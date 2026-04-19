Gli Houthi minacciano Trump di chiudere un importante stretto strategico

Gli Houthi hanno lanciato un avvertimento diretto su una possibile chiusura dello strategico stretto di Bab el Mandeb se le tensioni con Washington dovessero continuare. Il viceministro degli Esteri, Hussein al-Ezzi, ha esortato il presidente statunitense, Donald Trump, a porre fine alle politiche che, secondo quanto ha affermato, ostacolano la pace, e a rispettare i diritti del popolo yemenita.

“Pertanto, la cosa migliore per Trump — e per i suoi complici — è porre immediatamente fine a tutte le pratiche e le politiche che ostacolano la pace e mostrare il rispetto dovuto nei confronti dei diritti del nostro popolo e della nostra nazione”, ha aggiunto.

Il funzionario ha assicurato che, se venisse presa tale decisione, «tutta l'umanità e i geni non sarebbero in grado di riaprirlo», in un messaggio rivolto a Trump.

Lo stretto di Bab el Mandeb, di fronte allo Yemen, collega il Mar Rosso con il Golfo di Aden ed è una delle rotte marittime più importanti del mondo, fondamentale per il trasporto di petrolio e merci verso il Canale di Suez e l'Asia.