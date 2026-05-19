La Cina risponde alle minacce di aggressione militare USA contro Cuba

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La Cina si oppone alle sanzioni unilaterali illegali prive di fondamento nel diritto internazionale, sostiene Cuba nella difesa della sua sovranità e sicurezza e ha chiesto agli Stati Uniti di porre immediatamente fine al blocco contro l'isola, ha dichiarato martedì il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, secondo quanto riportato dal Global Times.

Lin ha rilasciato queste dichiarazioni in risposta alle affermazioni del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, che aveva pubblicato sui social media un messaggio in cui affermava che Cuba si trova ad affrontare minacce di aggressione militare da parte degli Stati Uniti.

Nella sua risposta, Lin ha esortato gli Stati Uniti a porre fine al blocco e a ogni forma di coercizione e pressione, e a cessare di violare il diritto del popolo cubano alla sopravvivenza e allo sviluppo. Ha inoltre ribadito il sostegno della Cina a Cuba nella salvaguardia della sua sovranità e sicurezza nazionale.

Díaz-Canel ha dichiarato che la minaccia in sé costituisce "un crimine internazionale" e ha avvertito che, se messa in atto, causerebbe "un bagno di sangue con conseguenze incalcolabili".

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