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Effetto Hormuz, scorte di petrolio agli sgoccioli: quanto tempo resta prima del blackout globale

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Effetto Hormuz, scorte di petrolio agli sgoccioli: quanto tempo resta prima del blackout globale

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Il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) ha avvertito che le scorte commerciali di petrolio basteranno solo per poche settimane, poiché si stanno rapidamente esaurendo a causa della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran e della continua chiusura dello Stretto di Hormuz.

Lunedì Fatih Birol ha dichiarato che il rilascio delle riserve strategiche di petrolio ha aggiunto 2,5 milioni di barili al giorno (bpd) al mercato, ma che queste riserve "non sono infinite".

Le scorte commerciali dureranno “diverse settimane, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che stanno diminuendo rapidamente”, ha aggiunto.

Lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita solitamente il 20% delle esportazioni mondiali di petrolio, è chiuso dall'inizio della guerra, il 28 febbraio, causando un'impennata dei prezzi del greggio.

L'11 marzo, l'AIE ha annunciato che i suoi 32 paesi membri avevano concordato di mettere a disposizione del mercato 400 milioni di barili di petrolio provenienti dalle loro riserve di emergenza per far fronte alle interruzioni causate dalla guerra. All'inizio di maggio, erano stati immessi sul mercato 164 milioni di barili.

Birol ha rilasciato queste dichiarazioni durante una conferenza stampa in occasione del vertice dei ministri della finanza del G7 a Parigi.

Ha aggiunto che le scorte di petrolio sono sottoposte a ulteriore pressione poiché la domanda di gasolio, fertilizzanti, carburante per aerei e benzina aumenta con l'inizio della stagione della semina primaverile e dei viaggi estivi nell'emisfero settentrionale.

Secondo l'ultimo rapporto mensile sul mercato petrolifero dell'AIE, le scorte globali di petrolio sono diminuite di un record di 246 milioni di barili tra aprile e marzo.

Nel frattempo, i prezzi del gas naturale negli Stati Uniti e in Europa hanno iniziato la settimana di negoziazione in rialzo, poiché gli operatori non vedono segnali di una fine imminente della crisi di Hormuz.

"Abbiamo più volte sottolineato come il mercato del gas stia sottovalutando l'entità dell'impatto sull'offerta proveniente dal Golfo Persico", hanno dichiarato lunedì al Wall Street Journal (WSJ) gli analisti della multinazionale olandese di servizi bancari e finanziari ING.

"Gli acquirenti asiatici dovranno ricorrere al mercato spot per sostituire i carichi contrattualizzati e interrotti provenienti dal Golfo Persico, aumentando la concorrenza tra acquirenti asiatici ed europei", hanno aggiunto gli analisti.

Secondo il Wall Street Journal, le riserve di gas nell'UE si attestano al 36% della capacità, ben al di sotto della media quinquennale del 50%.

La carenza di petrolio e gas ha aumentato la domanda di carbone, anche in paesi che si erano precedentemente impegnati a eliminarlo gradualmente, poiché gli acquirenti si affannano a reperire combustibile da qualsiasi fonte possibile.

Secondo quanto riportato lunedì dal Financial Times (FT), che cita le stime della piattaforma di analisi Kpler, le importazioni globali di carbone sono destinate a raggiungere il terzo livello mensile più alto mai registrato.

Secondo i dati di BIMCO, il mese scorso le spedizioni di carbone verso Corea del Sud, Giappone e Unione Europea sono aumentate del 27% rispetto all'anno precedente.

Secondo gli analisti di Wood Mackenzie, "le preoccupazioni per la sicurezza energetica stanno influenzando le risposte politiche, accelerando l'utilizzo del carbone nei principali mercati asiatici ed europei e ritardando la dismissione delle centrali a carbone".

Nel frattempo, la carenza di energia ha spinto il Primo Ministro indiano Narendra Modi a esortare i suoi cittadini a risparmiare carburante lavorando da casa, condividendo l'auto e riducendo i viaggi all'estero. Ha inoltre chiesto agli indiani di interrompere gli acquisti di oro e beni importati per preservare le riserve di valuta estera, esaurite dagli acquisti di petrolio dall'estero a prezzi elevati.

In due discorsi pubblici tenuti la scorsa settimana, Modi ha esortato gli indiani ad adottare quelle che ha definito scelte di vita "responsabili a livello nazionale", simili a quelle imposte dalle autorità sanitarie durante i lockdown per il Covid nel 2020.

L'India importa oltre l'80% del suo petrolio greggio, il che espone la sua economia agli shock globali dei prezzi dell'energia. La carenza di gas di petrolio liquefatto ha colpito duramente i più poveri dell'India, costringendoli a ricorrere alla legna da ardere per cucinare.

“Dobbiamo ridurre il consumo di benzina e diesel”, ha affermato Modi. “Ogni volta che l’India ha affrontato una guerra o una grave crisi, i cittadini hanno adempiuto al loro dovere su appello del governo. Dobbiamo fare lo stesso ora”.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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