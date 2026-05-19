Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

La Cina risponde alle minacce di aggressione militare USA contro Cuba

1373
La Cina risponde alle minacce di aggressione militare USA contro Cuba

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

La Cina si oppone alle sanzioni unilaterali illegali prive di fondamento nel diritto internazionale, sostiene Cuba nella difesa della sua sovranità e sicurezza e ha chiesto agli Stati Uniti di porre immediatamente fine al blocco contro l'isola, ha dichiarato martedì il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, secondo quanto riportato dal Global Times.

Lin ha rilasciato queste dichiarazioni in risposta alle affermazioni del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, che aveva pubblicato sui social media un messaggio in cui affermava che Cuba si trova ad affrontare minacce di aggressione militare da parte degli Stati Uniti.

Nella sua risposta, Lin ha esortato gli Stati Uniti a porre fine al blocco e a ogni forma di coercizione e pressione, e a cessare di violare il diritto del popolo cubano alla sopravvivenza e allo sviluppo. Ha inoltre ribadito il sostegno della Cina a Cuba nella salvaguardia della sua sovranità e sicurezza nazionale.

Díaz-Canel ha dichiarato che la minaccia in sé costituisce "un crimine internazionale" e ha avvertito che, se messa in atto, causerebbe "un bagno di sangue con conseguenze incalcolabili".

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

RUSSIA Vertice Putin-Xi: l'alleanza che ridisegna gli equilibri globali

Vertice Putin-Xi: l'alleanza che ridisegna gli equilibri globali

  • 19 Maggio 2026 15:44

Quando Vladimir Putin atterrerà a Pechino nelle prossime ore, non sarà una visita di routine. È un segnale politico preciso, ben calibrato, che arriva in un momento in cui le tensioni...

AMERICA LATINA "Cuba non è una minaccia": Díaz-Canel risponde alle fake news che preparano la guerra

"Cuba non è una minaccia": Díaz-Canel risponde alle fake news che preparano la guerra

  • 18 Maggio 2026 18:39

Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha avvertito che qualsiasi aggressione militare statunitense contro l'isola caraibica provocherebbe un bagno di sangue e avrebbe conseguenze incalcolabili...

CINA 'Sanctions war': la Cina costruisce le sue regole e il petroyuan avanza

'Sanctions war': la Cina costruisce le sue regole e il petroyuan avanza

  • 18 Maggio 2026 17:42

La visita del presidente statunitense Donald Trump a Pechino lo scorso 14 maggio, accompagnato da una delegazione di oligarchi USA, ha offerto uno spaccato rivelatore delle contraddizioni che attraversano...

AMERICA LATINA Axios, droni e Cuba: l’ennesima creazione statunitense del nemico

Axios, droni e Cuba: l’ennesima creazione statunitense del nemico

  • 18 Maggio 2026 17:05

di Federica Cresci, Cuba Mambí — Gruppo di Azione Internazionalista Nelle ultime ore Axios ha rilanciato una notizia gravissima: Cuba avrebbe acquistato droni militari cinesi con l’obiettivo...

CINA Cina, i dati di aprile confermano un percorso di crescita strutturale e di qualità

Cina, i dati di aprile confermano un percorso di crescita strutturale e di qualità

  • 18 Maggio 2026 16:51

L'Ufficio Nazionale di Statistica cinese ha pubblicato gli ultimi dati economici relativi ai primi quattro mesi dell'anno, delineando un quadro di continuità nel ritmo di espansione e di consolidamento...

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Guerra all'Iran, ecco quanti miliardi è già costata al mondo

Guerra all'Iran, ecco quanti miliardi è già costata al mondo

19 Maggio 2026 15:00
Dietrofront Trump sull'Iran: il New York Times rivela perché il Pentagono ha chiesto di fermarsi

Dietrofront Trump sull'Iran: il New York Times rivela perché il Pentagono ha chiesto di fermarsi

19 Maggio 2026 15:00
Scontro Spagna-USA, Pedro Sánchez: "La guerra in Iran è un errore colossale"

Scontro Spagna-USA, Pedro Sánchez: "La guerra in Iran è un errore colossale"

19 Maggio 2026 10:30
L'Iran replica alla Germania: "Ipocrisia evidente, i veri nemici della pace sono altri"

L'Iran replica alla Germania: "Ipocrisia evidente, i veri nemici della pace sono altri"

19 Maggio 2026 10:30
"Cuba non è una minaccia": Díaz-Canel risponde alle fake news che preparano la guerra

"Cuba non è una minaccia": Díaz-Canel risponde alle fake news che preparano la guerra

18 Maggio 2026 18:39
Hormuz: verso una "nuova fase più pericolosa" nella crisi energetica

Hormuz: verso una "nuova fase più pericolosa" nella crisi energetica

18 Maggio 2026 14:52
"Ti sbagli completamente": la rivelazione dell'ex capo della CIA sul piano di Netanyahu per l'Iran

"Ti sbagli completamente": la rivelazione dell'ex capo della CIA sul piano di Netanyahu per l'Iran

18 Maggio 2026 12:00
Israele, approvata la pena di morte per i prigionieri palestinesi: Ben-Gvir festeggia con lo champagne

Israele, approvata la pena di morte per i prigionieri palestinesi: Ben-Gvir festeggia con lo champagne

18 Maggio 2026 12:00
EUROPA

Le "coincidenze" degli scandali di Kiev e la frase di Putin

19935
RUSSIA

L'escalation ombra della NATO ed il (terribile) bivio di Mosca

19574
EUROPA

Sta evidentemente succedendo qualcosa in Ucraina...

18990
MEDITERRANEO

Eurovision. Voti truccati da Israele e l'inganno burocratico dell'EBU

18646
CINA

Scacco matto a Washington: perché la pressione Usa sulla Cina è fallita (di Pepe Escobar)

17013
CINA

Componenti per missili all'Iran? La dura smentita della Cina che gela Tel Aviv

15825
RUSSIA

Crisi isteriche, cocaina e bugie: l''intervista (devastante) su Zelenskij, rilasciata dalla sua ex portavoce....

13410

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

12418
AMERICA LATINA

La Cina risponde alle minacce di aggressione militare USA contro Cuba

ASIA

Guerra all'Iran, ecco quanti miliardi è già costata al mondo

NORD-AMERICA

Dietrofront Trump sull'Iran: il New York Times rivela perché il Pentagono ha chiesto di fermarsi

EUROPA

Scontro Spagna-USA, Pedro Sánchez: "La guerra in Iran è un errore colossale"

EUROPA

L'Iran replica alla Germania: "Ipocrisia evidente, i veri nemici della pace sono altri"

AMERICA LATINA

"Cuba non è una minaccia": Díaz-Canel risponde alle fake news che preparano la guerra

ASIA

Hormuz: verso una "nuova fase più pericolosa" nella crisi energetica

ASIA

"Ti sbagli completamente": la rivelazione dell'ex capo della CIA sul piano di Netanyahu per l'Iran

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano di Alessandro Bartoloni La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

  • 18 Maggio 2026 14:38
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti di Loretta Napoleoni Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

  • 15 Maggio 2026 20:00
"Con Milei abbiamo perso tutto": lavoratore argentino smonta la narrazione neoliberista di Fabrizio Verde "Con Milei abbiamo perso tutto": lavoratore argentino smonta la narrazione neoliberista

"Con Milei abbiamo perso tutto": lavoratore argentino smonta la narrazione neoliberista

  • 18 Maggio 2026 15:50
L'esito catastrofico del vertice di Pechino di Giuseppe Masala L'esito catastrofico del vertice di Pechino

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

  • 16 Maggio 2026 10:00
Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza di Michelangelo Severgnini Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

  • 16 Maggio 2026 15:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere   Una finestra aperta Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

  • 11 Maggio 2026 07:00
Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina

Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina

  • 18 Maggio 2026 08:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia di Francesco Santoianni La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

  • 05 Maggio 2026 08:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici di Paolo Desogus I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

  • 18 Maggio 2026 09:00
Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar di Geraldina Colotti Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

  • 04 Maggio 2026 17:56
Fulvio Grimaldi - Cantico per l’Iraq. DAMNATIO MEMORIAE. “Saddam l’hanno fatto gli americani, Hamas l’ha fatto Israele” Fulvio Grimaldi - Cantico per l’Iraq. DAMNATIO MEMORIAE. “Saddam l’hanno fatto gli americani, Hamas l’ha fatto Israele”

Fulvio Grimaldi - Cantico per l’Iraq. DAMNATIO MEMORIAE. “Saddam l’hanno fatto gli americani, Hamas l’ha fatto Israele”

  • 19 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca di Marinella Mondaini Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca

Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca

  • 18 Maggio 2026 09:00
Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia? di Giuseppe Giannini Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia?

Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia?

  • 13 Maggio 2026 14:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux.... di  Leo Essen Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

  • 18 Maggio 2026 07:00
Chi comanda davvero il mondo? Il duro atto d'accusa di Bernie Sanders che fa tremare i miliardari di Michele Blanco Chi comanda davvero il mondo? Il duro atto d'accusa di Bernie Sanders che fa tremare i miliardari

Chi comanda davvero il mondo? Il duro atto d'accusa di Bernie Sanders che fa tremare i miliardari

  • 18 Maggio 2026 14:30
Coloni israeliani: lo schifo UE di Giorgio Cremaschi Coloni israeliani: lo schifo UE

Coloni israeliani: lo schifo UE

  • 11 Maggio 2026 22:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti