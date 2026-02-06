Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Cosa sono i file Epstein e perché rappresentano una bomba a orologeria per le élite occidentali?

656
Cosa sono i file Epstein e perché rappresentano una bomba a orologeria per le élite occidentali?

Negli ultimi anni poche espressioni hanno concentrato un carico simbolico così pesante come quella degli “archivi Epstein”. Dietro questa etichetta non c’è solo uno scandalo sessuale, ma l’esposizione brutale delle ipocrisie e delle complicità che attraversano le élite politiche, finanziarie e culturali dell’Occidente. Il caso di Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di aver organizzato un sistema di traffico sessuale di minorenni al servizio dei potenti, non si è chiuso con la sua morte in carcere nell’agosto del 2019.

Al contrario, la progressiva desecretazione di documenti ha mostrato quanto il suo impero di abusi fosse tollerato, protetto e normalizzato da chi avrebbe dovuto vigilare. Email, fotografie, video, registri di voli privati e liste di ospiti raccontano un mondo in cui denaro e status sociale hanno funzionato come scudi contro ogni conseguenza. Un mondo in cui banchieri, politici, membri della nobiltà e magnati dell’economia globale hanno continuato a frequentare Epstein anche dopo la sua condanna del 2008, senza che questo producesse reali allarmi istituzionali.

Gli archivi nascono da indagini insabbiate, patteggiamenti scandalosi e da una lunga sequenza di omissioni. Solo dopo l’arresto federale del 2019 e la condanna della sua principale collaboratrice, Ghislaine Maxwell, è emersa la vastità del materiale raccolto in procedimenti penali, civili e inchieste giornalistiche. Le autorità statunitensi insistono sul fatto che la presenza di un nome nei documenti non costituisca prova di reato.

Un’affermazione formalmente corretta, ma che non cancella la questione centrale: come sia stato possibile che sistemi avanzati di controllo finanziario, compliance bancaria e supervisione giudiziaria abbiano fallito così sistematicamente. Finora l’impatto è stato soprattutto a livello di reputazione. Ma la domanda di fondo resta intatta e profondamente scomoda: quante protezioni sono state garantite in nome del potere e quante vittime sono state sacrificate all’altare dell’impunità delle élite occidentali?


LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI. 

SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA

CLICCA QUI

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Il tramonto del New START e la fine della stabilità strategica globale

Il tramonto del New START e la fine della stabilità strategica globale

06 Febbraio 2026 07:00
"Non siamo uno Stato fallito, siamo sotto assedio". La risposta di Cuba al blocco USA

"Non siamo uno Stato fallito, siamo sotto assedio". La risposta di Cuba al blocco USA

05 Febbraio 2026 17:30
La Cina come ancora di stabilità: il doppio messaggio di Xi a Putin e Trump

La Cina come ancora di stabilità: il doppio messaggio di Xi a Putin e Trump

05 Febbraio 2026 16:26
Cina-USA, primo contatto del 2026 tra Xi e Trump

Cina-USA, primo contatto del 2026 tra Xi e Trump

05 Febbraio 2026 15:35
Incendio tossico in un impianto di rifiuti di plastica nel palermitano

Incendio tossico in un impianto di rifiuti di plastica nel palermitano

05 Febbraio 2026 15:00
Gli inviati degli Stati Uniti si sono rifiutati di riferire sulle condizioni “apocalittiche” a Gaza

Gli inviati degli Stati Uniti si sono rifiutati di riferire sulle condizioni “apocalittiche” a Gaza

05 Febbraio 2026 08:30
Lavrov accusa il regime di Kiev di sabotare la pace

Lavrov accusa il regime di Kiev di sabotare la pace

05 Febbraio 2026 07:00
Perché il 4 febbraio 1992 parla ancora al Venezuela di oggi

Perché il 4 febbraio 1992 parla ancora al Venezuela di oggi

05 Febbraio 2026 07:00

Lavrov spiega perché gli USA attaccano l’Iran

26552
EUROPA

Il salto di qualità bellico di Cavo Dragone

18190
EUROPA

Italiani frustrati, cattivi e patetici. Cosa ci sta succedendo?

15083
CINA

Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro

13521
EUROPA

Perché sentire l'intervista di Leonardo Maria Del Vecchio è istruttivo.

10687
EUROPA

Un racconto parziale. Quello che non torna della macchina di propaganda di Meloni

10543
AFRICA

Arriva la conferma: Saif al-Islam Gheddafi è stato ucciso in Libia

10321
EUROPA

Il numero tatuato sul braccio: perché il campo di concentramento de La vita è bella e’ inequivocabile

10302
AMERICA LATINA

Trump torna a parlare del petrolio venezuelano

AMERICA LATINA

Colombia: Petro accusa il CNE di "golpe" dopo l'esclusione di Cepeda

EUROPA

La Lituania ammette l'errore strategico su Taiwan, ma la Cina attende azioni concrete

NORD-AMERICA

Trump potrebbe scegliere l'opzione militare sull'Iran se la diplomazia fallisce

ASIA

Il Consiglio di cooperazione del Golfo conclude le esercitazioni con gli Stati Uniti in un clima di tensione con l'Iran

MEDITERRANEO

Hind Rajab denuncia un soldato israeliano negli Stati Uniti per genocidio a Gaza

ASIA

L'Iran denuncia la retorica di Merz: la Germania ha bisogno di una leadership più matura

AFRICA

Il leader del Somaliland: pronto a offrire "minerali preziosi" a Israele

Il grande fraintendimento dei "progressisti" su Hong Kong e Taiwan - Fabio Massimo Parenti (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti Il grande fraintendimento dei "progressisti" su Hong Kong e Taiwan - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

Il grande fraintendimento dei "progressisti" su Hong Kong e Taiwan - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

  • 03 Febbraio 2026 12:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare di Fabrizio Verde Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

  • 31 Gennaio 2026 16:33
Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro di Giuseppe Masala Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro

Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro

  • 02 Febbraio 2026 17:30
La "rabbia" di Ocalan. C'è lui dietro l'accordo tra Al-Sharaa e Curdi di Michelangelo Severgnini La "rabbia" di Ocalan. C'è lui dietro l'accordo tra Al-Sharaa e Curdi

La "rabbia" di Ocalan. C'è lui dietro l'accordo tra Al-Sharaa e Curdi

  • 03 Febbraio 2026 12:30
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Cina, a Lanzhou si utilizza la tecnologia acustica per monitorare e proteggere l'avifauna Cina, a Lanzhou si utilizza la tecnologia acustica per monitorare e proteggere l'avifauna

Cina, a Lanzhou si utilizza la tecnologia acustica per monitorare e proteggere l'avifauna

  • 29 Gennaio 2026 09:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Ha stato Putin! Epstein e il "giornalismo" di Repubblica... di Francesco Santoianni Ha stato Putin! Epstein e il "giornalismo" di Repubblica...

Ha stato Putin! Epstein e il "giornalismo" di Repubblica...

  • 04 Febbraio 2026 22:00
ICE ferma anche i nativi, l’American Indian Movement torna in pattuglia di Raffaella Milandri ICE ferma anche i nativi, l’American Indian Movement torna in pattuglia

ICE ferma anche i nativi, l’American Indian Movement torna in pattuglia

  • 28 Gennaio 2026 16:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica di Paolo Desogus La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

  • 14 Gennaio 2026 15:53
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Il colonialismo dei Consigli d’Amministrazione, CEO DELLA MULTINAZIONALE MONDO Fulvio Grimaldi - Il colonialismo dei Consigli d’Amministrazione, CEO DELLA MULTINAZIONALE MONDO

Fulvio Grimaldi - Il colonialismo dei Consigli d’Amministrazione, CEO DELLA MULTINAZIONALE MONDO

  • 03 Febbraio 2026 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Una risposta al professor Giovanni Rezza di Alessandro Mariani Una risposta al professor Giovanni Rezza

Una risposta al professor Giovanni Rezza

  • 04 Febbraio 2026 11:30
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La censura russofobica arriva a San Marino di Marinella Mondaini La censura russofobica arriva a San Marino

La censura russofobica arriva a San Marino

  • 24 Gennaio 2026 11:00
L'alterazione della realtà nel capitalismo dei disastri di Giuseppe Giannini L'alterazione della realtà nel capitalismo dei disastri

L'alterazione della realtà nel capitalismo dei disastri

  • 05 Febbraio 2026 12:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari.... di Antonio Di Siena I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense di Michele Blanco Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense

Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense

  • 29 Gennaio 2026 11:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria di Giorgio Cremaschi 27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti