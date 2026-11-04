Dopo Trump

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di Vincenzo Costa

Tutti si rallegrano per la batosta di Trump. E hanno ragione. Ha fallito su ogni punto, aggravato una crisi, sostenuto un governo genocida, attaccato l'Iran.



Ma tutti si rallegrano anche per la vittoria dei democratici. Io ho molti timori, in particolare il timore che in politica estera portino il mondo davanti a un conflitto ingestibile, perché Trump è pazzo ma i democratici sono fanatici e guerrafondai più di Trump.



Ma forse il punto non è Trump o i democratici. Il punto è che gli USA sono in crisi sistemica, un mondo che muore.



E che produrrà morte chiunque la governi