Gas lacrimogeni e pallone: il volto vero del Mondiale USA (VIDEO)

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Mentre si gioca il Mondiale negli USA, la Gestapo di Trump, l'ICE, spruzza gas in faccia ai civili che protestano per le retate effettuate da questa sorta di milizia di regime.

Immaginate per un momento cosa potrebbe scrivere la stampa "libera" italiana se tutto questo avvenisse in Iran, Cina o Cuba. Sarebbe uno scandalo mondiale.

Ma accade negli Stati Uniti, e la FIFA tace.

Il ruolo dichiarato della FIFA è garantire che i tornei globali siano "sicuri, accoglienti e inclusivi". Questa non è la realtà del Mondiale 2026. La rabbia verso i dirigenti multimilionari della FIFA è giustificata. Ogni partita sponsorizzata dalla FIFA rafforza la repressione statunitense e l'esclusione razzista.

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Paesi come Iran, Haiti, Costa d'Avorio e Senegal affrontano le restrizioni più pesanti per i visti. 52 paesi africani, caraibici e sudamericani devono depositare fino a 15.000 dollari per ottenere un visto turistico. Nessun paese europeo subisce queste restrizioni.

La squadra iraniana non può nemmeno pernottare negli USA, costretta a vivere in Messico e volare avanti e indietro per ogni partita. I giornalisti iraniani sono stati respinti. Inoltre la FIFA ha revocato la loro assegnazione di biglietti ufficiali.

La stessa FIFA che ha bandito la Russia non ha imposto alcuna sanzione a Israele, nonostante il genocidio in corso e gli oltre 1.000 membri della comunità sportiva palestinese uccisi.

I dirigenti della FIFA hanno creato un nuovo premio, il "FIFA Peace Prize", e lo hanno assegnato a Trump nel dicembre 2025.

Il calcio, lo sport più amato del mondo, è diventato uno strumento nelle mani di chi fa la guerra.

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