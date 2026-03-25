Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Kiev e Bruxelles preparano una Majdan ungherese?

694
Kiev e Bruxelles preparano una Majdan ungherese?


di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico

Nei tesi rapporti tra Ungheria e Ucraina, la notizia del giorno è che Budapest ha sospeso le esportazioni di gas verso l'Ucraina finché non verrà ripreso il flusso di petrolio russo attraverso l'oleodotto “Družba”; lo ha annunciato Viktor Orban. Al momento, ha detto il Primo ministro ungherese, sono necessarie «nuove misure per rompere il blocco e garantire l'approvvigionamento energetico dell'Ungheria. Pertanto, interromperemo gradualmente le forniture di gas... fino a quando l'Ucraina non ricomincerà a fornire petrolio». Dato che Kiev, nelle ultime settimane, ha intensificato gli attacchi anche contro i gasdotti che riforniscono l'Ungheria da sud - Blue Stream e Turkish Stream; quest'ultimo, cruciale per le forniture di gas naturale all'Ungheria - Budapest si trova nella necessità di accumulare riserve. Invece di trasferire gas all'Ucraina, ha detto Orban, ora riempiremo i depositi di gas ungheresi.

Tra l'altro, secondo il canale televisivo ucraino "Obshchestvennoe", lo scorso 23 marzo erano già cinque giorni che Kiev non consentiva l'accesso al sito alla missione UE incaricata di ispezionare l'oleodotto “Družba” e non sembra che gli ispettori siano ancora riusciti a espletare il lavoro; anzi, una delle fonti di “Obshchestvennoe” ha espresso l'opinione che sia improbabile che a breve venga concesso loro l'accesso all'oleodotto. Questo, nonostante che il 20 marzo il presidente francese Emmanuel Macron avesse annunciato che Kiev aveva accettato di ricevere la missione per facilitare le riparazioni all'infrastruttura e poterle quindi finanziare.

È storia nota che, a fine gennaio, Kiev, adducendo danni dovuti a presunti attacchi russi, ha interrotto il pompaggio di materiale attraverso l'oleodotto “Družba”, che rifornisce di petrolio russo Slovacchia e Ungheria, adducendo "danni causati da attacchi russi", anche se, secondo esperti russi, l'oleodotto non ha subito danni significativi. Budapest ha dapprima risposto bloccando le forniture di gasolio e, poi, mettendo il veto sul ventesimo pacchetto di sanzioni anti-russe e il prestito UE di 90 miliardi di euro all'Ucraina. Era stato in quell'occasione che il nazigolpista-capo Vladimir Zelenskij, sentendosi le spalle coperte dai “valori europeisti” e pensando che, davvero, come blaterava La Stampa, «spaventare Kyiv oggi è molto più difficile», in modo mafioso aveva minacciato Orban con un gangsteristico «i nostri militari, i nostri ragazzi», riceveranno l'indirizzo del colpevole e andranno a parlare con lui «nella loro lingua».

D'altronde, è proprio questa la maniera in cui gli squadristi di Kiev interpretano i “valori europeisti” e si comportano di conseguenza con chiunque, a loro malsano giudizio, non rappresenti un possibile padrino e finanziatore. 

È il caso, per l'appunto, dell'Ungheria, dove si avvicina la scadenza elettorale del 12 aprile per il rinnovo del Parlamento e che sta riscuotendo, da parte di Bruxelles e di Kiev, un'attenzione che è molto riduttivo definire “interessata” e che sarebbe più vicino al vero qualificare come idiosincrasia euro-atlantista. Un'attenzione che, per quanto riguarda l'Ucraina, come osserva semi-ironicamente il politologo russo Aleksej Nosovic,non permette di trascurare o sottovalutare il fattore del “khokhol  stupido”: Vladimir Zelenskij si trova a un tale livello di follia da essere capace di una provocazione armata contro un paese NATO confinante, solo per "opportunità" politica e pubbliche relazioni.

