina Faso: l’oro non parte più, Traoré spezza le catene coloniali

29 Settembre 2026 15:45
La missione segreta di Netanyahu negli Emirati con una richiesta specifica sul 7 ottobre

La missione segreta di Netanyahu negli Emirati con una richiesta specifica sul 7 ottobre

29 Settembre 2026 12:00
Donne in armi a Teheran: al via l'addestramento della "difesa popolare" (VIDEO)

Donne in armi a Teheran: al via l'addestramento della "difesa popolare" (VIDEO)

29 Settembre 2026 12:00
Omaggio a Nemer Hammad (di Stefania Craxi)

Omaggio a Nemer Hammad (di Stefania Craxi)

29 Settembre 2026 09:00
RUSSIA

Sikorski afferma che la Polonia è in guerra con la Russia da secoli e riceve questa risposta da Medvedev

16159
AFRICA

"Non saremo mai più ricolonizzati". Il discorso più bello all'Assemblea Generale Onu 2026 è del premier del Niger

14839
ITALIA

Denuncia per genocidio in Italia: nei guai soldato israeliano in Toscana

12576
NORD-AMERICA

Trump riprenderà i bombardamenti il 3 novembre? La risposta del ministro degli esteri iraniano alla tv USA

12070
NORD-AMERICA

Israele provoca l'Iran all'ONU: la reazione del diplomatico iraniano

10444
AMERICA LATINA

Una lezione di sovranità al mondo. Il discorso integrale di Lula all'Assemblea Onu 2026 (ITA)

10286

LA TURCHIA HA GIA’ VINTO (GRAZIE ALL’ITALIA), MA NESSUNO SE N‘E’ ACCORTO

9374
ASIA

Uranio arricchito. La risposta (decisa) del presidente iraniano al giornalista di Fox News

7459
ASIA

Blocco USA aggirato: il traffico merci su rotaia Cina-Iran cresce di 10 volte

ASIA

Yemen sotto attacco: 35 raid sauditi devastano cinque province

ASIA

Guerra dei visti all'ONU: così gli Stati Uniti hanno tentato di fermare l'Iran

RUSSIA

Tokayev su Putin: «È ciò di cui il mondo ha bisogno»

NORD-AMERICA

Midterm USA, il Partito Repubblicano rischia di perdere entrambe le Camere

EUROPA

Il diesel europeo verso nuovi record: l’ennesimo conto della guerra

RUSSIA

"Voi ci attaccate, noi ci difendiamo": la lezione di diplomazia di Lavrov che mette all'angolo il giornalista della BBC

RUSSIA

Valdai 2026. Lavrov consiglia a un paese della NATO di studiare la dottrina militare della Russia

MAX CIVILI DA CUBA: VI RACCONTO LE CONDIZIONI UMANITARIE E LA RESISTENZA POLITICA di Giulia Bertotto MAX CIVILI DA CUBA: VI RACCONTO LE CONDIZIONI UMANITARIE E LA RESISTENZA POLITICA

MAX CIVILI DA CUBA: VI RACCONTO LE CONDIZIONI UMANITARIE E LA RESISTENZA POLITICA

  • 30 Settembre 2026 10:00
Xinjiang, una terra complessa e multiculturale Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

  • 18 Settembre 2026 13:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo di Fabrizio Verde Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo

Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo

  • 29 Settembre 2026 17:34
Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa di Giuseppe Masala Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

  • 30 Settembre 2026 08:30
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea   Una finestra aperta Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

  • 23 Settembre 2026 08:30
Un decennio di crescita: le corse dei treni merci Cina-Europa aumentano di 10,8 volte Un decennio di crescita: le corse dei treni merci Cina-Europa aumentano di 10,8 volte

Un decennio di crescita: le corse dei treni merci Cina-Europa aumentano di 10,8 volte

  • 30 Settembre 2026 08:30
La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO)

La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO)

  • 29 Settembre 2026 14:55
Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra di Francesco Santoianni Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra

Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra

  • 29 Settembre 2026 19:00
La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca di Alessandro Bartoloni La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

  • 17 Settembre 2026 15:39
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
Una vergognosa marchetta a Israele di Paolo Desogus Una vergognosa marchetta a Israele

Una vergognosa marchetta a Israele

  • 25 Settembre 2026 08:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi di Geraldina Colotti Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

  • 20 Settembre 2026 18:29
Fulvio Grimaldi - CORAGGIO IN FINALE, TERRORISMO OUT. Palestina e resto del mondo Fulvio Grimaldi - CORAGGIO IN FINALE, TERRORISMO OUT. Palestina e resto del mondo

Fulvio Grimaldi - CORAGGIO IN FINALE, TERRORISMO OUT. Palestina e resto del mondo

  • 29 Settembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra di Marinella Mondaini Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

  • 18 Settembre 2026 08:00
L’arroganza di Israele e le continue provocazioni dei sionisti di Giuseppe Giannini L’arroganza di Israele e le continue provocazioni dei sionisti

L’arroganza di Israele e le continue provocazioni dei sionisti

  • 28 Settembre 2026 10:30
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti