Gaza sull'orlo del baratro: Israele pronto a riprendere i combattimenti su vasta scala

Secondo quanto emerge da un articolo del quotidiano israeliano Israel Hayom del 9 aprile, Israele si starebbe preparando a riprendere il genocidio a Gaza a causa della riluttanza di Hamas a consegnare le armi.

"Israele si sta preparando a un ritorno ai combattimenti su vasta scala nella Striscia di Gaza, poiché giovedì scade il termine dato ad Hamas per conformarsi alla richiesta statunitense di disarmarsi", si legge nell'articolo.

"Nickolay Mladenov, capo del Consiglio per la Pace, incontrerà giovedì in Turchia i rappresentanti di Hamas per ricevere la loro risposta formale alla richiesta, una condizione direttamente collegata all'accordo di cessate il fuoco di Gaza", ha aggiunto.

Secondo il Times of Israel , il 7 aprile il "Consiglio per la Pace" guidato dagli Stati Uniti e istituito dal presidente americano Donald Trump ha dato ad Hamas tempo fino alla fine della settimana per disarmarsi.

Si prevede che Hamas respingerà la richiesta, poiché ha ripetutamente rifiutato il disarmo da quando è stato raggiunto il cessate il fuoco a Gaza nell'ottobre 2025.

"Saranno prese in considerazione modifiche minori alla proposta di disarmo, mentre le richieste di modifiche sostanziali da parte di Hamas non saranno accettate", hanno riferito alcune fonti al Times of Israel.

All'inizio di questo mese, l'esercito israeliano ha avvertito che Hamas stava approfittando della guerra contro l'Iran per ricostruire le proprie forze, minacciando di tornare a combattere a Gaza e di "portare a termine la missione" se Hamas non verrà disarmato.

Abu Obeida, portavoce delle Brigate Qassam di Hamas , ha dichiarato il 5 aprile – riferendosi al disarmo – che "ciò che il nemico sta cercando di imporre oggi alla resistenza palestinese e al popolo di Gaza attraverso i mediatori è estremamente pericoloso".

"È necessario fare pressione sull'entità [Israele] affinché rispetti gli impegni assunti nella prima fase, prima di discutere i termini della seconda fase", ha aggiunto.

La scadenza si avvicina mentre le violazioni del cessate il fuoco a Gaza da parte di Israele continuano senza sosta.

Secondo un bilancio aggiornato diffuso il 9 aprile dal "cessate il fuoco" dell'ottobre 2025, almeno 738 persone sono state uccise e oltre 2.000 ferite.

Questa settimana, oltre dieci persone sono state uccise negli attacchi israeliani a Gaza, tra cui un giornalista.

L'assedio continua e il flusso di aiuti nella Striscia rimane estremamente basso. In violazione dei termini del cessate il fuoco, Israele ha consentito l'ingresso a Gaza di soli 5.000 camion carichi di aiuti.

Ciò rappresenta solo un quinto dei 23.400 camion che avrebbero dovuto entrare da quando è stato raggiunto l'accordo.