Ecco dunque farsi più insistenti le voci di un lavorio, nemmeno tanto sotterraneo, dei golpisti di Kiev in vista del voto ungherese del 12 aprile, tanto che Kirill Strel'nikov, su RIA Novosti, arriva a parlare di una possibile “majdan” in Ungheria preparata da picciotti ucraini, con una UE pronta a inviare sul campo Kaja-Fredegonda-Kallas, a distribuire biscotti per le strade di Budapest, rinverdendo le “glorie” di una qualsiasi Victoria Nuland di dodici anni orsono. 

Per quanto riguarda i diretti interessati, gli ungheresi, c'è da dire che, finora, i sondaggi pre-elettorali sono abbastanza contraddittori, dando ora la maggioranza al partito governativo “Fidesz”, ora a “Tisza” dello sfidante Péter Nagyar, considerato filo-europeista.

A detta del Ministro ungherese per gli affari europei Janos Boka, “Tisza” non accetterà la vittoria di Orban: «Stanno creando una narrazione secondo cui la loro sconfitta elettorale sarebbe un risultato illegittimo, sottintendendo con ciò che Bruxelles, alla sua maniera, sarebbe pronta a intervenire. 

Ecco perché ricorre sempre più spesso nelle strade e negli incontri pubblici in Ungheria la parola "Majdan" e viene sempre più in luce un ampio coinvolgimento di Kiev e di esponenti ucraini nel clima elettorale. In effetti, dice Strel'nikov, l'Ucraina è ovunque: è sufficiente guardarsi intorno nelle piazze e ci si imbatte in una miriade di manifesti con l'immagine di Zelenskij accompagnata dallo slogan: "Non lasciamo che Zelenskij rida per ultimo". E, da parte loro, i golpisti di Kiev non fanno mistero del coinvolgimento nelle provocazioni antigovernative in Ungheria, così che, davvero, il fattore della “stupidità dei khokhli” emerge quotidianamente, fornendo a Orban ulteriori munizioni per la sua campagna. La stupidità reazionaria dei “khokhli” è tale che sembrano non rendersi conto di come le minacce di mandare i militari a «parlare nella loro lingua» con Orban sortiscano l'effetto contrario a quello voluto e aumentino il suo indice di gradimento, danneggiando di contro il suo avversario Magyar.

Un recente sondaggio condotto dall'agenzia americana di John McLaughlin, vicino a Donald Trump, ha rilevato come gli ungheresi siano estremamente sensibili al blocco petrolifero imposto da Zelenskij al loro paese e questo stia avendo un effetto deleterio sulla posizione di Magyar. Quasi il 70% degli elettori ha dichiarato di non essere disposto a pagare un sovrapprezzo per acquistare petrolio a prezzi più elevati da altre fonti, e oltre il 60% si è detto contrario alla decisione di Bruxelles di interrompere le forniture energetiche russe all'Europa. McLaughlin constata quindi che le «azioni ostili e le misure punitive di Vladimir Zelenskij contro l'Ungheria si ritorcono contro il suo amico Péter Magyar e hanno dato agli ungheresi un'ulteriore ragione per rieleggere Viktor Orban come primo ministro ad aprile».

Nonostante i tentativi del leader di “Tisza”, dice Strel'nikov, di prendere le distanze dalle provocazioni ucraine, il soprannome "Peter Ukrainskij" gli è rimasto saldamente appiccicato su media e social network ungheresi: esattamente allo stresso modo di come i media europei etichettino Orban come "filo-russo".

Sembra che in Ucraina non si nasconda la fiducia nella vittoria di Magyar, tanto che Zelenskij ha parlato della possibilità che il “Družba” venga ripristinato nel giro di «un mese e mezzo o due mesi», manifestando con ciò stesso apertamente la speranza di Kiev che entro la fine di aprile l'Ungheria avrà un governo diverso.

Ma, a quanto pare, Kiev non si limita a esprimere “speranze”. RIA Novosti parla direttamente di provocazioni e di preparativi per atti di sabotaggio. Oltremodo significativo che l'ambasciatore ucraino in Ungheria, Fedir Shandor, si sia mostrato con una bandiera ungherese deformata, in compagnia del terrorista Robert Brovdi. L'anno scorso, dopo che Brovdi aveva organizzato un ennesimo sabotaggio all'oleodotto “Družba”, Budapest aveva imposto sanzioni nei suoi confronti e Brovdi aveva minacciato apertamente Orban e il governo ungherese. 

C'è dell'altro: in un servizio "esclusivo", The Washington Post ha scritto che i servizi segreti russi starebbero inscenando un «tentativo di attentato contro Orban». La "prova" sarebbe costituita da «dati dell'intelligence europea», che citerebbero un «documento interno dei servizi segreti russi» in cui sarebbe stato elaborato uno scenario di "Gamechanger", per un attentato (che ovviamente dovrebbe fallire) a Orban, con l'obiettivo di indirizzare l'opinione pubblica a suo favore. Reagendo a tale “servizio esclusivo”, il ministro degli esteri Péter Szijjarto ha osservato che Kiev sta minacciando direttamente Orban con la violenza fisica e che i liberali di Washington stanno inventando scenari così fantasiosi da risultare privi di senso. 

Non c'è dubbio sul perché di questa disinformazione del WP sia emersa proprio ora, afferma Strel'nikov: si comincia sin d'ora a preparare l'opinione pubblica occidentale a sabotaggi e atti terroristici ucraini contro la leadership ungherese. Sin d'ora, al pubblico occidentale viene detto: quando sentirete la notizia del tentato assassinio di Orban, dimenticatevi delle minacce dirette di Zelenskij contro di lui - è tutta "opera del Cremlino"! Sono dunque in pieno svolgimento preparativi per atti terroristici, sabotaggi, disordini e proteste di una Majdan ungherese prima e dopo le elezioni del 12 aprile. Le tecniche sono ben note e sono state testate a lungo sugli ucraini. 

A Kiev, così come alle cancellerie europee, cui l'attuale Budapest è d'ingombro, non importa un granché se agli ungheresi, come accadde ai guerrieri nibelunghi, «Ne verrà per molti grande angoscia e dolore». 

Fabrizio Poggi

Fabrizio Poggi

Ha collaborato con “Novoe Vremja” (“Tempi nuovi”), Radio Mosca, “il manifesto”, “Avvenimenti”, “Liberazione”. Oggi scrive per L’Antidiplomatico, Contropiano e la rivista Nuova Unità.  Autore di "Falsi storici" (L.A.D Gruppo editoriale)

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

IN AGGIORNAMENTO. L'Iran avverte USA e Israele: "Non chiamate la vostra sconfitta un accordo"

IN AGGIORNAMENTO. L'Iran avverte USA e Israele: "Non chiamate la vostra sconfitta un accordo"

25 Marzo 2026 17:00
Trump dichiara "guerra vinta" con l'Iran. Il giornalista lo sbugiarda in diretta: "Guardi che sta su esplodendo Tel Aviv" (VIDEO)

Trump dichiara "guerra vinta" con l'Iran. Il giornalista lo sbugiarda in diretta: "Guardi che sta su esplodendo Tel Aviv" (VIDEO)

25 Marzo 2026 16:43
Kim Jong-un a Putin: "Pyongyang starà sempre con Mosca"

Kim Jong-un a Putin: "Pyongyang starà sempre con Mosca"

25 Marzo 2026 16:01
Cina: sequestro Maduro è violazione del diritto internazionale

Cina: sequestro Maduro è violazione del diritto internazionale

25 Marzo 2026 15:29
Argentina, 50 anni dopo il golpe: memoria e resistenza nelle piazze

Argentina, 50 anni dopo il golpe: memoria e resistenza nelle piazze

25 Marzo 2026 07:00
Israele sotto pressione, USA in difficoltà: cosa accade in Iran?

Israele sotto pressione, USA in difficoltà: cosa accade in Iran?

25 Marzo 2026 07:00
Bruxelles fa marcia indietro sul petrolio russo

Bruxelles fa marcia indietro sul petrolio russo

24 Marzo 2026 18:52
Filippine: Marcos Jr. dichiara lo stato di emergenza energetica

Filippine: Marcos Jr. dichiara lo stato di emergenza energetica

24 Marzo 2026 17:12
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. L'Iran avverte USA e Israele: "Non chiamate la vostra sconfitta un accordo"

319033
ASIA

Il cuore del dollaro colpito nel Golfo (di Pino Arlacchi)

16976
EUROPA

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

15828
CINA

Come l'Iran e la Cina hanno plasmato lo scacchiere della guerra (di Pepe Escobar)

14948
ASIA

L’Iran sfida il dominio USA: colpito il simbolo dell’aviazione moderna

13574

Le basi Usa nel Golfo e gli insegnamenti per l'Italia (di Alessandro Orsini)

12821
ITALIA

"Mi ha dato fastidio". Il commento di un 18enne al primo voto sul podcast Meloni-Fedez (VIDEO)

9977
ASIA

L'Iran non è "morto": a morire sono la credibilità di Trump e il mito dell'invincibilità USA

9622
RUSSIA

Petrolio, l’esperto russo: “Le riserve strategiche sono solo un bluff"

AMERICA LATINA

Lavrov ribadisce solidarietà a Cuba e annuncia aiuti materiali

ASIA

India: Modi sulla chiusura dello Stretto di Hormuz

ASIA

"Israele ostacola la pace": la stoccata del ministro turco Fidan

NORD-AMERICA

Trump: "Senza gli USA, la NATO è una tigre di carta"

MEDITERRANEO

Niente esclusione, solo una sanzione pecuniaria: il 'buffetto' della FIFA alla Federazione israeliana

CINA

La Cina definisce "inaccettabili" le uccisioni di leader iraniani da parte di USA e Israele

ASIA

I prezzi del gas e del petrolio alle stelle dopo l'attacco di USA e Israele al più grande giacimento al mondo

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran di Alessandro Bartoloni Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran

Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran

  • 23 Marzo 2026 18:56
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
La sconfitta strategica di Usa e Israele. Intervista a Gianandrea Gaiani (VIDEO) di Loretta Napoleoni La sconfitta strategica di Usa e Israele. Intervista a Gianandrea Gaiani (VIDEO)

La sconfitta strategica di Usa e Israele. Intervista a Gianandrea Gaiani (VIDEO)

  • 25 Marzo 2026 08:00
L'Iran non è "morto": a morire sono la credibilità di Trump e il mito dell'invincibilità USA di Fabrizio Verde L'Iran non è "morto": a morire sono la credibilità di Trump e il mito dell'invincibilità USA

L'Iran non è "morto": a morire sono la credibilità di Trump e il mito dell'invincibilità USA

  • 22 Marzo 2026 16:44
L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa di Giuseppe Masala L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

  • 20 Marzo 2026 09:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina   Una finestra aperta AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

  • 21 Marzo 2026 12:30
La natura "open source" della modernizzazione cinese e il suo significato globale La natura "open source" della modernizzazione cinese e il suo significato globale

La natura "open source" della modernizzazione cinese e il suo significato globale

  • 24 Marzo 2026 13:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
L'illusione del pacifismo italiano: perché il movimento contro la guerra è un guscio vuoto di Francesco Santoianni L'illusione del pacifismo italiano: perché il movimento contro la guerra è un guscio vuoto

L'illusione del pacifismo italiano: perché il movimento contro la guerra è un guscio vuoto

  • 20 Marzo 2026 12:00
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza di Geraldina Colotti Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

  • 24 Marzo 2026 13:00
Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare

Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare

  • 24 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Referendum, guerre e bambini nel bosco di Alessandro Mariani Referendum, guerre e bambini nel bosco

Referendum, guerre e bambini nel bosco

  • 16 Marzo 2026 23:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Una giustizia classista per il potere autoritario di Giuseppe Giannini Una giustizia classista per il potere autoritario

Una giustizia classista per il potere autoritario

  • 23 Marzo 2026 11:30
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Il Referendum come Riscatto: Quando il Popolo ferma l'Erosione della Democrazia di Michele Blanco Il Referendum come Riscatto: Quando il Popolo ferma l'Erosione della Democrazia

Il Referendum come Riscatto: Quando il Popolo ferma l'Erosione della Democrazia

  • 24 Marzo 2026 13:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti