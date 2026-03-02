Droni su Ras Tanura. Paralizzata una delle più grandi raffinerie di petrolio del mondo
La raffineria di petrolio di Ras Tanura in Arabia Saudita ha cessato le operazioni dopo un attacco con droni nella zona, ha riferito Bloomberg, citando tre fonti a conoscenza della questione.
Saudi Aramco, la compagnia petrolifera che gestisce la raffineria e che ha preso la decisione di chiuderla, non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito.
#URGENTE ??Attacco con drone a una grande raffineria in Arabia Saudita?? https://t.co/Kyuzf0vOia pic.twitter.com/s3iR4xBEOi– RT en Español (@ActualidadRT) 2 marzo 2026
Considerata una delle più grandi al mondo, la raffineria di Ras Tanura ha una capacità di lavorazione di 550.000 barili di greggio al giorno. Situata nel Golfo Persico, è stata chiusa lunedì a scopo precauzionale mentre Saudi Aramco valuta i danni , secondo fonti citate dal suddetto organo di stampa, che ha aggiunto che l'incendio scoppiato nell'impianto è ora sotto controllo.
La raffineria, da parte sua, non ha segnalato vittime o danni significativi.