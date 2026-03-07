Gli Stati Uniti sono la minaccia più grande per la sicurezza dei loro alleati (di Michael Hudson)

di Michael Hudson - Sovereignista

[traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Sto cercando di fondare la narrazione della politica estera statunitense nei seguenti termini e vorrei condividere qui il mio tema principale.

L'attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele all'Iran sta avvolgendo il mondo intero nelle sue conseguenze, perché il motivo per cui gli Stati Uniti cercano di controllare l'Iran è controllare il suo petrolio, e questo influisce sull'economia mondiale intera. È proprio questo che rende questa settimana l'inizio di ciò che non può evitare di diventare la Terza Guerra Mondiale.

Intendo questo nel senso che questa guerra sta separando gli Stati Uniti/NATO Occidente dalla Maggioranza Globale, creando tensioni che Giappone, Corea e persino l'Europa non possono più permettersi. Sta avvenendo un cambiamento di coscienza – ed è questo il contesto di come i Paesi agiranno (o saranno costretti ad agire dalle loro popolazioni).

L'effetto di questo attacco statunitense ha distrutto la narrazione che ha permesso ai diplomatici statunitensi di chiedere sussidi e tributi per la spesa militare globale e richieste di sussidi statunitensi e tributi speciali per finanziarla. La finzione predicativa è che il mondo abbia bisogno del supporto militare degli Stati Uniti per proteggersi da Russia e Cina – e ora dall'Iran, come se questi Paesi rappresentassero una vera minaccia per l'Europa e l'Asia.

La pretesa della politica estera statunitense è che gli Stati Uniti stiano proteggendo il resto del mondo conducendo l'attuale Guerra Fredda. Ma le conseguenze del suo attacco all'Iran dimostrano che gli Stati Uniti rappresentano in realtà la minaccia più grande per la sicurezza dei loro alleati.

LA GRANDE NARRAZIONE FACILITANTE È SCOMPARSA. L'America non sta proteggendo il mondo dagli attacchi di Russia, Cina e Iran. Il suo obiettivo a lungo termine di controllare il commercio mondiale del petrolio richiede un terrorismo continuo e una guerra permanente in Medio Oriente.

Il risultato immediato dell'attacco statunitense all'Iran è stato che quel Paese si sia difeso cercando di immobilizzare le basi militari statunitensi in Kuwait, Bahrain, Dubai, Arabia Saudita e nelle Repubbliche Arabe Unite. Le raffinerie di gas per la produzione di GNL in Bahrain e negli Emirati Arabi Uniti sono state distrutte, e richiederanno almeno due settimane per essere ricostruite, e poi altre settimane per essere rimesse in funzione.

Chiudere lo Stretto di Hormuz non solo ha bloccato le esportazioni di petrolio; ha bloccato le importazioni di cereali e alimentari, da cui i Paesi dell'OPEC dipendono molto (così come l'Iran, a dire il vero). Quindi gli Stati Uniti non sono riusciti a proteggere i Paesi dell'OPEC, e il loro attacco ha danneggiato Giappone, Corea del Sud ed Europa. Per Europa, Giappone e Corea del Sud il risultato è stato che i prezzi del gas sono saliti del 20% nel primo giorno dopo la distruzione, e oggi sono in salita. Il mercato azionario coreano è crollato del 18% negli ultimi due giorni.

Ho appena trovato questa citazione nel blog “Moon of Alabama” di oggi (5 marzo):

Il noto miliardario degli Emirati Khalaf Ahmad Al Habtoor ha appena pubblicato una lettera aperta a Trump. È brutale." Chi Le ha dato l'autorità di trascinare la nostra regione in una guerra con l'Iran? Chi Le ha dato il permesso di trasformare la nostra regione in un campo di battaglia?" Al Habtoor è una figura importante: miliardario, ex diplomatico, voce politica schietta nel Golfo. Quando parla, la leadership degli Emirati Arabi Uniti ascolta.

Le sue domande:

È stata una Sua decisione o la pressione di Netanyahu?

Lei ha calcolato i danni collaterali prima di sparare?

Lei ha messo i Paesi del GCC al centro di un pericolo che non hanno scelto.

Le Sue iniziative "Board of Peace" sono state finanziate dagli Stati del Golfo. Ora ci sta attaccando. Dove sono finiti quei soldi?

Lei aveva promesso nessuna guerra. Ma ha già condotto operazioni in 7 Paesi: Somalia, Iraq, Yemen, Nigeria, Siria, Iran, Venezuela

658 attacchi aerei nel Suo primo anno di ritorno = l'intero mandato di Biden (che ha criticato Lei). La guerra costa 40-65 miliardi di dollari per le operazioni, forse 210 miliardi in totale.

Il Suo indice di approvazione è calato del 9% in 400 giorni.

Agli americani è stata promessa la pace. Invece stanno finanziando la guerra con le loro tasse.

La frase più netta: "Prima che l'inchiostro sulla Sua iniziativa del Board of Peace si asciughi, ci troviamo di fronte a un'escalation militare che mette in pericolo l'intera regione. Allora, dove sono finite quelle iniziative?"

Al Habtoor non è un critico qualunque. È dell'establishment. Connesso. Quando le élite degli Emirati iniziano a mettere pubblicamente in discussione le decisioni di Trump, sono gli alleati arabi più stretti dell'America che dicono: "non abbiamo acconsentito a questo". La lettera si conclude: "La vera leadership non si misura dalle decisioni di guerra, ma dalla saggezza, dal rispetto per gli altri e dalla spinta verso il raggiungimento della pace."