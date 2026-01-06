Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Una finestra aperta
  • CINA

Dalla fiaccola all’etere: il tocco cinese per le Olimpiadi di Milano-Cortina

334
Dalla fiaccola all’etere: il tocco cinese per le Olimpiadi di Milano-Cortina

 

di CGTN

Manca solo un mese all'inaugurazione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, e la fiamma olimpica prosegue il suo viaggio, unendo il mondo e portando con sé volti e contributi significativi dalla Cina.

Durante la staffetta in Italia, hanno preso parte personalità cinesi di spicco. Il 6 dicembre 2025, Yu Lei, nota regista di diverse edizioni del Gala della Festa di Primavera del China Media Group, ha corso come tedofora, sottolineando il collegamento tra i Giochi Olimpici di Beijing 2022 e quelli di Milano-Cortina 2026. Il 22 dicembre, Jackie Chan, star del cinema d'azione, ha attraversato gli scavi di Pompei con la fiaccola, trasmettendo un messaggio di pace e unità. Anche la società Hengyuanxiang, fornitrice ufficiale del Comitato internazionale olimpico, è stata rappresentata dal suo responsabile, Chen Zhongwei, tedoforo per la quarta volta, a simboleggiare il ruolo dello sport nella realizzazione di una vita migliore.

Il supporto tecnologico e mediatico è assicurato dal China Media Group. Il 4 gennaio, la flotta di veicoli per la trasmissione in 4K/8K del China Media Group, nota come la "Rossa Cina", è approdata al porto di Livorno. In veste di partner esclusivo per la produzione del segnale in 8K, il CMG realizzerà le riprese in Ultra HD delle cerimonie di apertura e chiusura, nonché degli eventi delle discipline dello Short Track e del Pattinaggio di Figura. Dopo l'esperienza di Parigi 2024, questa flotta tecnologicamente all'avanguardia, sviluppata in modo autonomo, costituisce un nuovo traguardo per il settore mediatico cinese nel contesto olimpico. Superate le procedure doganali, i mezzi giungeranno allo Stadio San Siro, pronti a trasmettere al mondo le gesta degli atleti.

Mentre la fiamma si avvicina a Milano, la Cina non è solo sul podio, ma anche protagonista nel racconto dei Giochi Olimpici, portando lo spirito olimpico da Beijing a Milano.

__________________________________________________________________________

L’INFERNO DEL GENOCIDIO A GAZA

 

L’inferno del genocidio a Gaza: la testimonianza che pretende responsabilità

 Il libro di Wasim Said, pubblicato da LAD edizioni, non è un racconto da compatire ma un atto di accusa che spezza la neutralità e chiama alla lotta politica.

LA PRESENTAZIONE DEL CURATORE DELLA VERSIONE ITALIANA

Pasquale Liguori

Non è un libro “su Gaza”, non è l’ennesimo titolo che si aggiunge allo scaffale del dolore mediorientale. L’inferno del genocidio a Gaza è un documento che arriva in Italia con il peso preciso di una prova, non con la leggerezza di un prodotto culturale. Il fatto che a pubblicarlo sia LAD edizioni con la mia curatela non è un dettaglio editoriale, ma una scelta di campo: portare qui una voce che non si presta né alla retorica umanitaria né alla commozione di consumo, ma esige di essere ascoltata come atto di accusa, come frammento di verità che non intende integrarsi nella normalità del discorso pubblico, bensì incrinarla.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Una finestra aperta

Un’economia cinese stabile e perseverante crea maggiori opportunità per il mondo

Un’economia cinese stabile e perseverante crea maggiori opportunità per il mondo

19 Dicembre 2025 12:30
Cina, innovazione e apertura tracciano nuova rotta zone libero scambio

Cina, innovazione e apertura tracciano nuova rotta zone libero scambio

11 Dicembre 2025 11:00
Cina, mercato cinema: attrazione in crescita con incassi record e film di qualità

Cina, mercato cinema: attrazione in crescita con incassi record e film di qualità

03 Dicembre 2025 12:00
Cina, veicoli a nuova energia cinesi: un motore verde per la mobilità sostenibile globale

Cina, veicoli a nuova energia cinesi: un motore verde per la mobilità sostenibile globale

26 Novembre 2025 10:00
La Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione spinge la cooperazione tecnologica verso nuovi traguardi

La Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione spinge la cooperazione tecnologica verso nuovi traguardi

18 Novembre 2025 09:00
La partecipazione italiana all’ottava edizione della CIIE

La partecipazione italiana all’ottava edizione della CIIE

10 Novembre 2025 11:00
Il 15° Piano Quinquennale cinese e le prospettive della cooperazione sino-italiana

Il 15° Piano Quinquennale cinese e le prospettive della cooperazione sino-italiana

05 Novembre 2025 11:30
Opportunità del XV Piano Quinquennale: nuovi investimenti e fabbriche di imprese straniere

Opportunità del XV Piano Quinquennale: nuovi investimenti e fabbriche di imprese straniere

27 Ottobre 2025 11:30
AMERICA LATINA

Aggressione al Venezuela. Le prime (vergognose) dichiarazioni del governo Meloni

36171
AMERICA LATINA

Aggressione al Venezuela. La dichiarazione più indegna è quella di Ursula di Von Der Leyen

32765
AMERICA LATINA

Rapimento Maduro. Primo comunicato delle Forze Armate venezuelane (TRADUZIONE INTEGRALE)

19188
AMERICA LATINA

Marco Travaglio - A chi inviamo le armi?

18855
EUROPA

Aggressione al Venezuela. La prima (indegna) dichiarazione dall'UE

18378
EUROPA

Le litanie de la Stampa e le ultime (disperate) mosse di Zelensky

17116
AMERICA LATINA

Alberto Bradanini - Vergogna agli Stati Uniti, gloria eterna al Venezuela!

16075
AMERICA LATINA

Il governo Meloni considera "legittimo" l'attacco Usa in Venezuela: la nota della vergogna di Meloni

15476
ASIA

Iran, seconda settimana di proteste. La polizia arresta i rivoltosi in possesso di "armi e bombe"

ASIA

Gruppo di hacker iraniani Handala rivela l'identità di 15 ufficiali dell'intelligence israeliana

CINA

Comprendere la visione di Xi sulla Cina e sul mondo attraverso il messaggio di Capodanno

L’impatto dell’attacco statunitense al Venezuela sul prezzo globale del petrolio è limitato nel breve termine, ma aumenta l’incertezza a lungo termine: gli analisti

CINA

“Non crediamo che nessun Paese possa assumere il ruolo di gendarme del mondo”: il ministro degli Esteri cinese sulla situazione in Venezuela

AMERICA LATINA

"Nel mondo domina la legge del più forte", dichiara Vucic a seguito dell'operazione USA in Venezuela

AMERICA LATINA

"Dove è la coerenza?" Fico sfida Bruxelles sulla reazione all'attacco in Venezuela

AMERICA LATINA

Attacco al Venezuela, il senatore Schatz attacca Trump: "Nessun interesse nazionale, è un'avventura insensata"

Zero slogan ma obiettivi chiari: come la Cina ha vinto la corsa alla "transizione energetica" di Fabio Massimo Paernti Zero slogan ma obiettivi chiari: come la Cina ha vinto la corsa alla "transizione energetica"

Zero slogan ma obiettivi chiari: come la Cina ha vinto la corsa alla "transizione energetica"

  • 20 Dicembre 2025 15:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
LA MASCHERA CADUTA: SEQUESTRO IMPERIALE, RESISTENZA MATERIALE LA MASCHERA CADUTA: SEQUESTRO IMPERIALE, RESISTENZA MATERIALE

LA MASCHERA CADUTA: SEQUESTRO IMPERIALE, RESISTENZA MATERIALE

  • 06 Gennaio 2026 11:00
Loretta Napoleoni - 2 fattori emersi dall'aggressione Usa al Venezuela di Loretta Napoleoni Loretta Napoleoni - 2 fattori emersi dall'aggressione Usa al Venezuela

Loretta Napoleoni - 2 fattori emersi dall'aggressione Usa al Venezuela

  • 04 Gennaio 2026 18:00
Nicolás Maduro Moros: storia di un dirigente del popolo di Fabrizio Verde Nicolás Maduro Moros: storia di un dirigente del popolo

Nicolás Maduro Moros: storia di un dirigente del popolo

  • 04 Gennaio 2026 16:56
Quanto costerà il conflitto in Ucraina ai contribuenti europei? di Giuseppe Masala Quanto costerà il conflitto in Ucraina ai contribuenti europei?

Quanto costerà il conflitto in Ucraina ai contribuenti europei?

  • 21 Dicembre 2025 09:00
Presidente Meloni: chiarisca e ci adegueremo di Michelangelo Severgnini Presidente Meloni: chiarisca e ci adegueremo

Presidente Meloni: chiarisca e ci adegueremo

  • 03 Gennaio 2026 18:23
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Dalla fiaccola all’etere: il tocco cinese per le Olimpiadi di Milano-Cortina   Una finestra aperta Dalla fiaccola all’etere: il tocco cinese per le Olimpiadi di Milano-Cortina

Dalla fiaccola all’etere: il tocco cinese per le Olimpiadi di Milano-Cortina

  • 06 Gennaio 2026 12:00
La storia di Dai Shuying: donna di 82 anni nella Cina orientale diventa pilota di droni La storia di Dai Shuying: donna di 82 anni nella Cina orientale diventa pilota di droni

La storia di Dai Shuying: donna di 82 anni nella Cina orientale diventa pilota di droni

  • 24 Dicembre 2025 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Aggressione al Venezuela e la insostenibile leggerezza dei "sovranisti per Trump" di Francesco Santoianni Aggressione al Venezuela e la insostenibile leggerezza dei "sovranisti per Trump"

Aggressione al Venezuela e la insostenibile leggerezza dei "sovranisti per Trump"

  • 06 Gennaio 2026 12:00
Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West di Raffaella Milandri Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West

Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West

  • 12 Dicembre 2025 11:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Mattarella, il riarmo e la politica: e voi vi meravigliate dell'astensionismo? di Paolo Desogus Mattarella, il riarmo e la politica: e voi vi meravigliate dell'astensionismo?

Mattarella, il riarmo e la politica: e voi vi meravigliate dell'astensionismo?

  • 21 Dicembre 2025 20:00
La Dottrina Monroe nell'era della pirateria di Geraldina Colotti La Dottrina Monroe nell'era della pirateria

La Dottrina Monroe nell'era della pirateria

  • 14 Dicembre 2025 20:41
Fulvio Grimaldi - “Democrazie vs Autocrazie”. Ma che, davvero? TU CHIAMALO SE VUOI FASCISMO Fulvio Grimaldi - “Democrazie vs Autocrazie”. Ma che, davvero? TU CHIAMALO SE VUOI FASCISMO

Fulvio Grimaldi - “Democrazie vs Autocrazie”. Ma che, davvero? TU CHIAMALO SE VUOI FASCISMO

  • 23 Dicembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Hannoun e il mainstream di Alessandro Mariani Hannoun e il mainstream

Hannoun e il mainstream

  • 01 Gennaio 2026 15:00
Gran Teatro delle Ombre di Bruxelles di Marco Bonsanto Gran Teatro delle Ombre di Bruxelles

Gran Teatro delle Ombre di Bruxelles

  • 04 Gennaio 2026 18:56
Liquidazione del nazista Kapustin di Marinella Mondaini Liquidazione del nazista Kapustin

Liquidazione del nazista Kapustin

  • 28 Dicembre 2025 18:23
Il filo rosso che unisce il racconto ucraino-sionista all'imperialismo dell'Occidente di Giuseppe Giannini Il filo rosso che unisce il racconto ucraino-sionista all'imperialismo dell'Occidente

Il filo rosso che unisce il racconto ucraino-sionista all'imperialismo dell'Occidente

  • 30 Dicembre 2025 23:29
Dal commercio al check-in... una storia già vista di Antonio Di Siena Dal commercio al check-in... una storia già vista

Dal commercio al check-in... una storia già vista

  • 19 Dicembre 2025 08:00
DELENDA EST di Gilberto Trombetta DELENDA EST

DELENDA EST

  • 12 Dicembre 2025 15:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Cosa vuole fare Trump di Michele Blanco Cosa vuole fare Trump

Cosa vuole fare Trump

  • 04 Gennaio 2026 18:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
ANPI, Napoli e il doppio standard di guerra di Giorgio Cremaschi ANPI, Napoli e il doppio standard di guerra

ANPI, Napoli e il doppio standard di guerra

  • 28 Dicembre 2025 19:09
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti