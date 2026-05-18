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Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca

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Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca

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di Marinella Mondaini

 

Domenica 17 maggio, le forze terroristiche ucraine hanno attaccato la sottostazione di Raduga della centrale nucleare di Zaporiž'e con un drone. Il drone è stato abbattuto in fase di avvicinamento, ma non si è verificata alcuna esplosione, secondo quanto riportato dal canale Telegram ufficiale della centrale. non sono stati segnalati danni. Gli specialisti stanno lavorando sul posto", si legge nel comunicato.
 
Le forze terroristiche ucraine hanno anche bombardato l'officina dei trasporti della centrale nucleare di Zaporiž'e, danneggiando mezzi di trasporto ed edifici, ma non si sono registrate vittime. "Presso la centrale nucleare di Zaporiž'e, parte del complesso di centrali nucleari di Rosatom, si è registrato un bombardamento di artiglieria da parte delle Forze Armate ucraine nei confronti dell'officina dei trasporti. Di conseguenza, il tetto dell'edificio e diversi autobus per il personale sono stati danneggiati. Fortunatamente, non ci sono stati feriti e non si è sviluppato alcun incendio. Inoltre, si sono registrati danni alle finestre della sezione comunicazioni situata vicino all'officina dei trasporti", si legge nel comunicato.
 
La centrale nucleare di Zaporiž'e continua a funzionare normalmente dopo l'attacco delle forze armate ucraine. "Non sono state registrate violazioni delle condizioni operative di sicurezza. Tutti i parametri di processo sono sotto controllo. I livelli di radiazione presso l'impianto e nell'area di monitoraggio rientrano nei limiti normali. Questo è il secondo giorno consecutivo in cui gli impianti della centrale nucleare di Zaporiž'e sono stati oggetto di bombardamenti. Tali attacchi creano ulteriori rischi per la sicurezza della più grande centrale nucleare d'Europa e sono inaccettabili dal punto di vista della sicurezza nucleare e radiologica", ha comunicato l'impianto.
 
Intanto A MOSCA. Secondo i calcoli dell'agenzia TASS, basati sulle dichiarazioni del sindaco di Mosca Sergei Sobjanin, l'attacco con droni ucraini nella regione di Mosca, avvenuto nella notte del 17 maggio, è stato il più grave da oltre un anno.
 
Dall'inizio della giornata, i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 81 droni nemici nella regione. Nelle ultime 24 ore, sono stati abbattuti oltre 120 UAV. Si noti che il precedente attacco più grave del 2026 è stato considerato il raid del 14 marzo. In quell'occasione, le forze armate ucraine attaccarono la regione della capitale utilizzando 65 droni.
 
Nella notte di domenica, un totale di 556 droni delle forze armate ucraine sono stati abbattuti sul territorio russo .
 
Secondo i rapporti preliminari, più di 12 persone sono rimaste ferite a Mosca, tre sono morte e altre sei sono rimaste ferite nella regione di Mosca.
 
ll regime di Kiev, sulle note delle canzoni dell'Eurovision e finanziato da sponsor europei, ha commesso un altro attacco terroristico di massa. Lo ha dichiarato alla TASS la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando il massiccio attacco con droni avvenuto nella notte nella regione di Mosca. «Sulle note delle canzoni dell'Eurovision, il regime di Kiev, finanziato dall'UE, ha commesso l'ennesimo attentato terroristico di massa. Gli obiettivi erano esclusivamente civili: persone, condomini e abitazioni private», ha osservato. «Questi attacchi terroristici, come i precedenti, sono crimini commessi da Zelenskij e della Bankova, nonché dalla minoranza occidentale che li finanzia».

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