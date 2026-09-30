Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • ASIA

Così l'industria bellica indiana alimenta l'esercito israeliano

627
Così l'industria bellica indiana alimenta l'esercito israeliano

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Il 12 settembre, il blocco BRICS — la cui alleanza include oggi Egitto, Iran ed Emirati Arabi Uniti — ha adottato a Nuova Delhi una Dichiarazione di 45 pagine e 140 paragrafi. I passaggi relativi alla crisi a Gaza condannano l'uso della fame come strumento bellico, si oppongono allo sfollamento forzato della popolazione palestinese e prendono atto delle misure cautelari della Corte Internazionale di Giustizia. L'India ha guidato il summit e sottoscritto l'atto insieme agli altri dieci membri.

L'ambasciatore palestinese in India e il Ministero degli Esteri di Ramallah hanno accolto favorevolmente l'esito dell'incontro, pur chiedendo passi concreti. Tuttavia, come rileva l'analista di The Cradle Gaurav Kumar, la posizione indiana mostra profonde ambiguità se confrontata con gli impegni assunti con Israele. Soltanto sette mesi prima, rivolgendosi alla Knesset, il Premier Narendra Modi aveva garantito pieno sostegno a Tel Aviv, elevando le relazioni a "Partenariato Strategico Speciale" con focus su coproduzione e trasferimento tecnologico nella Difesa.

Queste due anime coesistono nella politica estera indiana. Se sul piano formale Nuova Delhi mantiene una presa di distanza diplomatica, i dati d'esportazione evidenziano un'intensa cooperazione militare.

Il perno degli armamenti tra Nuova Delhi e Tel Aviv

Secondo i dati dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), tra il 2021 e il 2025 l'India è stata il secondo importatore mondiale di armi pesanti, con Israele a coprire il 15% delle sue forniture. Al contempo, l'India è il primo cliente dell'industria bellica israeliana (29% dell'export), contribuendo a finanziarne la ricerca e lo sviluppo.

A febbraio sono emersi accordi per 8,6 miliardi di dollari per l'Aeronautica indiana comprensivi di bombe guidate SPICE 1000 e missili Rampage. Ciononostante, gli elenchi ufficiali dei successi della visita di Modi tacciono sui contratti militari, citando solo intelligenza artificiale, sicurezza informatica e l'invio di 50.000 lavoratori indiani destinati a rimpiazzare la manodopera palestinese.

Tecnologie "collaudate sul campo" assemblate in India

La tecnologia militare israeliana permea l'esercito indiano: dal sistema antimissile Barak 8, ai droni Heron, fino ai radar Phalcon. Nell'esaminare questa profonda integrazione, lo studioso di geopolitica Gaurav Kumar evidenzia come Nuova Delhi abbia progressivamente sostituito le importazioni estere con la produzione interna. A Hyderabad, la joint venture Adani Elbit Advanced Systems assembla i droni Hermes 900 impiegati da Israele a Gaza, mentre PLR Systems fabbrica i fucili Tavor. Il Gruppo Adani controlla inoltre il porto israeliano di Haifa.

La cooperazione continua a strutturarsi: a fine 2025 e a metà 2026 si sono tenuti vertici tra i vertici dei rispettivi Ministeri della Difesa per consolidare lo sviluppo congiunto.

La linea di rifornimento e il nodo della trasparenza

I dati sulle navi commerciali confermano il flusso costante di merci ad uso militare verso il Medio Oriente. Nel maggio 2024 la nave Borkum, salpata da Chennai, ha fatto discutere per il presunto trasporto di esplosivi diretti ad Ashdod. Analisi successive di Al Jazeera hanno posizionato l'India al secondo posto mondiale (26%) come fonte di beni di rilevanza militare entrati in Israele durante la guerra.

A luglio, Amnesty International ha pubblicato il dossier "Made in India", documentando 2.596 spedizioni di armi e componenti (tra cui 564.900 parti di ordigni esplosivi e 390.000 per armi leggere) inviate a Israele, chiamando in causa anche imprese statali indiane.

Come sottolinea l'esperto di The Cradle nella sua dettagliata inchiesta, l'elemento centrale attorno a cui ruota l'intero dibattito resta il rifiuto del governo indiano di rendere pubbliche le licenze d'esportazione SCOMET e le garanzie sull'uso finale. Se da un lato Nuova Delhi rivendica un solido quadro normativo sul commercio strategico e gli esponenti militari giustificano le forniture come contratti antecedenti al conflitto, dall'altro l'assenza di trasparenza rende impossibile verificare se le componenti fabbricate in India siano state impiegate nelle operazioni a Gaza.

In conclusione, l'India tenta di preservare il delicato equilibrio tra le dichiarazioni multilaterali a favore della Palestina e gli stringenti interessi di difesa e sicurezza nazionali legati a Tel Aviv.

______________________________________________

LETTURA CONSIGLIATA:

LAD EDIZIONI E EDIZIONI Q PRESENTANO "GAZA NOI NON DIMENTCHIAMO"

VAI ALLA PROMO

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da In primo piano

"Tregua solo sulla carta": a Gaza oltre 1.400 morti dal cessate il fuoco

"Tregua solo sulla carta": a Gaza oltre 1.400 morti dal cessate il fuoco

30 Settembre 2026 09:30
Così l'ex spia del Mossad guidava la censura pro-Palestina in Germania

Così l'ex spia del Mossad guidava la censura pro-Palestina in Germania

30 Settembre 2026 09:00
Nemer Hammad e la diplomazia dei popoli: come la voce della Palestina ha attraversato trent'anni di storia politica italiana

Nemer Hammad e la diplomazia dei popoli: come la voce della Palestina ha attraversato trent'anni di storia politica italiana

29 Settembre 2026 18:46
MAURA COSSUTTA- Nemer Hammad, una vita per la Palestina

MAURA COSSUTTA- Nemer Hammad, una vita per la Palestina

29 Settembre 2026 18:30
Burkina Faso: l’oro non parte più, Traoré spezza le catene coloniali

Burkina Faso: l’oro non parte più, Traoré spezza le catene coloniali

29 Settembre 2026 15:45
La missione segreta di Netanyahu negli Emirati con una richiesta specifica sul 7 ottobre

La missione segreta di Netanyahu negli Emirati con una richiesta specifica sul 7 ottobre

29 Settembre 2026 12:00
Donne in armi a Teheran: al via l'addestramento della "difesa popolare" (VIDEO)

Donne in armi a Teheran: al via l'addestramento della "difesa popolare" (VIDEO)

29 Settembre 2026 12:00
Omaggio a Nemer Hammad (di Stefania Craxi)

Omaggio a Nemer Hammad (di Stefania Craxi)

29 Settembre 2026 09:00
RUSSIA

Sikorski afferma che la Polonia è in guerra con la Russia da secoli e riceve questa risposta da Medvedev

16154
AFRICA

"Non saremo mai più ricolonizzati". Il discorso più bello all'Assemblea Generale Onu 2026 è del premier del Niger

14837
ITALIA

Denuncia per genocidio in Italia: nei guai soldato israeliano in Toscana

12576
NORD-AMERICA

Trump riprenderà i bombardamenti il 3 novembre? La risposta del ministro degli esteri iraniano alla tv USA

12070
NORD-AMERICA

Israele provoca l'Iran all'ONU: la reazione del diplomatico iraniano

10444
AMERICA LATINA

Una lezione di sovranità al mondo. Il discorso integrale di Lula all'Assemblea Onu 2026 (ITA)

10286

LA TURCHIA HA GIA’ VINTO (GRAZIE ALL’ITALIA), MA NESSUNO SE N‘E’ ACCORTO

9374
ASIA

Uranio arricchito. La risposta (decisa) del presidente iraniano al giornalista di Fox News

7456
ASIA

Blocco USA aggirato: il traffico merci su rotaia Cina-Iran cresce di 10 volte

ASIA

Yemen sotto attacco: 35 raid sauditi devastano cinque province

ASIA

Guerra dei visti all'ONU: così gli Stati Uniti hanno tentato di fermare l'Iran

RUSSIA

Tokayev su Putin: «È ciò di cui il mondo ha bisogno»

NORD-AMERICA

Midterm USA, il Partito Repubblicano rischia di perdere entrambe le Camere

EUROPA

Il diesel europeo verso nuovi record: l’ennesimo conto della guerra

RUSSIA

"Voi ci attaccate, noi ci difendiamo": la lezione di diplomazia di Lavrov che mette all'angolo il giornalista della BBC

RUSSIA

Valdai 2026. Lavrov consiglia a un paese della NATO di studiare la dottrina militare della Russia

MAX CIVILI DA CUBA: VI RACCONTO LE CONDIZIONI UMANITARIE E LA RESISTENZA POLITICA di Giulia Bertotto MAX CIVILI DA CUBA: VI RACCONTO LE CONDIZIONI UMANITARIE E LA RESISTENZA POLITICA

MAX CIVILI DA CUBA: VI RACCONTO LE CONDIZIONI UMANITARIE E LA RESISTENZA POLITICA

  • 30 Settembre 2026 10:00
Xinjiang, una terra complessa e multiculturale Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

  • 18 Settembre 2026 13:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo di Fabrizio Verde Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo

Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo

  • 29 Settembre 2026 17:34
Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa di Giuseppe Masala Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

  • 30 Settembre 2026 08:30
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea   Una finestra aperta Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

  • 23 Settembre 2026 08:30
Un decennio di crescita: le corse dei treni merci Cina-Europa aumentano di 10,8 volte Un decennio di crescita: le corse dei treni merci Cina-Europa aumentano di 10,8 volte

Un decennio di crescita: le corse dei treni merci Cina-Europa aumentano di 10,8 volte

  • 30 Settembre 2026 08:30
La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO)

La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO)

  • 29 Settembre 2026 14:55
Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra di Francesco Santoianni Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra

Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra

  • 29 Settembre 2026 19:00
La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca di Alessandro Bartoloni La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

  • 17 Settembre 2026 15:39
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
Una vergognosa marchetta a Israele di Paolo Desogus Una vergognosa marchetta a Israele

Una vergognosa marchetta a Israele

  • 25 Settembre 2026 08:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi di Geraldina Colotti Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

  • 20 Settembre 2026 18:29
Fulvio Grimaldi - CORAGGIO IN FINALE, TERRORISMO OUT. Palestina e resto del mondo Fulvio Grimaldi - CORAGGIO IN FINALE, TERRORISMO OUT. Palestina e resto del mondo

Fulvio Grimaldi - CORAGGIO IN FINALE, TERRORISMO OUT. Palestina e resto del mondo

  • 29 Settembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra di Marinella Mondaini Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

  • 18 Settembre 2026 08:00
L’arroganza di Israele e le continue provocazioni dei sionisti di Giuseppe Giannini L’arroganza di Israele e le continue provocazioni dei sionisti

L’arroganza di Israele e le continue provocazioni dei sionisti

  • 28 Settembre 2026 10:30
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti